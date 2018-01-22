Прогноз будущего российской валюты на прошлой неделе озвучил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Липин. «Если говорить о фазах и степени интернационализации рубля, то на текущий момент наиболее вероятна, конечно, регионализация», — заявил он.
По его мнению, до 2035 года экспансию рубля можно ожидать либо в границах Евразийского союза, куда, кроме России, входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, либо на пространстве СНГ. Использование рубля странами — членами союза в двусторонних сделках помогает бизнесу снизить валютные риски и обойти административные барьеры.
Однако революционных перемен ждать не стоит. На смену валюты контракта поставщикам потребуется немало времени, отметил доцент кафедры финрынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.
По оценкам Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), сейчас на расчеты между странами союза в рублях приходится 69 миллиардов долларов, в долларах — около 18 миллиардов, в евро — до пяти миллиардов долларов.
В опубликованном на днях исследовании ЦИИ ЕАБР «Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы», отмечается, что за последние шесть лет удельный вес рубля в валютной структуре платежей стран союза увеличился с 56 до 75%, а доля доллара, напротив, снизилась с 35 до 19%.
Главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик считает, что эта тенденция, скорее всего, сохранится. По его словам, более половины респондентов, принявших участие в опросе ЦИИ ЕАБР, ожидают усиления роли национальных валют во взаиморасчетах. Не верят в такую перспективу 17% опрошенных.
«В качестве главных мер по усилению роли национальных валют видятся развитие рынка капитала, доступность кредитования в национальных валютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. Но необходимо обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочить деятельность госорганов и судов в этой сфере», — подчеркнул Лисоволик.
Успешное продвижение рубля во взаиморасчетах на пространстве ЕАЭС определяется большим весом экономики России на постсоветском пространстве. Однако Москва реализует долгосрочные планы перехода на торговлю в национальных валютах и со странами дальнего зарубежья — для снижения экономической зависимости от Запада.
Проблема носит системный характер. Сегодня в долларах совершается около 70% всех торговых сделок в мире (еще 20% приходится на евро). В российском внешнеторговом обороте доля доллара достигает почти 70%.
Переговоры идут со многими странами, в частности Турцией, Египтом, Ираном. Тем не менее для большинства торговых партнеров российский рубль в качестве валюты контракта — пока скорее экзотика, уверен Хестанов. Связано это с тем, что курс рубля стабилизировался относительно недавно.
Поэтому среди приоритетов России — переход на расчеты в национальных валютах с партнерами по БРИКС: Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Банк России и Резервный банк Индии приступили к консультациям по этому вопросу еще в 2009 году. Уже созданы механизм и рабочие схемы расчетов в рублях и рупиях, подготовлены соответствующие рекомендации бизнесменам.
В результате ситуация постепенно меняется. Так, в 2013 году 96,6% торговых операций между Россией и Индией проводилось в долларах, а показатель прошлого года — 80%, причем уже порядка 19% контрактов было оплачено в рублях.
Расширение использования рубля в двусторонней торговле с другими странами может создать условия для признания его одной из мировых резервных валют. Однако процесс этот не быстрый. Американский доллар вытеснил британский фунт с первого места примерно за 45 лет. Поэтому рассматривать рубль в качестве резервной валюты будут нескоро.
Умирает Трамп. Спустя год, в раю ему становится скучно, и он просит Бога отпустить его часок Землю проведать, как поживает его страна. Бог отпускает. Заходит Трамп в Нью-Йорке в бар, заказал пиво с гамбургером и спрашивает бармена, как страна поживает, как развивается, какие проблемы решает. Бармен удивлённо: - Какие проблемы могут быть? Мы же Великая империя, всё кругом наше. - Как наше? А Украина, Европа, Ирак, Афганистан, Сисия? - Да уже всё наше! - А Азия? Бармен достаёт из-под стойки глобус и гордо крутит его: - Я же говорю - мы империя, весь мир принадлежит нам! Трамп, радостный, гордый и довольный, допивает пиво и говорит: - Ну, спасибо, друг! Сколько с меня? Бармен: - Один рубль и двадцать копеек...« ответить
понравилось! спасибо.« ответить
Смешно, вымирающая Россия со 140 миллионами населения, еле волокущая Крым , попердывающая и стонущая на карачках под санкциями, и такие фантазии.?:))« ответить
rzu nemagu etaz nada stoljka bajarysnika zyranuts stob takuju purgu gnats« ответить
Доллар ни чем не закреплен, туалетная бумага. Глобализм уходит. А вот рубль здесь не при чем. Все валюты закрепят за золотом и избавятся от дрллара. У каждои страны будет своя валюта и распоачиватся будут тои валютои, у кого покупают. А не смотреть какои курс доллара.« ответить
Пора уже игнорировать зелёные рулоны бумаги, не привязанные к золоту.« ответить
Это просто бумага.
Ага, надо срочно позвонить Путину, ведь Расия держит свои 100 000 000 000 $ в банках США под проценты, как бы не пропали.., кстати, а вы поменяли уже свои евро на рубли, как бы не опоздаать?:))« ответить
Пора, конечно пора, и не только игнорировать, но и жечь их на площадях, прикуривать там от них, жопу подтирать.., ну вы понимаете.., это я вам как патриот России говорю, вот у меня их совсем нет, все скурил, подтер, сжег.., счастлив теперь, рубль вот в кулачке зажал, балдею от величия Расии, скрепно мне, духовно...« ответить
С каждой сделки капает ссудный % мировой сионистской закулисе« ответить
Молодцы сионисты. Из туалетной бумаги делают реальный капитал.« ответить