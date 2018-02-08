Рукотворные чудеса

Два с половиной года назад здание бывшего кинотеатра «Ренессанс» в Даугавпилсе нашло себе новое, необычное применение. Фасад здания украсили большие буквы ZINOO — сюда пришел филиал научно–познавательного центра, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Его сотрудники утверждают, что собираются заложить основы подготовки новой интеллектуальной элиты Латвии, которая со временем обеспечит стране технологический рывок.

Центр научно–технического волшебства

Главным инициатором создания сети ZINOO является житель Цесиса Паулс Ирбинс — один из тех людей, про которых говорят, что они готовы на крыльях бабочки долететь до Луны. Он больше известен по проекту «Первые сто километров Латвии в космосе» — в его рамках вместе с единомышленниками собирается в этом году осуществить запуск первой латвийской ракеты в космическое пространство. Но Ирбинс занимается деятельностью и иного рода — воспитательно–педагогической.

«ZINOO создавался нами с целью пробудить в больших и маленьких посетителях интерес к миру и науке, к удивительным явлениям и технологиям вокруг нас. Для школьников центр дает дополнительную мотивацию учиться и познавать что–то новое, а для семей — интересно провести свободное время вместе. Здесь собраны самые разные экспонаты, с которыми можно работать, прикасаться к ним и изучать. Это увлекает детей и способствует повышению у них уровня знаний — для того чтобы продолжать открывать все больше и больше чудес вокруг себя», — рассказывает Ирбинс.

На данный момент центры ZINOO существуют в Цесисе, Даугавпилсе, Риге и Лиепае — но организация намерена расширяться, захватывая в поле своего притяжения как можно больше детворы.

Я совершил прогулку до бывшего «Ренессанса» вместе с заведующей даугавпилсским филиалом ZINOO Кристиной Валайне.

Фойе превратилось в выставку разных диковинных вещей, у каждой из которых можно «залипнуть» надолго. Посетителей было немного — рабочий день, в школах занятия… Зато по выходным здесь порою бывает настоящее столпотворение.

По словам Кристины, в данном случае цели ZINOO идеальным образом совпали с намерениями мэрии, уже давно хотевшей создать в Даугавпилсе нечто подобное.

Именно поэтому научно–познавательный центр избавлен от необходимости выплачивать деньги за аренду помещения и за коммунальные расходы, и ZINOO, взимая небольшие деньги за занятия, может существовать на самоокупаемости.

— Здесь, в отличие от музея, абсолютно все можно собственноручно щупать, трогать, фотографировать, — поведала Валайне. — Основную часть наших посетителей составляют дети в возрасте от 4 до 12 лет. Даже если принципом работы наших экспонатов заинтересовался хотя бы один из ста, есть надежда, что в будущем он пожелает посвятить себя профессии, связанной с наукой или техникой. Для нас главное — привлечь внимание. И это порой удается. Есть ребятишки, которые к нам начали ходить два года назад еще в четырехлетнем возрасте — а сейчас они с нетерпением спешат в ZINOO, уже будучи шестилетними.

Для маленьких посетителей ZINOO предлагает не только увлекательные экскурсии, но и настоящие занятия, программы которых тщательно разработаны и постоянно совершенствуются специалистами центра.

— Мы, — продолжает Кристина, — рассказываем детям о ракетах: как они появились, как создавались, на каком принципе работают… Речь идет не только о теории: в процессе занятий дети сами занимаются изготовлением моделей ракет. Моделированию вообще уделяем большое внимание, ребятишки должны развивать не только эрудицию, но и практические навыки. При этом не только учим строить игрушечные ракеты, но и рассказываем, зачем люди летают в космос, хотя там холодно, пусто и страшно.

Больше чем способ времяпровождения

— На практике, — объясняет Валайне, — стараемся заинтересовать ребят с помощью того, что сейчас популярно. Например, мы учим их делать калейдоскопы и спиннеры — их потом можно создавать и в домашних условиях. А еще мы стремимся давать то, чего не совсем хватает в школах. Например, есть у нас урок «Основы астрономии»: красочно рассказываем малышам о том, что такое Солнечная система, Млечный путь, как устроены звезды и планеты. В моем собственном школьном детстве таких занятий не было — и сейчас сама завидую этим детишкам. Занимаемся и строительством: конструируем мосты из спагетти и небоскребы из бумаги. Причм создаваемые нами с детьми модели домов должны проходить испытания — устоять во время потопа! А наиболее популярны у нас «Начала ракетостроения», «Маленькие секреты большой химии», курсы по конструированию роботов LEGO.

ZINOO активно сотрудничает со многими школами. Сотрудники центра и сами практикуют выезды в сельские районы и соседние города (Резекне, Прейли, Краслава). Причем не ограничиваются Латвией — налажено сотрудничество и с литовскими Висагинасом, Зарасаем, Утеной. По словам Кристины, родители очень интересуются предоставляемыми центром для их детей возможностями.

Кристина провела меня по залу, показывая и рассказывая. Вот набор летающих тарелочек, с помощью которых детям демонстрируют принципы действия статического электричества. Вот закрепленное в прозрачной банке перо, на примере которого показывают воздействие фотонов света. Кривые зеркала, раскладное кресло из водопроводных труб, причудливые звуковые устройства, настоящий костюм пожарного, разборный мост — мой «внутренний ребенок» просто возликовал при виде всех этих чудес. А вот черный ящик, куда предлагается сунуть руку, не зная заранее о содержимом — хороший способ борьбы с фобиями. Вот так называемая комната Эймса, способная доставить немало веселья: благодаря своему хитроумному устройству она искажает визуальное восприятие предметов — и два человека одинакового роста, вставших в разные ее углы, воспринимаются один великаном, а другой карликом.

Здесь же предлагают посмотреть на движущиеся картинки, на захватывающую игру цветных теней, дают возможность заглянуть в микроскоп, сфотографироваться на фоне лунных пейзажей, полюбоваться застывшими в воздухе каплями воды, узнать о языке тела, разобраться, как преломляются лучи в призме и как глаз воспринимает разные цвета. Можно поупражняться в головоломках и интерактивных видеоиграх, оценить документальный фильм о загадках природы, устроить мини–торнадо в бутылке, наглядно ознакомиться с принципами теплопроводимости материалов, самолично составить муляж человеческого организма, цепляя на крючочки в нужных местах сердце, печень, почки, кишечник. Тут же стоит пластмассовый ящик, наглядно демонстрирующий объемы кубического метра пространства.

— Взрослые на его примере, — поясняет Кристина, — могут представить, скажем, размеры расходуемой семьей воды. А для детей нет большего интереса, чем выяснить, сколько ребят сможет уместиться в этом кубическом метре. Оказалось, максимум — шестнадцать.

То, что некоторые воспринимают как забаву, возможность нескучно провести время, для Паулса Ирбинса и его единомышленников нечто большее. И они давно научились игнорировать насмешников, любящих почесать язык насчет «дешевых ярмарочных фокусов». Те же смехачи вдоволь прохаживались насчет проекта Паула «Сто первых километров Латвии в космосе»: «захолустный кружок моделистов», «помпезный запуск в небо малюсенького кусочка пластмассы» и так далее. Однако Ирбинс невозмутимо гнет свою линию: «Когда мы семь лет назад запускали свои первые космические зонды, все вокруг смеялись. Сейчас уже в школах дети сами строят такие аппараты и запускают в стратосферу. Для студентов это тоже уже привычное дело. Думаю, лет через пятьдесят у нас будут свой флот ракет и люди, которые их будут создавать». Именно ради этого и работает центр ZINOO.

Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ.