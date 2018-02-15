Потребительские цены в Латвии за год выросли лишь на 2%, пытается убедить нас Центральное статистическое управление страны. Статистика, однако, получилась какая–то лукавая.
Кушать стало дорого
В том, что годовая инфляция составила лишь жалкие 2%, готов усомниться любой житель страны. Все на своих кошельках ощутили, как в минувшем году сильно подорожали продукты питания, мобильная связь, без которой теперь не обходятся даже дети, горючее, автомобильные страховки и многое другое. Но, может, за минувший год что–то сильно подешевело? На ум ничего не приходит, но вдруг подробные выкладки статуправления нас убедят?
Что ж, посмотрим. Итак, по подсчетам ЦСУ, в 2017 году подорожали основные продукты питания. Масло — на 31%, сметана — на 16,3%, молоко — на 9,6 %, кефир — на 14,1%, йогурт — на 4,9%, сыр и творог — на 1,8%.
Подорожали также яйца (+19,9%), свинина (+7,2%), копченое мясо (+3,1%), мясные изделия (+5,9%), мясо птицы (+1,8%), кондитерские изделия (+4,3%), картофель(+10,1%). В общем, практически все, что у нас бывает на столе.
А что же из еды подешевело? ЦСУ называет лишь три позиции: свежие овощи (–11,6%), сахар (–33,5%) и кофе (–2,7%). Неужели эти продукты компенсировали рост цен на все остальное?
Ложь и наглая ложь
ЦСУ констатирует также рост цен за минувший год на товары и услуги, связанные с жильем (на 1,3%), на алкогольные напитки (на 1,6%) и табачные изделия (на 0,6%), на обустройство жилья (на 2%), на товары и услуги, связанные с транспортом (на 0,6%). Сам транспорт подорожал на 1,9%, здравоохранение — на 4%.
Стали также дороже твердое топливо (дрова, уголь), теплоэнергия, вывоз мусора, услуги по содержанию жилья и ремонт, природный газ, услуги парикмахерских и салонов красоты.
Подешевели же одежда (на 10,2%) и обувь (на 7,9%). Но «в рамках сезонных скидок и распродаж», уточняет ЦСУ. Можно подумать, что мы каждый день покупаем себе новые штаны и обувь, но ладно, допустим.
Что еще упало в цене за год? ЦСУ называет средства по уходу за домом (–6,7%) и посуду (–1,5%). Дешевле также стали пиво (ура!), крепкие алкогольные напитки и пассажирские авиаперевозки (вот счастье, ведь каждый день куда–то летаем).
В общем, как–то неубедительно у статуправления в этот раз получилось. На одной чаше весов удорожание практически всего, чем мы пользуемся каждый день, на другой — подешевевший сахар и авиабилеты. В итоге рост цен за год составил лишь два процента. Все–таки прав был Марк Твен, когда говорил: «Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика».
Григорий АНТОНОВ.
esli Swedov ne mozet na svoem saite otdelitj muh ot kotlet, v komentah govno ot ljudei to normalnim ljudjam na etom saite delatj necego. puskai on sam s svoimi trolljami tut sam sebja komentiruet i sam sebja v komentah podderzivaet.« ответить
estj mnogo russkih info saitov i bez trollei.
daze protivno nacinaet zahoditj na etot sait. ili feik noivosti ili sensacii pro hokei.
PROTIVNO.
Ты прав. Это Путин виноват!« ответить
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРАВЯЩИЙ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ« ответить
ГОСКАЗНУ ГРАБИТ.
А
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
НА
ФСЁ НАЛОГИ ЗАДИРАЕТ....
А в ЖОПУ НИЩИЙ НАРОД ИЛИ ПОДЫХАЕТ
ОТ
НИЩЕТЫ И БОЛЕЗНЕЙ в ЛАТВИИ,ИЛИ УБЕГАЕТ В ДРУГИЕ СТРАНЫ...
А
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ!"
ворует чиновник казну,« ответить
Улыбается всем на земле,
Корчит честного он на виду,
А ведь кто-то на хлебе, воде.
Не того привлекают к суду,
А властям на земле всё равно,
А чиновник ворует казну,
Ведь ему до суда далеко
А для вида поймают не тех,
И не тех привлекают к суду.
Ну а вора всегда ждёт успех,
И другой будет грабить казну.