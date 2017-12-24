Рождество в Латвии придет с дождем

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Виталий Вавилкин
16:31 24.12.2017
Наша Латвия

В ночь с воскресенья на понедельник на юго-западе страны пройдет небольшой дождь, а на юго-востоке возможен снег. В свою очередь в северо-восточных областях температура воздуха опустится до -3..-6 градусов.

В остальных регионах Латвии минимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Местами ожидается туман и обледенение дорог. Будет дуть медленный западный ветер.

 

На Рождество, начиная с запада, покров облаков будет становиться толще и во второй половине дня ожидается дождь. Вечером зона осадков достигнет восточной части страны, где пройдет не только дождь, но и снег.

 

Будет дуть медленный юго-западный ветер, а вечером в Курземе его порывы усилятся до 14-19 метров в секунду. Самая высокая температура воздуха ожидается в понедельник вечером – от нуля на востоке Латвии и до +7 градусов в Курземе.

 

В Риге на Рождество синоптики обещают дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, переходящий в южный и температура воздуха будет чуть выше нуля.

mixnews.lv / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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