Для задержания президента центробанка необходимо очень серьезное основание, подчеркнул он. «Пока нет почти никакой информации о том, что происходит, поэтому трудно сказать, является ли это грандиозно спланированной провокацией, или же Римшевич с приближением окончания срока своих полномочий президента центробанка впал в соблазн», сказал эксперт.
По его словам, в финансовой среде уже давно циркулировала информация о том, что некий администратор неплатежеспособности вымогает у банков взятки, утверждая, что за ним стоит высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии.
«Однако мы знаем, какая репутация у этого администратора… Задержать можно, если есть серьезные доказательства, а не по обвинению людей с сомнительной репутацией», — сказал Рунгайнис.
Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии, который является самой сильной и независимой структурой в Латвии, считает он.
«Были попытки сменить руководство банка со стороны бывшей Народной партии, сейчас тоже возможно желание Союза «зеленых» и крестьян выдвинуть в руководство банка какого-то политического ставленника», — пояснил Рунгайнис.
Рунгайнис уверен, что Римшевичу не следует уходить в отставку, так как пока для этого нет оснований. И уж точно не перед выборами, чтобы в руководстве банком не оказался какой-нибудь политический ставленник, ничего не смыслящий в финансах.
На его взгляд, ни задержание президента центробанка, ни ситуация с «ABLV Bank» не должны повлиять на кредитный рейтинг Латвии. «Это никоим образом не угрожает росту и платежеспособности государства, наоборот, — финансовая система государства очистится», — сказал эксперт.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в ночь на воскресенье задержало Римшевича в рамках уголовного процесса.
Римшевич считает свое задержание незаконным.
БПБК проверяет информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.
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Rungainim taisnība, 100% atbalstu!« ответить
Больше на правду подходит ржунемогу 100000% atbalstīšu smiekli« ответить
Nacionālo Apvienību сейчас шерстят американцы. Обворовали все банки Латвии и до государственного добрались. США за такое не пожалеют. Направляется специальная комиссия из США для проведения следствия на предмет организованной преступной группы. А ты Latviešu patriots случайно на КГБ не работал? Скоро мешки КГБ будут открыты. Сходи покайся в церковь. Ты видимо забыл, что сейчас не 1941 год. Русская диаспора в США и Евросоюзе достаточно влиятельна. Ни Америке ни Евросоюзу люди мыслящие штампами 1941 года не нужны. Ты отмирающее поколение. И в царствие божие ты не войдешь. Ты неизлечим и опасен для цивилизованного общества.« ответить
Это привет от Вовы!« ответить
Man patīk, ka mani uzskata par bīstamu. Nav slikti! Par čekas maisiem man nospļauties, tur es neesmu, pārbaudiju. Un baidīties ne no viena nebaidos, okupācijas laiki no tā mani izārstēja! Un par Dieva valstību, es galīgi neuztraucos - ne jums niecīgām par to spriest - untermenši!« ответить
Ej smirdet cita vieta.« ответить
Украл латышский банкир а виновата Россия, как удобно, промышленность и экономику Латвии развалили латышские националисты и снова виновата Россия, ты еще обвинив сокращении рождаемости латышей русских мужиков....« ответить
этот банкир хотел сказать что РФ ведет гибридную войну против ЛВ руками США« ответить
Ну, как же без России?! А, разве не с подачи штатов всё это завертелось?« ответить
А чей Гусельников, который наябедничал на бедненького Римшевича, гражданин?« ответить
Уже и СШП за Россию?!« ответить
да, Трамп делает свое черное дело втихушку - рабоает на Россию :)« ответить
То же думаю, что Вовка пытался шантажировать банкира, чтобы тот отмыл его 200 миллиардов.« ответить
"тоже" - вместе пишется, грамотей ты латажопый!« ответить
Ну, и что?« ответить
Куй через плечо.« ответить
Прочитай правило, где ставится запятая.
Пусть русские читают.« ответить
похоже, это свинорыло было в доле. в пятак жирному хряку, чтобы уже никогда не поднялся« ответить