Главными ньюсмейкерами Латвии в последние дни были женщины — министр местного здравоохранения Анда Чакша, ставшая трижды мамой, и канадский генерал–губернатор Жюли Пейетт, посетившая военную базу в Адажи, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Политические роды

Хитом на латвийском медиапространстве стала новость о том, что Анда Чакша родила девочку. О чем прямо на заседании Кабинета министров сообщил премьер–министр Марис Кучинскис, который временно замещает кормящую мать на посту министра здравоохранения.

Ответственная мать не забывает о политике. Перед рождением своего третьего ребенка А. Чакша сделала заявление о зависающей системе «э–здоровье».

Если бы она не ушла с 22 декабря 2017 года в декретный отпуск (на три недели), то поддержала бы поправки, позволяющие медсестрам выписывать рецепты с целью разгрузить работу врачей, которая после обязательного введения «э–здоровья» усложнилась до предела.

Из космоса — в Адажи

Вторая «женская» новость: президент Латвии Раймондс Вейонис встретился с генерал–губернатором Канады Жюли Пейетт. Мало того что это ее первый визит в Латвию, так еще это и первый иностранный визит генерал–губернатора, которая вступила в должность в октябре прошлого года. К слову, генерал–губернатор в Канаде — глава государства, представитель королевы Великобритании, а также главнокомандующий вооруженными силами Канады.

54–летняя Ж. Пейетт неординарная женщина. Она известна не только как успешный политик, но и как астронавт Канадского космического агентства. Дважды побывала в космосе: в июне 1999 года на борту американского шаттла «Дискавери» и в 2009 году — на шаттле «Индевор». Третий раз слетать на шаттле не получится, так как американцы от них отказались ввиду дороговизны и смертельной опасности для астронавтов.

В результате астронавт Пейетт ушла в политику, где снискала успех. Политика, в свою очередь, привела генерал–губернатора в Латвию, где она на Адажской военной базе встретилась с солдатами и офицерами воинской группировки НАТО в Латвии.

По окончании официального визита Ж. Пейетт сделала приятно принимающей стороне: по ее мнению, созданы самые лучшие условия, для того чтобы сотрудничество Латвии и Канады развивалось в самых разных областях.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.