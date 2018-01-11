В кулуарах торжества Маргарита призналась в разговоре с газетой «СЕГОДНЯ»:
— К своим неполным 30 годам у меня уже два высших образования. Первый диплом по специальности «профессиональный переводчик с английского и французского», а второй мне выдала год назад Латвийская художественная академия. Штурм альма–матер для художников (здесь нужно отдельное спасибо сказать профессору Нормунду Браслиньшу) совмещала с уроками в студии именитых живописцев — Александра Пахомова и Людмилы Перец. За время этой двойной учебы, то есть в течение четырех лет, и родились картины, отобранные для первого вернисажа.
Потому он и назван мною «Четыре»…
Гости интересовались у виновницы торжества: как становятся живописцами? Это занятие явно не семейное. Папа — айтишник, мама — инспектор по охране труда, сестра — врач–радиолог… Все они тоже пришли на праздник Маргариты. Ответ последовал бесхитростный, но на вопрос «как?» объяснения тем не менее не давал:
— Перепробовав массу разных занятий — успела даже поработать в Греции официанткой, — я однажды решила заняться чем–то серьезным. Встала к мольберту…
На помощь пришел хозяин галереи Герман Беркович:
— Живописцами не становятся, ими рождаются. Данный Маргарите талант свыше — тем самым Небожителем, Рождество которого отмечаем, — в ней однажды прорвался наружу. Не сегодня, так завтра это все равно случилось бы!
Из рядов публики понеслось: «С днем рождения, живописец!».
Хозяин галереи не скрывал своего восхищения творчеством дебютантки:
— Маргарита не стремится подражать своим учителям, что свидетельствует о том, что она уже с первых шагов пытается найти ключ к максимальному собственному самовыражению. Великолепно овладела секретами классического импрессионизма. Попомните мои слова: у этой художницы большое будущее…
Прогноз о звездном будущем дебютантки разделили многие встретившиеся здесь нам художники: Николай Кривошеин, Александр Неберекутин, Рита Пранча…
Выставка будет открыта для посещения до 2 февраля.
Инна ХАРЛАНОВА.
Фото Татьяны СТРАХОВОЙ.
Ну какой с неё мастер?« ответить
Так, нарисовала слегка для начала под руководством неусыпным.
"Мастер видишь ли родился"!
Ей до мастера ещё, вот лет через 20 можно будет оценить.
Я уже 56 лет творю и дай Бог, если только до половины добрался.
Хотя клиентура по всему ЕС.