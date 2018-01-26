Снижение реальных доходов Росстат фиксирует четвертый год подряд. Единственный раз в 2017 году этот показатель вырос в январе, за счет выплаты пенсионерам компенсации в пять тысяч рублей. До января 2017 года реальные доходы снижались 26 месяцев подряд.
Минэкономразвития в августе прогнозировало, что по итогам 2017 года реальные доходы вырастут на 1,2%, а в 2018 году — на 2,1%.
Реальные располагаемые доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
скакуасы уже сено едят« ответить
В чём причина, если санкции только укрепляют россискую экономику...« ответить