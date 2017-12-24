Рождество в Латвии придет с дождем

В остальных регионах Латвии минимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Местами ожидается туман и обледенение дорог. Будет дуть медленный западный ветер.
На Рождество, начиная с запада, покров облаков будет становиться толще и во второй половине дня ожидается дождь. Вечером зона осадков достигнет восточной части страны, где пройдет не только дождь, но и снег.
Будет дуть медленный юго-западный ветер, а вечером в Курземе его порывы усилятся до 14-19 метров в секунду. Самая высокая температура воздуха ожидается в понедельник вечером – от нуля на востоке Латвии и до +7 градусов в Курземе.
В Риге на Рождество синоптики обещают дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, переходящий в южный и температура воздуха будет чуть выше нуля.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.