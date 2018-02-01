По ее словам, упор надо делать на латышские каналы, а, если говорить об иностранных, то на каналы из Европы.
“Весьма печально, что, покупая телевизионные услуги в Латвии, есть возможность смотреть каналы на русском языке, а не каналы схожего формата из Европы”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.
Отметим, что подписчики госпожи Рубес, в основном, выразили согласие с подобной позицией, указывая, что знание русского языка в Латвии насаживают именно телевизионные провайдеры.
“Таков наш Lattelecom. Бог им не дает расстаться с российским информационным пространством”, — написал один из подписчиков.
“Действительно жаль, что так много людей в Латвии знают русский”, — написал другой.
“Чтобы лучше защищаться, нужно знать врага, его язык. Знать, чем он дышит”, — сообщил третий.
“Русские каналы необходимо обложить налогом интеграции” , — предложил еще один подписчик.
Латыши уже открыто называют нас врагами . Тем хуже для них .Безнаказанно убивать нас не получится .« ответить
они скрываясь за никами только способны тявкать!« ответить
Каждый провайдер без русских каналов идёт в даль! Я уже почти год без тв. Всё через интернет!« ответить
Потому что ты дура!на что спрос,то и показывают!« ответить
Можешь не смотреть,тупая русофобка!
Провайдеры получают деньги от клиентов.« ответить
А заслуженная железнодорожница просто будет диспетчером по откатам .
А разворовывать будут гейропейские деньги и собранные с местных лохов , которые на
этих паровозах и ездить не будут.
БАЙБА так у нас же демократия, свобода слова, печати, получение информации и вообще вы что предлагаете запретить!!! А как же тогда сталинские времена или вы предлагаете запретить, наказать, арестовать. То есть возврат к диктатуре. АЙ АЙ АЙ.« ответить
байба тупая и не знает, что у нее в стране демократия« ответить
Выключат российские каналы пошлю провайдера и Рубесу подальше, они от меня денежек хер получат.« ответить
мнение тупой жирной бабы никого не интересует« ответить