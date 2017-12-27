Рождественские образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Новоиспеченная невеста принца Гарри появилась утром 25 декабря под руку с возлюбленным, хотя протокол строго запрещает участие в церемонии лиц, не принадлежащих к британской монаршей семье. Впрочем, для Меган в очередной раз сделали исключение.
На ежегодной службе звезда сериала «Форс-мажоры» могла легко конкурировать по части элегантности с самой Кейт Миддлтон. Наряды герцогини и актрисы тут же подверглись тщательному сравнительному анализу.
Экспертиза установила, что в церкви святого Марка Меган появилась в кремовом пальто Sentaler, стоимость которого варьируется от £1000. Лаконичный наряд возлюбленная принца Гарри дополнила замшевыми коричневыми сапогами Stuart Weitzman (£6300), в тон которым была подобрана круглая сумка и шляпа с замысловатым дизайном (в лучших традициях британской королевской семьи).
Что касается герцогини Кембриджской, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, для своего выхода Кейт выбрала клетчатое шерстяное пальто Miu Miu за £3000. Из аксессуаров — черные туфли, клатч, перчатки и пушистая шапка «а-ля рус».
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