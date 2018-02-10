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ТЕМА:Пхенчхан 2018
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Россию наказали замаскированными санкциями(3)

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Анатолий Тарасов
15:20 09.02.2018
Спорт / Олимпиада

Решения Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 являются замаскированными санкциями, говорится в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

«На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов — это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены. И им даже не была предоставлена возможность доказать, что эти основания ошибочны», — отмечается в заявлении.

 

Ранее в пятницу выездное отделение Cпортивного арбитражного суда (СAS) в Пхенчхане отклонило иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии полностью оправданы CAS.

 

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

 

Шансы олимпийской команды России выиграть медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхенчхане минимальны, считают эксперты компании «Рейтинг Букмекеров».

 

«На букмекерском языке, шансы россиян стать первыми в медальном зачете Олимпиады в Южной Корее мизерны — около 5%. Здесь балом правят норвежцы, вероятность итогового триумфа которых около 40-45%». Конкуренцию здесь им могут составить немцы: их шансы возглавить медальный зачет немногим меньше 40%. Это немало. К примеру, шансы хозяев Олимпиады Южной Кореи лишь около 4%», — заявил эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

 

Коэффициент на итоговую победу Норвегии равен 2,0. На Олимпиаде в Сочи-2014, напоминают эксперты, норвежцы заняли второе место, завоевав 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

 

За 2,3 принимают ставки на то, что в командном зачете победит сборная Германии. Четыре года назад немцы стали шестыми, завоевав 19 медалей (восемь из них — золотых).

 

Вероятность триумфа США оценивается коэффициентом 7,5. В Сочи американцы остались четвертыми по количеству медалей. Поставить на сборную Канады можно с коэффициентом 13,0, а за 15,0 можно сделать ставку на Нидерланды.

 

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 16:04 09:02:2018

Tā krieviem vajag!

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Gejs, svētī Latviju!>>Latviešu patriots 16:14 09:02:2018

П И Д О Р ! К параду готов?

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Latviešu patriots 16:29 09:02:2018

Esi gatavs atsūkāt Putinam? Savam saimniekam?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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