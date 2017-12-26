Рождаемость в Латвии под угрозой(4)

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Герман Бергер
19:34 25.12.2017
Наша Латвия / Социум

Существует вероятность до 2020 года не достичь поставленной цели по повышению рождаемости, говорится в проекте доклада Межвеждомственного координационного центра (МКЦ) по Национальному плану развития (НПР) на 2014-2020 годы.

В направление НПР «Стабильные основы для воспроизводства населения» первоначально планировалось вложить 287,9 млн евро, но в момент промежуточного доклада инвестиции в это направление составили 184,9 млн евро или 64,2% от запланированного.

 

«Ранее прогресс в показателях рождаемости свидетельствовал, что цель содействия рождаемости успешно выполняется, потому что каждый год рождаемость была выше, чем в предыдущий. Однако в 2016 году по сравнению с 2015-м показатель практически не изменился (21 979 и 21 968 детей). Это вызывает опасения, что достигнутая цель — количество новорожденных в 2020 году 24 тыс. или 28 тыс., по оптимистическому прогнозу, — может не быть достигнута», — говорится в документе.

 

Прогнозы НПР в значительной мере основаны на том, что вырастет количество семей с двумя и более детьми, но и этот показатель начиная с 2014 года практически не меняется.

 

71% опрошенных МКЦ экспертов оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный. Главная причина, почему так происходит, — недостатки в системе поддержки семей с детьми.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (4)
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10 дюймов 19:51 25:12:2017

план!---у вас есть план?----а у латышей целых два плана!!----планирование плана это конечно хорошо----хорошо когда на бумаге есть по-латышски правильно написанный план----для этого никаких денег не жалко----не жалко даже тех миллионов, которые ушли тем, кто написал по-латышски грамотно и истратил кучу бумаги----жалко другое, что ВСЕ деньги ушли на написание плана и на сам план денег уже не хватило.

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Nek-to 19:59 25:12:2017

Esli Ja pravil'no ponimaju zajavlennoe - vse otkazyvajutsja iPPat' istinnyx latiSSek? Sxodite k rin'ke - on objasnit kak nado delat'...

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шери 23:53 25:12:2017

оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный.===============

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шери 23:56 25:12:2017

оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный.===========Вдумайтесь в эти слова. Словно отчет по ферме о размножении поголовья скота

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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