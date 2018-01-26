Реальные доходы россиян снизились. Уже четвёртый год подряд!(2)

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Герман Бергер
22:28 25.01.2018
В мире / Россия

Реальные располагаемые доходы населения в 2017 году снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщила официальная статистическая службы РФ Росстат.

Снижение реальных доходов Росстат фиксирует четвертый год подряд. Единственный раз в 2017 году этот показатель вырос в январе, за счет выплаты пенсионерам компенсации в пять тысяч рублей. До января 2017 года реальные доходы снижались 26 месяцев подряд.

 

Минэкономразвития в августе прогнозировало, что по итогам 2017 года реальные доходы вырастут на 1,2%, а в 2018 году — на 2,1%.

 

Реальные располагаемые доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. 

Meduza.io / Фото
Комментарии (2)
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Александр Шерстобитов 22:47 25:01:2018

скакуасы уже сено едят

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? 00:24 26:01:2018

В чём причина, если санкции только укрепляют россискую экономику...

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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