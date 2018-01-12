Большую часть самоуправлений в Латвии нужно закрыть, нужна концентрация», — заявил инвестиционный банкир Гинтс Рунгайнис в передаче RīgaTV 24 «Пресс-клуб».
Он считает, что самоуправления должны участвовать в бизнесе только в чрезвычайных ситуациях. «Задача государства и самоуправлений — не участвовать в бизнесе, кроме случаев, когда есть некие проблемы, которые не могут быть решены другим способом», — заявил банкир.
Проблемы рабочей силы решать такими методами нельзя, уверен он. Скорее людям надо переезжать в такие места, где рабочая сила нужна. «Людям нужно переезжать, как это было во все времена. Все последние тысячелетия люди ехали к работе, а не работа к людям. Рабочие места создаются там, где это выгодно. Их создают капитал, предприниматели, торговцы. У них есть деньги, они рассчитывают, где выгоднее, и рабочая сила приходит» — сказал Рунгайнис.
Он критикует попытки удержать людей на селе и считает, что равномерное развитие территории невозможно. «Это вранье, продолжающееся все эти 25 лет, — о том, что возможно равномерное развитие территорий. Если человек в это верит, он просто не разумен — не знает фактов и просто не думает!»
Этот,с позволения сказать, "инвестиционный банкир" сам ничего в этой жизни не создал ,а только помогает распродовать,созданное другими!!! Слушать егл выводы и рекомендации-себя не уважать!!!« ответить
Знакомятся с прессой я вижу что этот убл« ответить
..док раковая опухоль на теле Латвии
Какое дело жирному,неопрятному(видел живьем!)воришке,якбы банкиру(просто поставили очередного брачку пилить-делить) до этого вообще дело?!!« ответить
Тырь,пока не в тюрьме,и молча!
"Закрыть" лет на 10 надо ПСЕВДОинвестиционного банкира Рунгайниса.« ответить
Сказочный д"лбоёб.« ответить
хуторский пуйка, выросший на горохе, возомнил себя советником и вершителем судеб.« ответить