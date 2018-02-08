В Кремле прокомментировали размещение «Искандеров» в Калининградской области. Политолог Сергей Федоров отметил, что ракетные комплексы – это гарантия безопасности России, ее ответ на возможную агрессию.

Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о размещении «Искандера» в Калининградской области.

«Вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», – заявил Песков. По деталям размещения «Искандера» пресс-секретарь рекомендовал обращаться в Госдуму.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия дислоцировала в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер». Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны РФ сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

Лидер России Владимир Путин назвал «выстраивание военной инфраструктуры НАТО против России большой стратегической ошибкой наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружения».

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что размещение «Искандеров» – это гарантия безопасности России, ее ответ на возможную агрессию.

«Размещение «Искандеров» в Калининградской области нужно воспринимать как ответ России на размещение в Польше и в Румынии американской системы ПРО. Проблема в том, что эти системы технически могут быть переоборудованы в короткий срок в наступательные ракеты. И это изменяет в корне ситуацию, вынуждает Россию принимать соответствующее решение. Российское руководство и военные предупреждали наших западных партнеров о неизбежности такого ответа. Но так как американцы продолжают гнуть свою линию, то другого пути, другого ответа нам не остается», – сказал Сергей Федоров.

Позиция России остается неизменной: Москва расценивает систему ПРО «Иджис» как наступательную, способную на первый превентивный удар. Американские «ракеты-перехватчики» с передовых позиций у границ России в стратегическом плане намного превосходят по возможностям межконтинентальные ракеты (подлетное время 5–6 минут).

Если учесть, что время принятия решения об ответном ударе составляет не менее 4 минут, то абсолютно ясно, по каким целям он будет нанесен Россией в первую очередь.

Группировке оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области вполне под силу решение такой задачи. Причем их размещение полностью соответствует требованиям международных договоров.

В соответствии с бессрочным Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, «стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5 500 км». Дальность действия модификации «Искандер-М» — до 500 км.

Безответственная политика литовских, латвийских и эстонских властей обрекает население их собственных государств на постоянный страх оказаться на линии огня, где шансы на выживание в глобальном вооруженном конфликте чуть выше нуля.