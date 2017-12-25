Прибалтика никогда не была самодостаточным регионом. Необходимым условием ее экономического развития в ХХ веке была поддержка извне. Советские Литва, Латвия и Эстония были наиболее благополучным в социальном и экономическом отношении регионом СССР в первую очередь из-за долгосрочного курса Москвы на создание из Прибалтики «витрины социализма».
За счет союзного Центра была построена вся инфраструктура, необходимая для экономического развития советской Прибалтики: энергоснабжение, дороги, морские порты, фабрики и заводы.
Использование советской инфраструктуры, несмотря на ее изношенность и произошедшую в постсоветский период деиндустриализацию, до сих пор остается одной из основ экономики Литвы, Латвии и Эстонии.
Переход стран Балтии от социализма к рынку, признанный многими западными экономистами образцовым для постсоветского пространства, не был бы столь успешен без щедрого кредитования Литвы, Латвии и Эстонии МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями.
Залогом получения кредитов для прибалтийских правительств были, во-первых, последовательное и дисциплинированное проведение либеральных реформ по рецептам МВФ и других кредиторов, во-вторых, проамериканская внешняя политика. Именно следование англосаксонской указке позволило Литве, Латвии и Эстонии рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, обладающих исключительным влиянием в наднациональных финансовых институтах.
Благодаря такой политике страны Балтии вышли из структурного кризиса быстрее других частей бывшего СССР и превратились в сателлитов США на международной арене.
После перехода прибалтийских экономик на рыночные рельсы им были созданы, казалось бы, все условия для самостоятельного экономического развития. Но страны Балтии так и не стали экономически самодостаточными: необходимым условием их роста осталось внешнее финансирование. После кредитов МВФ Прибалтика «села на иглу» дотаций из структурных фондов ЕС.
Еврофонды дают странам Балтии около 3% роста ВВП. С учетом того, что экономический рост в Литве, Латвии и Эстонии колеблется в районе 2–3%, без европейской поддержки этот рост был бы отрицательным.
В 2017 году государственный бюджет Латвии составил 8 миллиардов евро; из них более миллиарда евро составляла иностранная финансовая помощь. То есть минимум восьмая часть латвийского бюджета в уходящем году формировалась из поступлений извне.
Между тем прибалтийские политики, чиновники и экономисты признают, что их странам нужно готовиться к сокращению или даже полному прекращению денежных поступлений из Брюсселя после принятия новой семилетней финансовой перспективы ЕС в 2020 году.
Сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что «брексит» угрожает освоению еврофондов, а последствия решения британцев могут привести к перераспределению финансирования из структурных фондов ЕС уже в рамках текущего финансового периода.
Страны Балтии уже сейчас регулярно сталкиваются с отклонением их финансовых заявок в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась софинансировать в необходимом объеме большие энергетические проекты Литвы: строительство Висагинской АЭС и обслуживание терминала сжиженного природного газа в Клайпеде. Не получила денег ЕС на свой проект СПГ‑терминала Эстония. В Латвии в 2016 году техническая заминка с перечислением денег из отдельных еврофондов привела к тому, что экономический рост в республике оказался меньше запланированного латвийским правительством.
При этом активизация антироссийской политики Литвы, Латвии и Эстонии привела к разрушению старых экономических связей Прибалтики на Востоке.
Эмбарго России на поставки продовольствия из стран — членов Евросоюза закрыло прибалтийским сельхозпроизводителям российский рынок сбыта мясо-молочной продукции.
Отсутствие перспектив улучшения отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сделало переориентацию российского транзита с Прибалтики на отечественные порты осознанной государственной политикой. Официально поставленная руководством страны задача: ни один российский груз с 2020 года не должен идти на экспорт через страны Прибалтики.
Русофобская концепция Прибалтики отсекает Вильнюс, Ригу и Таллин от выгод сотрудничества не только с Россией, но и с интеграционными проектами, в которых участвует Россия. В 2020 году одновременно иссякнет российский транзитный поток, резко пойдет на убыль финансирование из Брюсселя и начнут в полной мере сказываться последствия демографической катастрофы, вызванной беспрецедентным для Прибалтики потоком эмигрантов.
