«Мы видим сейчас эту вредную ситуацию в Риге и многих других самоуправлениях — они пытаются создавать какие-то предприятия с лозунгом «Создаем рабочие места». Самоуправления никакие рабочие места создавать не могут.

Большую часть самоуправлений в Латвии нужно закрыть, нужна концентрация», — заявил инвестиционный банкир Гинтс Рунгайнис в передаче RīgaTV 24 «Пресс-клуб».

Он считает, что самоуправления должны участвовать в бизнесе только в чрезвычайных ситуациях. «Задача государства и самоуправлений — не участвовать в бизнесе, кроме случаев, когда есть некие проблемы, которые не могут быть решены другим способом», — заявил банкир.

Проблемы рабочей силы решать такими методами нельзя, уверен он. Скорее людям надо переезжать в такие места, где рабочая сила нужна. «Людям нужно переезжать, как это было во все времена. Все последние тысячелетия люди ехали к работе, а не работа к людям. Рабочие места создаются там, где это выгодно. Их создают капитал, предприниматели, торговцы. У них есть деньги, они рассчитывают, где выгоднее, и рабочая сила приходит» — сказал Рунгайнис.

Он критикует попытки удержать людей на селе и считает, что равномерное развитие территории невозможно. «Это вранье, продолжающееся все эти 25 лет, — о том, что возможно равномерное развитие территорий. Если человек в это верит, он просто не разумен — не знает фактов и просто не думает!»