Рубль-невидимка позволит России обойти санкции(1)

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Анатолий Тарасов
08:38 05.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Москва и Каракас всерьёз обдумывают возможность введения собственных криптовалют, сообщает The New York Times. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, виртуальная валюта под названием «петро» позволит проводить платежи, минуя американские санкции.

Правительства России и Венесуэлы выразили надежду на то, что введение криптовалют поможет их странам «обойти американские санкции», пишут авторы материала The New York Times Натанилэл Поппер, Олег Мацнев и Ана Ванесса Херреро.

 

То, что выглядело «маргинальной концепцией», уже получает признание на мировом рынке. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о планах по созданию криптовалюты под названием «петро», которая будет похожа на биткоин, но будет основываться на правительственных нефтяных и других природных ресурсах. В свою очередь, в России также высказались за идею введения «крипторубля». «Мы сможем осуществлять платежи с нашими бизнес-партнёрами по всему миру независимо от санкций», — заявил советник президента Путина Сергей Глазьев.

 

По мнению экономистов и экспертов по виртуальной валюте, планы России и Венесуэлы могут оказаться не столь удачными, как это представляется властям. Причина заключается в том, что биткоин и другие криптовалюты представляют собой децентрализованные системы, в то время как Россия и Венесуэла намерены использовать криптовалюты в качестве «средства контроля». По словам Мадуро, «петро» поможет «преодолеть финансовую блокаду и даст возможность двигаться в сторону новых форм международного финансирования». Однако связь между валютой и правительственными нефтяными компаниями может сделать «петро» непривлекательным для инвесторов, считают эксперты.

 

Что касается России, то некоторые чиновники из Центробанка и Министерства связи и массовых коммуникаций «намекали» на создание «крипторубля». Экономическая ситуация в России намного лучше, чем в Венесуэле, однако руководство страны также активно ищет способы борьбы с американскими санкциями. По словам министра связи Николая Никифорова, «крипторубль» будет создан по несколько иной схеме, чем биткоин. Новая валюта упростит для правительства отслеживание транзакций, о пользе чего высказались и другие страны, резюмируют авторы материала The New York Times.

RT / Фото
Комментарии (1)
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хуторянен 09:55 05:01:2018

Криптовалюта позволит и дальше грабить народ . Это по росийски . Так им и надо.

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газета Сегодня
04.01.2018

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