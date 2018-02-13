Господин Бэсеску и президентом делал эпатажные заявления — и это еще мягко сказано. Кроме того, о точном названии и содержании документа мы сможем говорить лишь тогда, когда он станет политической реальностью, — попадет на рассмотрение парламента. Тем не менее Траян Бэсеску десять лет был президентом Румынии (звание остается за ним навечно), до сих пор считается одним из ведущих политиков право-националистического толка. Поэтому его слова, даже еще не превращенные в конкретный документ, важны, поскольку выражают точку зрения на современное международные отношения одной из наиболее влиятельных (если не самой влиятельной) румынской политической силы.
Бэсеску декларирует цели и стремления румынских националистов. Неважно, какими словами они потом будут записаны, — возможно, гораздо более политкорректными. Важно, что именно формулировки Бэсеску отражают их истинную глубинную суть.
Понятно, что «денонсировать последствия» невозможно, их можно только ликвидировать. Более того, Румыния не в состоянии денонсировать пакт Риббентропа-Молотова, который, кстати официально назывался Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Во-первых, Румыния не участвовала в его подписании, а договор, участником которого ты не являешься, не тебе и денонсировать. Во-вторых, 22 июня 1941 года, в момент нападения Германии на Советский Союз, все соглашения, регулировавшие взаимоотношения между двумя странами автоматически утратили силу. В дальнейшем они регулировались Актом о безоговорочной капитуляции Германии, решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, послевоенными двусторонними и многосторонними договорами, а также заключительным актом Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (который продолжает оставаться руководящим документом ОБСЕ, хотя реальность уже не полностью соответствует его положениям).
Таким образом, «денонсировать» Румыния не только ничего не вправе, но и денонсировать просто нечего (договор давно не действует, а послевоенные европейские граница установлены другими двусторонними и многосторонними соглашениями). Следовательно, речь идет только о форме выдвижения территориальных претензий к своим соседям.
Бэсеску этого и не скрывает, но уточняет, что имеет в виду только объединение Румынии и Молдавии с «восстановлением» румынской границы по Днестру. В этом уже есть доля лукавства, поскольку в 1940 году Румыния, приняв ультиматум Советского Союза, передала Москве не только нынешние молдавские территории, но и Южную Бессарабию и Северную Буковину, входящие сейчас в состав Украины. Причем объединению Румынии и Молдавии «денонсация» пакта Риббентропа-Молотова не может ни помочь, ни помешать — для этого достаточно лишь доброй воли румынского и молдавского народов, выраженной в ходе легитимных референдумов.
Бэсеску, однако, знает, что большая часть населения Молдавии не стремится к объединению с Румынией. Более того, в последние годы румынофильские партии теряют даже те позиции в молдавской политике, которые у них были раньше. Президентские выборы они уже проиграли. Теперь моментом истины должны стать парламентские выборы в ноябре 2018 года. Пока все идет к тому, что румынофилы их проиграют с разгромным счетом, после чего вопрос об аннексии Молдавии Румынией надолго снимется с повестки дня.
Румынским националистам необходимо не просто торопиться, но еще и найти обходной (вопреки воле молдавского народа) способ интеграции Молдавии в Румынию. «Денонсация» пакта Риббентропа-Молотова и ликвидация его последствий, в случае признания международным сообществом, позволит Румынии выдвигать требование возвращения к границам по состоянию на 26 июня 1940 года.
Однако нельзя «восстановить справедливость» лишь в одной ее части. Требование границы 1940 года со стороны Румынии не может касаться только Молдавии и исключать Бессарабию с Северной Буковиной. А это уже территориальные претензии к Украине. Более того, в августе 1940-го (сразу после передачи Советскому Союзу Бессарабии) прошел так называемый Второй Венский арбитраж, согласно которому Германия (добровольно признанная сторонами арбитром) постановила, что Северную Трансильванию Румыния должна передать Венгрии, а Южную Добруджу — Болгарии.
После войны Венские арбитражи были признаны ничтожными, но, если Венгрию вернули в границы, определенные Трианонским договором 1920 года, то Южная Добруджа так и осталась в составе Болгарии. Если речь идет о «восстановлении справедливости», то ничто не помешает Румынии выдвинуть претензии и на эту территорию.
Возвращение ситуации в состояние до пакта Молотова-Риббентропа позволяет Польше претендовать не только на земли Западной Украины и Белоруссии, но и на Южную Литву. В свою очередь, Словакия может выдвинуть претензии на Закарпатье. Правда, поскольку оно вошло в состав УССР в 1945 году, а до этого успело побывать в составе Венгрии, то и Будапешт тоже способен заявить свое право на эти территории.
Далее: свои западные земли (Силезию и Восточную Померанию) Польша по итогам войны получила в компенсацию за утрату восточных. Значит, может быть поднят вопрос об их возвращении Германии.
Tad jau visiem ruskojazičnijiem vajadzēs ātri izvākties atpakaļ uz savu smilšu kastes vietu. Šeit viņi ir pieraduši pie civilizācijas, bet tur atkal būs tualete ārā, peļķe aiz vārtiņiem, kaimiņu gaudošana algas dienās. Varētu 'varbūt ļaut viņiem palikt , bet tikai par atsevišķu samaksu. piemēram 80 eiro mēnesī. Ja grib lētāk , tad lai vācam uzreiz.« ответить
Планируется дербан Украины, только и всего« ответить