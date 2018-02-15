Очевидное — невероятное: все дорожает, но инфляции почти нет, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Потребительские цены в Латвии за год выросли лишь на 2%, пытается убедить нас Центральное статистическое управление страны. Статистика, однако, получилась какая–то лукавая.

Кушать стало дорого

В том, что годовая инфляция составила лишь жалкие 2%, готов усомниться любой житель страны. Все на своих кошельках ощутили, как в минувшем году сильно подорожали продукты питания, мобильная связь, без которой теперь не обходятся даже дети, горючее, автомобильные страховки и многое другое. Но, может, за минувший год что–то сильно подешевело? На ум ничего не приходит, но вдруг подробные выкладки статуправления нас убедят?

Что ж, посмотрим. Итак, по подсчетам ЦСУ, в 2017 году подорожали основные продукты питания. Масло — на 31%, сметана — на 16,3%, молоко — на 9,6 %, кефир — на 14,1%, йогурт — на 4,9%, сыр и творог — на 1,8%.

Подорожали также яйца (+19,9%), свинина (+7,2%), копченое мясо (+3,1%), мясные изделия (+5,9%), мясо птицы (+1,8%), кондитерские изделия (+4,3%), картофель(+10,1%). В общем, практически все, что у нас бывает на столе.

А что же из еды подешевело? ЦСУ называет лишь три позиции: свежие овощи (–11,6%), сахар (–33,5%) и кофе (–2,7%). Неужели эти продукты компенсировали рост цен на все остальное?

Ложь и наглая ложь

ЦСУ констатирует также рост цен за минувший год на товары и услуги, связанные с жильем (на 1,3%), на алкогольные напитки (на 1,6%) и табачные изделия (на 0,6%), на обустройство жилья (на 2%), на товары и услуги, связанные с транспортом (на 0,6%). Сам транспорт подорожал на 1,9%, здравоохранение — на 4%.

Стали также дороже твердое топливо (дрова, уголь), теплоэнергия, вывоз мусора, услуги по содержанию жилья и ремонт, природный газ, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Подешевели же одежда (на 10,2%) и обувь (на 7,9%). Но «в рамках сезонных скидок и распродаж», уточняет ЦСУ. Можно подумать, что мы каждый день покупаем себе новые штаны и обувь, но ладно, допустим.

Что еще упало в цене за год? ЦСУ называет средства по уходу за домом (–6,7%) и посуду (–1,5%). Дешевле также стали пиво (ура!), крепкие алкогольные напитки и пассажирские авиаперевозки (вот счастье, ведь каждый день куда–то летаем).

В общем, как–то неубедительно у статуправления в этот раз получилось. На одной чаше весов удорожание практически всего, чем мы пользуемся каждый день, на другой — подешевевший сахар и авиабилеты. В итоге рост цен за год составил лишь два процента. Все–таки прав был Марк Твен, когда говорил: «Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика».

Григорий АНТОНОВ.