Правительства России и Венесуэлы выразили надежду на то, что введение криптовалют поможет их странам «обойти американские санкции», пишут авторы материала The New York Times Натанилэл Поппер, Олег Мацнев и Ана Ванесса Херреро.
То, что выглядело «маргинальной концепцией», уже получает признание на мировом рынке. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о планах по созданию криптовалюты под названием «петро», которая будет похожа на биткоин, но будет основываться на правительственных нефтяных и других природных ресурсах. В свою очередь, в России также высказались за идею введения «крипторубля». «Мы сможем осуществлять платежи с нашими бизнес-партнёрами по всему миру независимо от санкций», — заявил советник президента Путина Сергей Глазьев.
По мнению экономистов и экспертов по виртуальной валюте, планы России и Венесуэлы могут оказаться не столь удачными, как это представляется властям. Причина заключается в том, что биткоин и другие криптовалюты представляют собой децентрализованные системы, в то время как Россия и Венесуэла намерены использовать криптовалюты в качестве «средства контроля». По словам Мадуро, «петро» поможет «преодолеть финансовую блокаду и даст возможность двигаться в сторону новых форм международного финансирования». Однако связь между валютой и правительственными нефтяными компаниями может сделать «петро» непривлекательным для инвесторов, считают эксперты.
Что касается России, то некоторые чиновники из Центробанка и Министерства связи и массовых коммуникаций «намекали» на создание «крипторубля». Экономическая ситуация в России намного лучше, чем в Венесуэле, однако руководство страны также активно ищет способы борьбы с американскими санкциями. По словам министра связи Николая Никифорова, «крипторубль» будет создан по несколько иной схеме, чем биткоин. Новая валюта упростит для правительства отслеживание транзакций, о пользе чего высказались и другие страны, резюмируют авторы материала The New York Times.
Криптовалюта позволит и дальше грабить народ . Это по росийски . Так им и надо.« ответить