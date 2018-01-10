Рождество и Святки

Ночные литургии на Рождество Христово начали служить в наших храмах несколько лет назад. В нынешнюю рождественскую ночь архиерейское богослужение в нашем главном соборе, отмечающем свой престольный праздник, собрало небывалое число верующих.

Службу возглавлял Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, а сослужил ему епископ Елгавский Иоанн и духовенство собора. Все священство было в серебристо–белых расшитых рождественских облачениях.

Даже около двух часов ночи людей в храме не становилось меньше. Тот, кому не удалось прийти раньше, с трудом мог найти себе местечко. Многие ждали причастия.

Немало на праздник пришло и православных латышей — молитвы и песнопения звучали на двух языках. Пел соборный хор под управлением Наталии Мудрой, а запричастный концерт исполнил русский камерный хор «Акколада» под управлением Оксаны Черкасовой.

Гостелеканал LTV1 вел запись богослужения, трансляция которого состоялась на канале 7 января с 12 часов.

Люди в храме говорили, что не могли не прийти этой ночью в свой храм — тем более если он носит название праздника, Рождества Христова. «Вера, которую передали нам наши предки, в сегодняшнем мятежном, трудном и непредсказуемом мире — единственное спасение, — такова была общая мысль многих. — Это то, что мы можем назвать своим, исконным и что у нас никто не отнимет».

А владыка Александр, поздравив всех молящихся с праздником Рождества Христова, сказал в своем архипастырском слове:

— Через Адама в мир пришел грех, а через грех — злоба и вражда… Христос же рождается в мир, чтобы спасти нас от греха и вместо вражды принести любовь. Тогда ветхий мир приготовил для него убогий вертеп и крестные страдания. А что сейчас мы готовим для Богомладенца? Чем мы готовы почтить Его? Имеем ли мы в своих сердцах ту любовь, к которой призывает нас Христос? Открыты ли наши души для Его проповеди, готовы ли они ответить взаимностью на Его любовь и милосердие? … Христос приносит в мир еще и свободу. Под свободой обычно сейчас понимают свободу совершать грех, но такая свобода бессмысленна, она не дает человеку удовлетворения. Истинная христианская свобода есть свобода от греха, свобода любить, ведь любовь невозможно вызвать принуждением, любовь — это высшее проявление истинной свободы…»

Вслед за светлым праздником Рождества наступило самое веселое время в году — Святки, которые продлятся до Крещения Господня, 19 января. «Зима — за морозы, а мужик — за праздники», — говорили об этом времени наши предки. Пушкин писал: «Настали Святки — то–то радость!..»

В обычаях этих дней были многочисленные хождения в гости, игры, песни и обильные угощения, посиделки и — особенно у молодежи — гадания. Это для христианина грех, так что смывали его, окунаясь в прорубь на Крещение.

Для детей наша церковь организует архиерейские рождественские елки. Две из них уже состоялись, а следующая — 10 января в 17 часов — пройдет в Рижской духовной семинарии (ул. Католю, 10).

Наталья ЛЕБЕДЕВА.