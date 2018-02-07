РПЦ ополчилась на «Смерть Сталина», назвав фильм «нацистским по идеологии»(3)

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Герман Бергер
23:03 06.02.2018
В мире / Россия

«Очередным плевком в российскую историю» назвали представители Русской православной церкви запрещенный неделю назад к прокату фильм «Смерть Сталина». С таким заявлением выступили первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Сталин — не герой моего романа, и я совсем не сталинист. Но речь идет об интерпретации советского периода русской истории. Иностранцы могут снимать какие угодно пропагандистские фильмы, но нас заботит то, что мы у себя показываем», — цитирует РИА «Новости» Александра Щипкова.

 

По словам представителей РПЦ, фильм является «нацистским по своей идеологии», оскорбляющим не только определенный период в истории страны, но и каждого русского человека. Поэтому по их мнению решение министерства культуры об отзыву прокатного удостоверения было разумным и оправданным, пишет «Ура.ру».

 

Не все россияне согласны с такой позицией. Ранее правозащитник Эрнест Мезак подал в Сыктывкарский городской суд заявление с требованием признать решение министерства культуры незаконным.

 

Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» было отозвано 23 февраля. В министерстве культуры пришли к выводу, что картина может оскорбить граждан старшего поколения и будет воспринята ими, как насмешка над историей страны.

Ura.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 23:38 06:02:2018

Skaisti! Nacistiski pareizticīgie sektanti citus vaino nacismā! Filma super laba, vēsturiski precīza!

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Справедливый 01:36 07:02:2018

"patriots"что у тебя с головой?нацистов приплëл,нацист был как раз твой любимый адик,который убивал людей только по национальному признаку

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Справедливый 01:40 07:02:2018

Не смей называть называть Православных Христиан сектантами!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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