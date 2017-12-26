В направление НПР «Стабильные основы для воспроизводства населения» первоначально планировалось вложить 287,9 млн евро, но в момент промежуточного доклада инвестиции в это направление составили 184,9 млн евро или 64,2% от запланированного.
«Ранее прогресс в показателях рождаемости свидетельствовал, что цель содействия рождаемости успешно выполняется, потому что каждый год рождаемость была выше, чем в предыдущий. Однако в 2016 году по сравнению с 2015-м показатель практически не изменился (21 979 и 21 968 детей). Это вызывает опасения, что достигнутая цель — количество новорожденных в 2020 году 24 тыс. или 28 тыс., по оптимистическому прогнозу, — может не быть достигнута», — говорится в документе.
Прогнозы НПР в значительной мере основаны на том, что вырастет количество семей с двумя и более детьми, но и этот показатель начиная с 2014 года практически не меняется.
71% опрошенных МКЦ экспертов оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный. Главная причина, почему так происходит, — недостатки в системе поддержки семей с детьми.
план!---у вас есть план?----а у латышей целых два плана!!----планирование плана это конечно хорошо----хорошо когда на бумаге есть по-латышски правильно написанный план----для этого никаких денег не жалко----не жалко даже тех миллионов, которые ушли тем, кто написал по-латышски грамотно и истратил кучу бумаги----жалко другое, что ВСЕ деньги ушли на написание плана и на сам план денег уже не хватило.« ответить
Esli Ja pravil'no ponimaju zajavlennoe - vse otkazyvajutsja iPPat' istinnyx latiSSek? Sxodite k rin'ke - on objasnit kak nado delat'...« ответить
оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный.===============« ответить
оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный.===========Вдумайтесь в эти слова. Словно отчет по ферме о размножении поголовья скота« ответить