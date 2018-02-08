Латвийский Центр исследований восточноевропейской политики провел анализ того, как латышские и русскоязычные средства массовой информации оценивают и освещают одни и те же события, и презентовал книгу «Отражение международных событий в латвийских интернет-СМИ».

В своем исследовании ученые рассматривали восемь международных событий, которые, по их мнению, в последнее время вызвали большой резонанс в латвийских СМИ: включение Крыма в состав России, крушение малайзийского «Боинга» рейса MH17 на востоке Украины, введение западных санкций против российских должностных лиц и предпринимателей, военное участие России в сирийском конфликте, кризис беженцев в Евросоюзе, Brexit, саммит НАТО в Варшаве, а также допинговый скандал с участием российских спортсменов.

Во всех рассматриваемых случаях, как указывают авторы исследования, был проведен контент-анализ шести латвийских интернет-СМИ, среди которых и наиболее популярный портал Delfi — его латышская и русская версии.

Также было проанализировано содержание русской и латышской версии портала TVnet и, как выразился один их экспертов Мартиньш Капранс, «два радикальных фланговых портала LA.lv и Vesti.lv», на латышском и русском языках соответственно.

Как пояснил на презентации книги исследователь Дидзис Берзиньш, рассматривавший два случая — Brexit и допинговый скандал, отличия между латышским и русским пространством довольно существенные. По словам Берзиньша, заголовки на латышском языке чаще содержат только фактологическую или констатирующую информацию, тогда как русским текстам более характерно оценивание или выражение отношения.

Кроме того, как подчеркнул ученый, в публикациях на русском языке чаще используется текстовой парафраз, тогда как на латышском языке – точные цитаты в кавычках, что, по его мнению, связано с различиями в литературной традиции.

«Русская журналистика в меньшей степени, чем англосаксонская, придерживается принципа ярко выраженного разграничения новости и мнения», – сказал эксперт, отметив, что отличаются также и спикеры, мнения которых цитируют журналисты.

«Если в контексте Brexit латышские СМИ преимущественно давали слова британских должностных лиц, а в допинговом скандале – международных антидопинговых организаций, то в публикациях на русском языке довольно часто использовались слова людей, связанных с Россией, – президента, министра спорта и так далее», – заявил Берзиньш.

Он также обратил внимание на то, что существенно отличались и конкретные слова, или используемые термины.

«Такой термин, как дисквалификация, который может свидетельствовать о том, чем данный скандал может закончиться, в русских текстах, встречался довольно редко», – заявил эксперт. По его словам, в русских публикациях практически не обсуждались обвиненные в использовании допинга спортсмены, а больше говорилось о предвзятом отношении к ним.

Явно осуждающую позицию занял портал LA.lv, который открыто высказывал обвинения в адрес российских властей, а Vesti.lv выражал противоположное мнение.

«LA.lv публиковал высказывания известных лиц, которые призывали наказать российских спортсменов, тогда как Vesti.lv считал, что этот скандал является международным заговором против России, ее целенаправленным ослаблением», – резюмировал Берзиньш.

Говоря об общих выводах, полученных в результате исследования, Капранс отметил, что «русскоязычные порталы больше внимания уделяют событиям, которые так или иначе связаны с Россией». Каспарс пояснил, что это связно с тем, что Россия для русскоязычных Латвии часто рассматривается как источник культурной идентичности, поэтому близость к ней происходящего события повышает его важность.

Также, по словам эксперта, очень важно, из каких источников латвийские интернет-порталы берут информацию о международных событиях. В основном это глобальные новостные агентства, однако если латышские СМИ предпочитают западные, то в русских присутствует большее разнообразие.

«Это как симпатизирующие российской правящей элите источники Lenta.ru, российское государственное агентство РИА Новости или же предлагающие альтернативную точку зрения News.ru, как и явно прокремлевские СМИ типа Regnum.ru», – подчеркнул эксперт.

Тем самым все исследуемые порталы можно разделить на три кластера. В первый кластер входят латышские Delfi, TVnet, и LA.lv, пользующиеся информацией из западных агентств. Русские Delfi и TVnet входят во второй – гибридный кластер, потому что используют как государственные российские СМИ (РИА Новости, ИноСМИ, ТАСС), так и другие источники. В то же время Vesti.lv – «выраженный прокремлевский ретранслятор» – в третий кластер.

«Его источники, которые выделяются особо враждебными посланиями по отношению к Западу», – заключил Капранс.

Ученные открыто признают, что их страшит использование информации из российских новостных агентств в латышских СМИ. По мнению специалистов, такой информационный обмен мало того, что тормозит развитие демократии в Латвии, так еще и ведет к расколу общества.

«Некритическая или в некоторых случаях целенаправленная публикация на латвийских новостных порталах подготовленной в России информации умножает риски поляризации латвийского общества, что неблагоприятно для развития консолидированной демократии. В этом контексте у потока международных новостей, которые внедряются в содержание контролируемых Российским государством СМИ, имеется куда больший потенциал для раскола, а не сплочения общества», – говорится в выводах книги.

Однако эксперты явно не учли, что читатели сами выбирают источники, из которых будут получать информацию по своему вкусу. Как известно, люди склонны обращаться к тем порталам, которые разделяют их убеждения и которым они доверяют.

По мнению американского ученого Джозефа Клаппера, маловероятно, что сторонники «левых» партий будут смотреть телепередачи, пропагандирующие идеи «правых», а если они их и будут смотреть, то маловероятно, что будут доверять всему услышанному и увиденному в них.

Получается, что, если читательский интерес у рассматриваемых порталов не падает, значит, аудиторию устраивает предлагаемая информация. А русское население Латвии благосклонно относится к России не потому, что оно потребляет новости из российских источников. Значительная часть русскоязычных очень хорошо помнит, представители какого государства лишали их гражданства, закрывали школы и называли их «оккупантами». Также эти люди не забыли о том, какая страна периодически выражала им поддержку в отстаивании их прав.

И пока не будут решены межнациональные вопросы внутри Латвии, желание получать альтернативную информацию из России у русского населения не пропадет. А если латвийские власти хотят достигнуть сплочения общества, то им нужно первым делом шагнуть навстречу русским, прекратив дискриминационную политику.

Однако, зная отношение властей Латвии к русскоязычным, можно утверждать, что в ближайшее время этого не будет. А значит, спрос на российские СМИ не понизится, и латышским ученым еще долго будет чем заняться.

Андрей Солопенко