Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру, Selfridges.
Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.
В 2016 году один из самых авторитетных ортодоксальных раввинов в мире Хаим Каневский назвал кошерным продуктом марихуану. По словам Каневского, ее можно употреблять в Песах (иудейская Пасха).
Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).
ЩА ВСЕ ГОИ СДЕЛАЮТ СЕБЕ ОБРЗАНИЕ« ответить
ШОБ
ПРИОБЩИТЬСЯ к КАШЕРНОЙ ТРАВЕ
И
ВДОВОЛЬ ПОСМЕЯТЬСЯ ПРЯМО в СИНАГОГЕ...
Varu saderēt, ka tu tā jau izdarīji!))))))« ответить
А тебе так нравятся обрезанные,извращенец!« ответить
Un kā vēl patīk - sūtīt žīdus dillēs! Kopā ar krievu okupantiem!« ответить