Рубеса: почему латвийские ТВ-провайдеры транслируют так много русских каналов?!(24)

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Виталий Вавилкин
17:20 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

Латвийские телевизионные провайдеры вкладывают в свои пакеты услуг слишком много каналов на русском языке, выразила свое возмущение в Твиттер председатель правления компании RB Rail, реализующей проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, Байба Рубеса.

По ее словам, упор надо делать на латышские каналы, а, если говорить об иностранных, то на каналы из Европы.

“Весьма печально, что, покупая телевизионные услуги в Латвии, есть возможность смотреть каналы на русском языке, а не каналы схожего формата из Европы”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.

 

Отметим, что подписчики госпожи Рубес, в основном, выразили согласие с подобной позицией, указывая, что знание русского языка в Латвии насаживают именно телевизионные провайдеры.

 

“Таков наш Lattelecom. Бог им не дает расстаться с российским информационным пространством”, — написал один из подписчиков.

 

“Действительно жаль, что так много людей в Латвии знают русский”, — написал другой.

 

“Чтобы лучше защищаться, нужно знать врага, его язык. Знать, чем он дышит”, — сообщил третий.

 

“Русские каналы необходимо обложить налогом интеграции” , — предложил еще один подписчик.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (24)
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Шамиль 17:27 31:01:2018

Латыши уже открыто называют нас врагами . Тем хуже для них .Безнаказанно убивать нас не получится .

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да уж! 17:33 31:01:2018

они скрываясь за никами только способны тявкать!

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Георгий 21:49 31:01:2018

Каждый провайдер без русских каналов идёт в даль! Я уже почти год без тв. Всё через интернет!

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народ Латвии 17:31 31:01:2018

Потому что ты дура!на что спрос,то и показывают!
Можешь не смотреть,тупая русофобка!

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Вова 17:33 31:01:2018

Провайдеры получают деньги от клиентов.
А заслуженная железнодорожница просто будет диспетчером по откатам .
А разворовывать будут гейропейские деньги и собранные с местных лохов , которые на
этих паровозах и ездить не будут.

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,баба яга 17:35 31:01:2018

БАЙБА так у нас же демократия, свобода слова, печати, получение информации и вообще вы что предлагаете запретить!!! А как же тогда сталинские времена или вы предлагаете запретить, наказать, арестовать. То есть возврат к диктатуре. АЙ АЙ АЙ.

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ин-на 17:40 31:01:2018

байба тупая и не знает, что у нее в стране демократия

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ИС 21:46 31:01:2018

Выключат российские каналы пошлю провайдера и Рубесу подальше, они от меня денежек хер получат.

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ин-на 17:37 31:01:2018

мнение тупой жирной бабы никого не интересует

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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