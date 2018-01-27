Руикацу или искусство доведения женщин до слез

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В свете последних скандалов с сексуальными домогательствами, прогремевших на весь мир, образ мужчины, доводящего женщину до слез, выглядит совсем уж плохо. Но не для японок – они готовы за это даже деньги платить!

Предприниматель из Японии Хироки Тераи вовремя заметил потенциальные возможности для бизнеса. Сейчас он известен как автор одиннадцати книг и основатель групповых занятий, на которых женщин сознательно заставляют плакать.

 

Эта терапевтическая практика получила название Rui-katsu ( в пер. с японского «доведение до слез»). Она предназначена для тех людей, которые находятся в состоянии глубокого стресса или страдают от одиночества.

 

Хироки провел целое исследование, изучая положительное воздействие плача на организм человека. По его результатам была разработана программа, помогающая довести пациентов до слез. А в 2015 году Хироки начал вести первые занятия.

 

Интересно, что на роль тренера Хироки выбирает только красивых мужчин. По его словам, привлекательная внешность вызывает сильные эмоции у женщин. У пациенток расширяются зрачки, усиливается сердцебиение, проявляются другие признаки, форсирующие момент финальной разрядки.

 

 

Австралийский режиссер Деррил Томс, которому удалось поприсутствовать на одном из занятий и заснять его на камеру, так описывает увиденное: «После того, как женщины выплакались, появилось ощутимое чувство радости – они стали улыбаться, у них поднялось настроение, они выглядели расслабленными и более живыми».

 

Тренер Рюэй-сан – обладатель приятной азиатской внешности, заставляющий многих женщин краснеть и смущаться. На своих занятиях он включает пациенткам грустные фильмы, играет на музыкальных инструментах и поет песни, а когда они начинают плакать — вытирает им слезы платком и поглаживает по голове.

 

Услугами групповой терапии часто пользуются женщины, переживающие развод. По мнению Хироки, занятия помогает «перезапустить» мышление и настроить его на адекватное восприятие жизненных перемен.

 

«Вступая в брак, мы проводим церемонию, — говорит Хироки. – Но при разводе ничего такого нет, и у многих людей появляется чувство незавершенности».

 

Групповые занятия позволяют поставить точку и начать двигаться дальше.

 

Его услуги также востребованы среди деловых женщин, испытывающих сильные нагрузки и стрессы на работе и часто не имеющих партнера, который мог бы их поддержать. Как не заплакать в такой ситуации?

 

 

 

 

 

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