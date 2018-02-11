Рубикс: в советское время жилось легче и лучше(47)

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Владимир Бучельников
09:41 11.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Как показывают исследования, ностальгия по советским временам в Латвии постепенно снижается, однако последний лидер ЛССР Альфред Рубикс по-прежнему считает, что в те времена страна жила лучше, нежели сейчас, пишет mixnews.lv со ссылкой на Latvijas Avīze.

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — считает Рубикс.

 

По его словам, в современной Латвии люди в основном живут бедно, если только они не стали бизнесменами.

 

«В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, который сейчас гордо называют бизнесом! Конечно, у таких, как Шкеле все в порядке», — считает Рубикс.

 

Он также обратил внимание на беспрерывный поток миграции из Латвии.

 

«В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии», — заключает Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.

 

Напомним, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), поток эмигрантов из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек — 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов — лица 25-29 лет.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (47)
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да 11:42 11:02:2018

он прав! я хоть и не бедствую, но людей про.ебали. Все братья, сестры( латыши) и одноклассники уехали. Грустно товарищи

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Смешно 12:12 11:02:2018

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — считает Рубикс.
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Перспектива.., с надеждой на будущее.., Еще бы, по сколько лет им было тогда, и сколько сейчас, о какой перспективе они могут думать в 70 лет?

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Правда тут 16:37 11:02:2018

Ошибка что второсортных сохраняли школы пожалуйста 12 лет баранов на среднее образование зауши тянули. Сейчас собачьего точно не было как и второсортных.

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П у т и н 11:47 11:02:2018

Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.
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Ах, мерзавка. А жила бы в совке, вышла бы замуж за алкаша-слесаря и жила бы в колхозе им.Сталина в моче.

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Бедрс Петерс 11:50 11:02:2018

Сейчас многие живут в нищите и даже не понимают что есть жизнь лучше,а правящие и бюрократия жируют!

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то путинсу 11:52 11:02:2018

но не суди обо всех по себе! из лужи с мочей отмыли в советском союзе, да долго не протянул, опять дерьмом обмазался весь

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60 12:08 11:02:2018

раньше из квартир не кого не выгоняли кварплата за 2х комнатную была около 10 р в танвае и троллейбусе проезд был 3 копейки ,образование было безплатным медицина тоже продукты стоили копейки без всякой химии всё было вкусным и жить было веселее , не нужно было думать о завтрашнем дне.

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Верно 12:16 11:02:2018

Понятное дело, я вот за один день ухитрялся тогда трахнуть двоих любовниц своих, а к ночи еще и жену, а сейчас вот..., струя в унитаз тоненькая как спичка, еле давлю, уролог говорит, операцию надо делать.., так что Рубикса понимаю:((*(

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П у т и н 12:18 11:02:2018

Ну, тебе беЗплатное образование в траНвае не помогло.

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Нуууууу 12:19 11:02:2018

Странно, раз в СССР было так хорошо, отчего он развалился, а в его наследнице Рассии такого рая больше нет, несмотря на то, что ею правит святой, с которого расеяне даже готовы иконы писать.., что так?..?

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хе хе 13:58 11:02:2018

циплят по осени считают !

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оно 14:10 11:02:2018

и видно образование на нуле, если у вас "транвай",а не ТРАМВАЙ, а цыплёнок,элементарный ,"цИплёнок"---с вами всё ясно,господа билингвалы!

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засудили рубика задним числом состряпав под него новый закон 11:56 11:02:2018

а он и отсидел от звонка до звонка ,,,,,,,,, не дёргаясь в демократичской лптвии и куча штатных приспособленцев, паразитирующих и как бы защающих "права отдельно избранных человеков под заказ" сделала реверанс "всё хорошо прекрасная маркиза"

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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