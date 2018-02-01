Латвийские телевизионные провайдеры вкладывают в свои пакеты услуг слишком много каналов на русском языке, выразила свое возмущение в Твиттер председатель правления компании RB Rail, реализующей проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, Байба Рубеса.

По ее словам, упор надо делать на латышские каналы, а, если говорить об иностранных, то на каналы из Европы.

“Весьма печально, что, покупая телевизионные услуги в Латвии, есть возможность смотреть каналы на русском языке, а не каналы схожего формата из Европы”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.

Отметим, что подписчики госпожи Рубес, в основном, выразили согласие с подобной позицией, указывая, что знание русского языка в Латвии насаживают именно телевизионные провайдеры.

“Таков наш Lattelecom. Бог им не дает расстаться с российским информационным пространством”, — написал один из подписчиков.

“Действительно жаль, что так много людей в Латвии знают русский”, — написал другой.

“Чтобы лучше защищаться, нужно знать врага, его язык. Знать, чем он дышит”, — сообщил третий.

“Русские каналы необходимо обложить налогом интеграции” , — предложил еще один подписчик.