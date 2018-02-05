Ротшильды: мир жаждет кошерного шампанского. Получите!(4)

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Герман Бергер
21:44 04.02.2018
Lifenews

Винный дом Champagne Barons de Rothschild династии Ротшильд выпустит кошерное розовое шампанское, сообщает The Drinks Business.

Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру, Selfridges.

 

Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.

 

В 2016 году один из самых авторитетных ортодоксальных раввинов в мире Хаим Каневский назвал кошерным продуктом марихуану. По словам Каневского, ее можно употреблять в Песах (иудейская Пасха).

 

Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:10 04:02:2018

ЩА ВСЕ ГОИ СДЕЛАЮТ СЕБЕ ОБРЗАНИЕ
ШОБ
ПРИОБЩИТЬСЯ к КАШЕРНОЙ ТРАВЕ
И
ВДОВОЛЬ ПОСМЕЯТЬСЯ ПРЯМО в СИНАГОГЕ...

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Latviešu patriots 21:17 04:02:2018

Varu saderēt, ka tu tā jau izdarīji!))))))

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:) 21:40 04:02:2018

А тебе так нравятся обрезанные,извращенец!

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Latviešu patriots 03:20 05:02:2018

Un kā vēl patīk - sūtīt žīdus dillēs! Kopā ar krievu okupantiem!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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