Свято место пусто не бывает ...для Китая,например.« ответить
Лет через 10 здесь будет одна сплошная военная база НАТО и пару сотен тысяч обслуживающих их слуг,ну и конечно менеждеры внешнего управления,которые по старинке называются правительством,которые будут существовать за счет отчисленийтого же НАТО.« ответить
За счет союзного Центра была построена вся инфраструктура, необходимая для экономического развития советской Прибалтики: энергоснабжение, дороги, морские порты, фабрики и заводы.« ответить
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Ну как бы пришли в Латвию благодетели, и сделали ей "сказку", и все чтоб латыши сыром в масле катались, витриною СССР они стали. Только вопрос напрашивается, зачем СССР якобы нужна была это витрина, что этим он хотел показать, и кому? Для рекламы социализма, уже были " страны народной демократии", Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР.., зачем нужна была Прибалтика?
А на самом деле строили здесь, потому как было здесь выгодное географическое положение, уже развитая инфраструктура, для того и захватывали её, чтобы здесь строить, и не для каких-то латышей, а для себя, для нужд СССР, как по Истории и делали все оккупанты, начиная с Римской Империи, которая "строила" везде, куда дотянулась..
Сейчас захватили для натовского полигона. Времена идут, а суть не меняется.« ответить
ещё забыл местных проституток« ответить
Отличная новость. И это еще не говорят о приближение второй волны кризиса, а когда она придет, гондурас и пидрала будет лёжа сосать и проглатывать за шпротину.« ответить
Это все не может не радовать
Ни тебе, гермофродит рассуждать тут о большой политике. Мнение психбольного, стоящего на учёте в психушке, не воспринимается всерьёз.« ответить
Лечись! Психушка к твоим услугам.
Tas kolapss ir laba lieta - iespējams ka visi krievžīdi aizbrauks ātrāk« ответить
Ни тебе, ущербному, говорить тут о большой политике. Иди уколы делать, медсестра ждёт.« ответить
Ни тебе, ущербному, говорить тут о большой политике. Иди уколы делать, медсестра ждёт..« ответить
Никто не помнит, советское государство с удовольствием много брало в долг у населения, а потом частенько не отдавало. Проводило реформу и все долги уменьшались в десять раз. А вот взять в долг у СССР было крайне трудно. И только прибалтам, особенно литовцам, давали кредиты на очень большие по тем временам деньги 10 -15 тысяч рублей на строительство домов. Пол-Литвы в этих кредитных домах. А потом случилась перестройка и платить стало некому. Прибалты построились просто "за так", бесплатно.« ответить
Но никто об этом почему-то не помнит.
Надо смотреть в корень Чем китайский транзит лучше российского?. Латыши и китайский транзит потеряют, как потеряли российский.« ответить
Только "Бомжи"-нищие батальонами гибнут...« ответить
То, что здесь будет совсем скоро, не может присниться ни в одном кошмарном сне, ни одному латышу, ни на одном хуторе.« ответить
Это не будет страшно и больно, тем более это не будет смертельно.
Это будет несколько по иному и немного не комфортно для нескольких тысяч человек.
Ваш выход-лжепатриот-последний хренс без доедаешь-да и сахара своего давно уже нет -какие там рафы с радиотехниками-одеть обуть себя не в состоянии -все из-за бугра-осталось только хрен да душа« ответить
У НИЩИХ ЛАТЫЩЕЙ ОСТАНЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК.« ответить
КОТОРЫЙ
ОНИ СМОГУТ ЗАСУНУТЬ СЕБЕ В ЖОПУ...
И
ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ!!!
какой-то китайский транзит может только болван, учившийся в латышской школе и не имеющий представления о ГЕОГРАФИИ. Балтия без России и без подачек ЕС, это пустыня с нищими, вырождающимися аборигенами, чего добивались и добились национал-большевики, обворовавшие балтийских простаков.« ответить