РПЦ выступила против банковских карт(5)

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Григорий Антонов
17:12 07.01.2018
Экономика

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может ограничить свободу человека, предупредил патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ опасается, что доступ к картам в будущем могут ограничить по критерию лояльности: «Церковь очень обеспокоена».

 

Патриарх на Рождество дал интервью телеканалу «Россия». Он, в частности, заявил: «У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?»

 

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — цитирует предстоятеля РПЦ РИА «Новости».

 

Он также привел пример «одной из европейских стран». По его словам, там людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, о ее обычаях и законах. Патриарх заверил, что в ролике очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ. «По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит «да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально», он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит», — заявил патриарх. «А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — объявил Кирилл.

 

Вместе с тем предстоятель Русской церкви не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений».

NEWSru.com / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 17:34 07:01:2018

Прально, заменим банковские карты кадилом и рясой

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ваня 17:46 07:01:2018

Вор продажная тварь и выродок в рясе дает советы!!!!и этот ублюдок и есть православие????

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Справедливый 18:54 07:01:2018

С Рождеством Иисуса Христа!!! Всех православных Хрисиан

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Справедливый 18:55 07:01:2018

ване,это голословные осуждения.В тебе бес сидит.Напоминаю что Бог поругаем не бывает!

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Доктор 22:17 07:01:2018

То, чего нет и поругать невозможно.

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