Ровно в полночь на Новый год из окна выпал и скончался елгавчанин

Трагический инцидент произошел ровно в полночь, когда Латвия встречала 2018 год. Мужчина выпал из окна дома на втором этаже и умер на месте.
“Более точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы, также пока неизвестно, употреблял ли мужчина алкоголь”, — пояснила Бриеде.
По факту произошедшего начат уголовный процесс.
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