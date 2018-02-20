Рунгайнис: Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии!(28)

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LETA
Герман Бергер
22:51 19.02.2018
Политика / Политики

Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича может быть также грандиозной провокацией, заявил агентству ЛETA партнер предприятия корпоративных финансов «Prudentia», скандальный своими высказываниями инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис, отметив, что пока нет информации, чтобы дать оценку произошедшему.

Для задержания президента центробанка необходимо очень серьезное основание, подчеркнул он. «Пока нет почти никакой информации о том, что происходит, поэтому трудно сказать, является ли это грандиозно спланированной провокацией, или же Римшевич с приближением окончания срока своих полномочий президента центробанка впал в соблазн», сказал эксперт.

 

По его словам, в финансовой среде уже давно циркулировала информация о том, что некий администратор неплатежеспособности вымогает у банков взятки, утверждая, что за ним стоит высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии.

 

«Однако мы знаем, какая репутация у этого администратора… Задержать можно, если есть серьезные доказательства, а не по обвинению людей с сомнительной репутацией», — сказал Рунгайнис.

 

Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии, который является самой сильной и независимой структурой в Латвии, считает он.

 

«Были попытки сменить руководство банка со стороны бывшей Народной партии, сейчас тоже возможно желание Союза «зеленых» и крестьян выдвинуть в руководство банка какого-то политического ставленника», — пояснил Рунгайнис.

 

Рунгайнис уверен, что Римшевичу не следует уходить в отставку, так как пока для этого нет оснований. И уж точно не перед выборами, чтобы в руководстве банком не оказался какой-нибудь политический ставленник, ничего не смыслящий в финансах.

 

На его взгляд, ни задержание президента центробанка, ни ситуация с «ABLV Bank» не должны повлиять на кредитный рейтинг Латвии. «Это никоим образом не угрожает росту и платежеспособности государства, наоборот, — финансовая система государства очистится», — сказал эксперт.

 

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в ночь на воскресенье задержало Римшевича в рамках уголовного процесса.

 

Римшевич считает свое задержание незаконным.

 

БПБК проверяет информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.

 

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LETA / Фото
Комментарии (28)
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Latviešu patriots 22:42 19:02:2018

Rungainim taisnība, 100% atbalstu!

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Пророк 23:08 19:02:2018

Больше на правду подходит ржунемогу 100000% atbalstīšu smiekli

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Жизнь 23:09 19:02:2018

Nacionālo Apvienību сейчас шерстят американцы. Обворовали все банки Латвии и до государственного добрались. США за такое не пожалеют. Направляется специальная комиссия из США для проведения следствия на предмет организованной преступной группы. А ты Latviešu patriots случайно на КГБ не работал? Скоро мешки КГБ будут открыты. Сходи покайся в церковь. Ты видимо забыл, что сейчас не 1941 год. Русская диаспора в США и Евросоюзе достаточно влиятельна. Ни Америке ни Евросоюзу люди мыслящие штампами 1941 года не нужны. Ты отмирающее поколение. И в царствие божие ты не войдешь. Ты неизлечим и опасен для цивилизованного общества.

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СССР 23:22 19:02:2018

Это привет от Вовы!

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Latviešu patriots 00:27 20:02:2018

Man patīk, ka mani uzskata par bīstamu. Nav slikti! Par čekas maisiem man nospļauties, tur es neesmu, pārbaudiju. Un baidīties ne no viena nebaidos, okupācijas laiki no tā mani izārstēja! Un par Dieva valstību, es galīgi neuztraucos - ne jums niecīgām par to spriest - untermenši!

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latvija patriots 01:23 20:02:2018

Ej smirdet cita vieta.

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ха ха ха 22:50 19:02:2018

Украл латышский банкир а виновата Россия, как удобно, промышленность и экономику Латвии развалили латышские националисты и снова виновата Россия, ты еще обвинив сокращении рождаемости латышей русских мужиков....

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troms 23:46 19:02:2018

этот банкир хотел сказать что РФ ведет гибридную войну против ЛВ руками США

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Ой! 22:53 19:02:2018

Ну, как же без России?! А, разве не с подачи штатов всё это завертелось?

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ин-на 23:16 19:02:2018

А чей Гусельников, который наябедничал на бедненького Римшевича, гражданин?

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ого! 23:27 19:02:2018

Уже и СШП за Россию?!

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ин-на 23:56 19:02:2018

да, Трамп делает свое черное дело втихушку - рабоает на Россию :)

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Саня 23:02 19:02:2018

То же думаю, что Вовка пытался шантажировать банкира, чтобы тот отмыл его 200 миллиардов.

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2x2 23:14 19:02:2018

"тоже" - вместе пишется, грамотей ты латажопый!

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Саня 23:46 19:02:2018

Ну, и что?

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Ну,,,,,,,,,,,,, и что? 06:56 20:02:2018

Куй через плечо.
Прочитай правило, где ставится запятая.

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Саня 07:11 20:02:2018

Пусть русские читают.

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ин-на 23:04 19:02:2018

похоже, это свинорыло было в доле. в пятак жирному хряку, чтобы уже никогда не поднялся

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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