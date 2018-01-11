В столичной художественной галерее Art Studio № 1 среди собравшейся в канун православного Рождества публики было как никогда много VIP–персон от латвийского искусства. Ажиотаж вызвали картины начинающего живописца Маргариты Зайцевой. Натюрморты, пейзажи, портреты, всего свыше четырех десятков произведений, — дебют художницы.

В кулуарах торжества Маргарита призналась в разговоре с газетой «СЕГОДНЯ»:

— К своим неполным 30 годам у меня уже два высших образования. Первый диплом по специальности «профессиональный переводчик с английского и французского», а второй мне выдала год назад Латвийская художественная академия. Штурм альма–матер для художников (здесь нужно отдельное спасибо сказать профессору Нормунду Браслиньшу) совмещала с уроками в студии именитых живописцев — Александра Пахомова и Людмилы Перец. За время этой двойной учебы, то есть в течение четырех лет, и родились картины, отобранные для первого вернисажа.

Потому он и назван мною «Четыре»…

Гости интересовались у виновницы торжества: как становятся живописцами? Это занятие явно не семейное. Папа — айтишник, мама — инспектор по охране труда, сестра — врач–радиолог… Все они тоже пришли на праздник Маргариты. Ответ последовал бесхитростный, но на вопрос «как?» объяснения тем не менее не давал:

— Перепробовав массу разных занятий — успела даже поработать в Греции официанткой, — я однажды решила заняться чем–то серьезным. Встала к мольберту…

На помощь пришел хозяин галереи Герман Беркович:

— Живописцами не становятся, ими рождаются. Данный Маргарите талант свыше — тем самым Небожителем, Рождество которого отмечаем, — в ней однажды прорвался наружу. Не сегодня, так завтра это все равно случилось бы!

Из рядов публики понеслось: «С днем рождения, живописец!».

Хозяин галереи не скрывал своего восхищения творчеством дебютантки:

— Маргарита не стремится подражать своим учителям, что свидетельствует о том, что она уже с первых шагов пытается найти ключ к максимальному собственному самовыражению. Великолепно овладела секретами классического импрессионизма. Попомните мои слова: у этой художницы большое будущее…

Прогноз о звездном будущем дебютантки разделили многие встретившиеся здесь нам художники: Николай Кривошеин, Александр Неберекутин, Рита Пранча…

Выставка будет открыта для посещения до 2 февраля.

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото Татьяны СТРАХОВОЙ.