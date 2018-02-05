Винный дом Champagne Barons de Rothschild династии Ротшильд выпустит кошерное розовое шампанское, сообщает The Drinks Business.

Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру, Selfridges.

Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.

В 2016 году один из самых авторитетных ортодоксальных раввинов в мире Хаим Каневский назвал кошерным продуктом марихуану. По словам Каневского, ее можно употреблять в Песах (иудейская Пасха).

Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).