Россию в войне погубят врачи(12)

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Анатолий Тарасов
10:54 05.02.2018
В мире / Россия

В российских больницах оказывают «некачественную помощь» и налицо нехватка квалифицированных врачей и оборудования, пишет War is Boring. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны с Западом «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно».

В Российской Федерации налицо нехватка врачей на случай «большой войны», пишет американский интернет-портал War is Boring.

 

Крупномасштабный военный конфликт элементарно «станет потрясением» для «неработающей» системы здравоохранения России, убеждён автор статьи Роберт Бекхузен.

 

В последнее время страна активно «возрождает постсоветскую армию». Вооружённые силы России должны быть «в состоянии дать бой НАТО в крупномасштабной войне».

 

«На западных рубежах России появляются новые механизированные дивизии, солдаты в новой униформе и с новейшим оружием наперевес. В их распоряжении новые танки, винтовки, радиостанции и передовая аппаратура радиоэлектронной борьбы, не уступающая лучшим мировым аналогам», — отмечает обозреватель War is Boring.

 

А вот системой здравоохранения, которая бы выдержала в условиях масштабного военного конфликта, Россия не располагает. Если российским солдатам «придётся отправиться на войну с Западом», то для страны, вполне возможно, это закончится «чрезмерными потерями». Медицинская же система будет просто-напросто перегружена, констатирует автор статьи.

 

Крупнейший госпиталь рядом с «будущей линией фронта» находится в Подольске и располагает всего 2 тыс. коек. «В начале масштабных боевых действий Россия может быстро потерять около 100 тысяч солдат убитыми и ранеными», — полагает Роберт Бекхузен.

 

В западных регионах страны «военную мощь» Москва действительно нарастила, но не увеличила соответствующим образом численность медицинских учреждений, подчёркивает обозреватель американского интернет-портала.

 

Более того, в российских больницах оказывают «некачественную помощь» и в них элементарно не хватает квалифицированных врачей и оборудования. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно», заключает автор статьи Роберт Бекхузен.

RT / Фото
Комментарии (12)
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Смех 11:05 05:02:2018

в случае неядерной войны с Западом
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только конченные идиоты ,могут думать,что напав на Россию,она в ответ будет с западными фашистскими вырордками вести "неядерную" войну:))))И не мечтайте,клоуны!Увидите свет "кузькиной матери" над всеми вашими столицами.

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Респект! 12:30 05:02:2018

Отличный ответ! Так и будет. Россия не допустит ведения войны на своей территории. В случае этой войны все города врага будут превращены в руины.

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в российских больницах оказывают «некачественную помощь» 11:05 05:02:2018

А в латышских больницах? Да ещё и за деньги

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Да-да 11:07 05:02:2018

Квалифицированная помощь это парацетамол и ещё раз парацетамол! Остальное в зависимости от толщины кошелька больного. Чем толще кошелёк, тем дольше будут лечить. Тоже парацетамолом, но обследований всяко-разных без конца.

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Janka 11:08 05:02:2018

ne to cto v Latvii. medicina na visokom urovne.
)))
a esce znaju kakaja medicina v Anglii.
vraci bojatsa diagnoz stavitj i pacient umiraet bez diagnoza. a to ne dai Bog osibitsa - zasudjat!.

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Факир 11:12 05:02:2018

Фантазии на тему. Все официальные системы здравохранения и спасания буксуют в случае катастроф. В Америке это было многажды продемонстрировано ураганами. Той же "Катриной". Медиков и спасателей долго не было. Гибли брошенные раненые и травмированные. И в РФ возможно подобное. Но есть самотверженность медиков, способность народа самоорганизовываться. Кроме того, у нации есть значительный опыт проживния в условиях катастрофы. В условиях катастрфического землетрясения в Армении 1988 году, первыми очнулись от шока и начали спасать людей именно военные. А вот у "партнёров" тот же "блэк-аут" в Нью-Йорке привёл как-то к дезорганизации социума и невиданной вакханалии грабежей. Голливуд показал потенциал одичания Америки. И ещё война будет ядерной - у России нет народа для перемалывания вражеских сотен миллионов. Примите мегатонны и станете атомами, ждущими новых соединений.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 