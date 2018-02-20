LETA

Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича может быть также грандиозной провокацией, заявил агентству ЛETA партнер предприятия корпоративных финансов «Prudentia», скандальный своими высказываниями инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис, отметив, что пока нет информации, чтобы дать оценку произошедшему.

Для задержания президента центробанка необходимо очень серьезное основание, подчеркнул он. «Пока нет почти никакой информации о том, что происходит, поэтому трудно сказать, является ли это грандиозно спланированной провокацией, или же Римшевич с приближением окончания срока своих полномочий президента центробанка впал в соблазн», сказал эксперт.

По его словам, в финансовой среде уже давно циркулировала информация о том, что некий администратор неплатежеспособности вымогает у банков взятки, утверждая, что за ним стоит высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии.

«Однако мы знаем, какая репутация у этого администратора… Задержать можно, если есть серьезные доказательства, а не по обвинению людей с сомнительной репутацией», — сказал Рунгайнис.

Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии, который является самой сильной и независимой структурой в Латвии, считает он.

«Были попытки сменить руководство банка со стороны бывшей Народной партии, сейчас тоже возможно желание Союза «зеленых» и крестьян выдвинуть в руководство банка какого-то политического ставленника», — пояснил Рунгайнис.

Рунгайнис уверен, что Римшевичу не следует уходить в отставку, так как пока для этого нет оснований. И уж точно не перед выборами, чтобы в руководстве банком не оказался какой-нибудь политический ставленник, ничего не смыслящий в финансах.

На его взгляд, ни задержание президента центробанка, ни ситуация с «ABLV Bank» не должны повлиять на кредитный рейтинг Латвии. «Это никоим образом не угрожает росту и платежеспособности государства, наоборот, — финансовая система государства очистится», — сказал эксперт.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в ночь на воскресенье задержало Римшевича в рамках уголовного процесса.

Римшевич считает свое задержание незаконным.

БПБК проверяет информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.

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