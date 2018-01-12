Рунгайнис: самоуправления не должны заниматься бизнесом, и их надо закрыть(10)

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Тимур Пушкарев
16:11 12.01.2018
Политика / Политики

«Мы видим сейчас эту вредную ситуацию в Риге и многих других самоуправлениях — они пытаются создавать какие-то предприятия с лозунгом «Создаем рабочие места». Самоуправления никакие рабочие места создавать не могут.

Большую часть самоуправлений в Латвии нужно закрыть, нужна концентрация», — заявил инвестиционный банкир Гинтс Рунгайнис в передаче RīgaTV 24 «Пресс-клуб».

 

Он считает, что самоуправления должны участвовать в бизнесе только в чрезвычайных ситуациях. «Задача государства и самоуправлений — не участвовать в бизнесе, кроме случаев, когда есть некие проблемы, которые не могут быть решены другим способом», — заявил банкир.

 

Проблемы рабочей силы решать такими методами нельзя, уверен он. Скорее людям надо переезжать в такие места, где рабочая сила нужна. «Людям нужно переезжать, как это было во все времена. Все последние тысячелетия люди ехали к работе, а не работа к людям. Рабочие места создаются там, где это выгодно. Их создают капитал, предприниматели, торговцы. У них есть деньги, они рассчитывают, где выгоднее, и рабочая сила приходит» — сказал Рунгайнис.

 

Он критикует попытки удержать людей на селе и считает, что равномерное развитие территории невозможно. «Это вранье, продолжающееся все эти 25 лет, — о том, что возможно равномерное развитие территорий. Если человек в это верит, он просто не разумен — не знает фактов и просто не думает!»

rus.db.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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охохо 16:35 12:01:2018

Этот,с позволения сказать, "инвестиционный банкир" сам ничего в этой жизни не создал ,а только помогает распродовать,созданное другими!!! Слушать егл выводы и рекомендации-себя не уважать!!!

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Janek 16:36 12:01:2018

Знакомятся с прессой я вижу что этот убл
..док раковая опухоль на теле Латвии

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народ Латвии 16:36 12:01:2018

Какое дело жирному,неопрятному(видел живьем!)воришке,якбы банкиру(просто поставили очередного брачку пилить-делить) до этого вообще дело?!!
Тырь,пока не в тюрьме,и молча!

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СМЕРШ 16:36 12:01:2018

"Закрыть" лет на 10 надо ПСЕВДОинвестиционного банкира Рунгайниса.

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нда 16:47 12:01:2018

Сказочный д"лбоёб.

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ростовщик с манией величия 17:13 12:01:2018

хуторский пуйка, выросший на горохе, возомнил себя советником и вершителем судеб.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)