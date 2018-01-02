Ровно в полночь на Новый год из окна выпал и скончался елгавчанин

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Виталий Вавилкин
16:30 02.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В новогоднюю ночь, выпав из окна на втором этаже, под Елгавой погиб мужчина, сообщила представитель полиции Диана Бриеде.

Трагический инцидент произошел ровно в полночь, когда Латвия встречала 2018 год. Мужчина выпал из окна дома на втором этаже и умер на месте.

 

“Более точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы, также пока неизвестно, употреблял ли мужчина алкоголь”, — пояснила Бриеде.

 

По факту произошедшего начат уголовный процесс.

 

Vesti.lv / Фото
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