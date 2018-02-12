Несмотря на отстранение России от Олимпийских игр в Пхёнчхане, российские фигуристы по-прежнему показывают высокие результаты в соревнованиях, пишет The New York Times.

Хотя номинально Россию и отстранили от зимних Олимпийских игр, однако это было совсем не видно на соревновании по фигурному катанию, когда ликующие фанаты на трибунах размахивали российским триколором. Сами фанаты были одеты в пончо и в хоккейные свитера цветов российского флага, а также в спортивные футболки и шапки с надписью «Россия в моём сердце», пишет The New York Times.

Если кто-то и отнёсся к русским с враждебностью из-за «государственной системы допинга» на Играх в Сочи, это, во всяком случае, публично никак не проявлялось. Зрители вежливо хлопали российским спортсменам, и никто и не подумал их освистывать, когда Россия заняла второе место за Канадой в промежуточном зачёте в командном турнире.

«Мы выступали, как будто у себя дома», — заявил российский фигурист Дмитрий Соловьёв. — Мы слышали, как очень много людей скандировали название нашей страны».

Россия взяла первую медаль в субботу, когда Семён Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке и посвятил её «всем ребятам, которых так подло и мерзко, без каких-либо объяснений отстранили», напоминает издание.

Однако фигурное катание — это куда более популярный и сложившийся вид спорта. И никакая другая страна не взяла в нём больше медалей, чем бывшие советские республики. И никакой другой вид спорта, за исключением хоккея, с таким красноречием не говорит об истории российского господства на зимних Олимпиадах.

Россия — один из главных претендентов на серебро в командном зачёте. Тем не менее, строго говоря, любую медаль будут вручать нейтральной команде олимпийских атлетов из России, а на церемонии награждения будет поднят олимпийский, а не российский флаг.

«Однако большинство расценивает это как чистую формальность», — отмечает The New York Times.

«Все знают, что это русские, вне зависимости от того, будет у них флаг или нет», — считает тренер американских олимпийцев Натана Чена и Адама Риппона Рафаэль Арутюнян.

Как и в случае с другими видами спорта, «допинговый скандал» не обошёл стороной и фигурное катание. Двух российских спортсменов, включая Ксению Столбову, которая получила серебро и золото на Играх 2014 года, отстранили от нынешней Олимпиады, несмотря на то что причины такого решения были объяснены не полностью.

Тем не менее на соревнованиях российских фигуристов не подвергли какому-либо заметному остракизму. Они регулярно принимают участие в международных турнирах, их хорошо знают и ценят, так как они способствуют соревновательному духу на любых состязаниях подобного рода. «Их отсутствие принизило бы значение исхода соревнований», — подчёркивает газета.

По мнению серебряного медалиста Олимпиады 2006 года Стефана Ламбьеля, российских фигуристов принимают хорошо. «Да, разумеется, — отметил он, — они отличные спортсмены, и они упорно тренируются. Они великолепны. Я первый поклонник русской школы».

Хотя спортсменам запрещено наносить на форму российский флаг, подобные ограничения не действуют на болельщиков: российских фигуристов поддерживало более сотни зрителей, которые растянули около двух десятков триколоров.

«Я горжусь своей страной, — подчеркнул студент из Санкт-Петербурга Никита Иванов. — Мы можем многое сделать на этих Олимпийских играх и получить много медалей во многих дисциплинах».

Двукратная чемпионка по фигурному катанию и главный фаворит в женском одиночном катании 18-летняя Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном соревновании. В декабре она помогала отстаивать интересы России перед МОК, который впоследствии решил отстранить эту страну.

Тем не менее далеко не все ведущие российские фигуристы оказались на Играх. Однако их отсутствие вызвало сочувствие фигурного сообщества. По словам Арутюняна, даже если в России и имел место «систематический допинг», то занимались им чиновники, а не спортсмены.

«Я сочувствую этим спортсменам, потому что они не могут выступать за свою страну, и фактически их вины в этом нет», — заявил он.