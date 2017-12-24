Рождество в Риге: расписание транспорта и бесплатная парковка(1)

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Владимир Бучельников
17:37 23.12.2017
Наша Латвия / Общество

Rīgas satiksme сообщает, что на время рождественских праздников будут внесены изменения в работу общественного транспорта, муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также в порядок использования месячного абонемента по рабочим дням.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

 

24, 25 и 26 декабря общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходного дня. Поэтому 25 и 26 декабря пользователи Карты рижанина смогут использовать часовые билеты по выходным дням.

 

Пассажирам, которые приобрели месячные абонементы на проезд по рабочим дням, нужно учитывать, что 25 и 26 декабря билет действовать не будет.

 

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

 

23 декабря центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, будет работать с 10:00 до 13:00, остальные – как обычно по субботам, до 16:00.

 

В воскресенье, 24 декабря, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1, будет работать с 10:00 до 16:00, остальные шесть центров будут закрыты.

 

25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

 

АВТОСТОЯНКИ

 

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25, и 26 декабря рижане и гости города могут использовать бесплатно, за исключением стоянки на Кр. Валдемара, 5а – там нужно платить, согласно тарифу.

 

МИНИБУСЫ, НОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

 

24, 25 и 26 декабря минибусы будут курсировать по воскресному графику.

 

Ночные маршруты движения будут предоставлены в ночь с 22 на 23 декабря и в ночь с 23 на 24 декабря.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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Знаем! Плавали! 18:53 23:12:2017

Щас хуторские припрутся и как в прошлом году, зальют пивом и зассут общественный транспорт.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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