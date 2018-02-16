Сегодня на конференции «Внешние факторы развития Латвии» эксперты обсуждали вопрос о том, каким образом Латвия может стать богатым и процветающим государством в ближайшие 20-30 лет.

Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис предложил свой рецепт благосостояния: сделать Ригу привлекательным городом для гурманов, для студентов и для любителей культуры. А также делать все возможное, чтобы высасывать людей из ближних к Латвии государств — Литвы, Эстонии, Норвегии, Дании и др, пишет Ольга Князева на Rus.Db.lv.

Что это за люди, которые могут приезжать в Латвию и оставлять здесь свои деньги? Рунгайнис выделяет несколько групп людей. Первые — это те, кто ищут для себя хорошее качество жизни, безопасность и экологию. «Это значит, у нас должны быть хорошие гостиницы, качественное жилье по приемлемым ценам и хорошие рестораны, где человек не отравится», — поясняет он. Вторая группа людей — это любители вкусной пищи. По словам эксперта, Рига должна войти в топ 10 мест для гурманов, а также в топ 10 европейских центов образования и культуры.

По словам Рунгайниса, нам надо перестать тратить деньги на образование на русском языке.

«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета». — говорит он. Кроме того, экономика 21 века является экономикой технологий и творческих идей. «Тот же транзит, который является экономикой 20 века, нацелен на низкую прибавочную стоимость. И если мы хотим строить будущее, то не надо цепляться за старые формы экономики. Особенно если они связаны с Россией. Надо понять, что в геополитическом аспекте Китай уже контролирует и будет контролировать Сибирь. Россия сегодня является европейским стационарным бандитом, и это единственное, что они могут предложить».

Рунгайнис напоминает, что приезд дикарей не сделает Латвию ни богаче, ни счастливее. «Если человек не хочет ни работать, ни учиться, а только сидеть на пособиях, то мы просто не сможем таких людей содержать, — говорит он. — Нам надо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Надо заполучить их к нам, чтобы им было у нас хорошо жить и работать».