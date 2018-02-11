«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — считает Рубикс.
По его словам, в современной Латвии люди в основном живут бедно, если только они не стали бизнесменами.
«В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, который сейчас гордо называют бизнесом! Конечно, у таких, как Шкеле все в порядке», — считает Рубикс.
Он также обратил внимание на беспрерывный поток миграции из Латвии.
«В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии», — заключает Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.
Напомним, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), поток эмигрантов из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек — 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов — лица 25-29 лет.
он прав! я хоть и не бедствую, но людей про.ебали. Все братья, сестры( латыши) и одноклассники уехали. Грустно товарищи« ответить
«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — считает Рубикс.« ответить
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Перспектива.., с надеждой на будущее.., Еще бы, по сколько лет им было тогда, и сколько сейчас, о какой перспективе они могут думать в 70 лет?
Ошибка что второсортных сохраняли школы пожалуйста 12 лет баранов на среднее образование зауши тянули. Сейчас собачьего точно не было как и второсортных.« ответить
Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.« ответить
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Ах, мерзавка. А жила бы в совке, вышла бы замуж за алкаша-слесаря и жила бы в колхозе им.Сталина в моче.
Сейчас многие живут в нищите и даже не понимают что есть жизнь лучше,а правящие и бюрократия жируют!« ответить
но не суди обо всех по себе! из лужи с мочей отмыли в советском союзе, да долго не протянул, опять дерьмом обмазался весь« ответить
раньше из квартир не кого не выгоняли кварплата за 2х комнатную была около 10 р в танвае и троллейбусе проезд был 3 копейки ,образование было безплатным медицина тоже продукты стоили копейки без всякой химии всё было вкусным и жить было веселее , не нужно было думать о завтрашнем дне.« ответить
Понятное дело, я вот за один день ухитрялся тогда трахнуть двоих любовниц своих, а к ночи еще и жену, а сейчас вот..., струя в унитаз тоненькая как спичка, еле давлю, уролог говорит, операцию надо делать.., так что Рубикса понимаю:((*(« ответить
Ну, тебе беЗплатное образование в траНвае не помогло.« ответить
Странно, раз в СССР было так хорошо, отчего он развалился, а в его наследнице Рассии такого рая больше нет, несмотря на то, что ею правит святой, с которого расеяне даже готовы иконы писать.., что так?..?« ответить
циплят по осени считают !« ответить
и видно образование на нуле, если у вас "транвай",а не ТРАМВАЙ, а цыплёнок,элементарный ,"цИплёнок"---с вами всё ясно,господа билингвалы!« ответить
а он и отсидел от звонка до звонка ,,,,,,,,, не дёргаясь в демократичской лптвии и куча штатных приспособленцев, паразитирующих и как бы защающих "права отдельно избранных человеков под заказ" сделала реверанс "всё хорошо прекрасная маркиза"« ответить