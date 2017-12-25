Русофобскую Латвию ждет социальный коллапс(34)

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Анатолий Тарасов
11:00 25.12.2017
Экономика / Мировая экономика

Социальный кризис в Прибалтике, вызванный рекордной депопуляцией и оттоком трудоспособного населения, будет усугублен критическим сокращением внешней поддержки, всегда определявшей экономическое развитие Литвы, Латвии и Эстонии. Страны Балтии столкнутся с урезанием дотаций из фондов ЕС и окончательным уходом российского транзита.

Прибалтика никогда не была самодостаточным регионом. Необходимым условием ее экономического развития в ХХ веке была поддержка извне. Советские Литва, Латвия и Эстония были наиболее благополучным в социальном и экономическом отношении регионом СССР в первую очередь из-за долгосрочного курса Москвы на создание из Прибалтики «витрины социализма».

 

За счет союзного Центра была построена вся инфраструктура, необходимая для экономического развития советской Прибалтики: энергоснабжение, дороги, морские порты, фабрики и заводы.

 

Использование советской инфраструктуры, несмотря на ее изношенность и произошедшую в постсоветский период деиндустриализацию, до сих пор остается одной из основ экономики Литвы, Латвии и Эстонии.

 

Переход стран Балтии от социализма к рынку, признанный многими западными экономистами образцовым для постсоветского пространства, не был бы столь успешен без щедрого кредитования Литвы, Латвии и Эстонии МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями.

 

Залогом получения кредитов для прибалтийских правительств были, во-первых, последовательное и дисциплинированное проведение либеральных реформ по рецептам МВФ и других кредиторов, во-вторых, проамериканская внешняя политика. Именно следование англосаксонской указке позволило Литве, Латвии и Эстонии рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, обладающих исключительным влиянием в наднациональных финансовых институтах.

 

Благодаря такой политике страны Балтии вышли из структурного кризиса быстрее других частей бывшего СССР и превратились в сателлитов США на международной арене.

 

После перехода прибалтийских экономик на рыночные рельсы им были созданы, казалось бы, все условия для самостоятельного экономического развития. Но страны Балтии так и не стали экономически самодостаточными: необходимым условием их роста осталось внешнее финансирование. После кредитов МВФ Прибалтика «села на иглу» дотаций из структурных фондов ЕС.

 

Еврофонды дают странам Балтии около 3% роста ВВП. С учетом того, что экономический рост в Литве, Латвии и Эстонии колеблется в районе 2–3%, без европейской поддержки этот рост был бы отрицательным.

 

В 2017 году государственный бюджет Латвии составил 8 миллиардов евро; из них более миллиарда евро составляла иностранная финансовая помощь. То есть минимум восьмая часть латвийского бюджета в уходящем году формировалась из поступлений извне.

 

Между тем прибалтийские политики, чиновники и экономисты признают, что их странам нужно готовиться к сокращению или даже полному прекращению денежных поступлений из Брюсселя после принятия новой семилетней финансовой перспективы ЕС в 2020 году.

 

Сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что «брексит» угрожает освоению еврофондов, а последствия решения британцев могут привести к перераспределению финансирования из структурных фондов ЕС уже в рамках текущего финансового периода.

 

Страны Балтии уже сейчас регулярно сталкиваются с отклонением их финансовых заявок в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась софинансировать в необходимом объеме большие энергетические проекты Литвы: строительство Висагинской АЭС и обслуживание терминала сжиженного природного газа в Клайпеде. Не получила денег ЕС на свой проект СПГ‑терминала Эстония. В Латвии в 2016 году техническая заминка с перечислением денег из отдельных еврофондов привела к тому, что экономический рост в республике оказался меньше запланированного латвийским правительством.

 

При этом активизация антироссийской политики Литвы, Латвии и Эстонии привела к разрушению старых экономических связей Прибалтики на Востоке.

 

Эмбарго России на поставки продовольствия из стран — членов Евросоюза закрыло прибалтийским сельхозпроизводителям российский рынок сбыта мясо-молочной продукции.

 

Отсутствие перспектив улучшения отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сделало переориентацию российского транзита с Прибалтики на отечественные порты осознанной государственной политикой. Официально поставленная руководством страны задача: ни один российский груз с 2020 года не должен идти на экспорт через страны Прибалтики.

 

Русофобская концепция Прибалтики отсекает Вильнюс, Ригу и Таллин от выгод сотрудничества не только с Россией, но и с интеграционными проектами, в которых участвует Россия. В 2020 году одновременно иссякнет российский транзитный поток, резко пойдет на убыль финансирование из Брюсселя и начнут в полной мере сказываться последствия демографической катастрофы, вызванной беспрецедентным для Прибалтики потоком эмигрантов.

Rubaltic / Фото
Комментарии (34)
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русофилка 11:09 25:12:2017

Свято место пусто не бывает ...для Китая,например.

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саксофоб 11:24 25:12:2017

Лет через 10 здесь будет одна сплошная военная база НАТО и пару сотен тысяч обслуживающих их слуг,ну и конечно менеждеры внешнего управления,которые по старинке называются правительством,которые будут существовать за счет отчисленийтого же НАТО.

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Факт 11:40 25:12:2017

За счет союзного Центра была построена вся инфраструктура, необходимая для экономического развития советской Прибалтики: энергоснабжение, дороги, морские порты, фабрики и заводы.
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Ну как бы пришли в Латвию благодетели, и сделали ей "сказку", и все чтоб латыши сыром в масле катались, витриною СССР они стали. Только вопрос напрашивается, зачем СССР якобы нужна была это витрина, что этим он хотел показать, и кому? Для рекламы социализма, уже были " страны народной демократии", Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР.., зачем нужна была Прибалтика?

А на самом деле строили здесь, потому как было здесь выгодное географическое положение, уже развитая инфраструктура, для того и захватывали её, чтобы здесь строить, и не для каких-то латышей, а для себя, для нужд СССР, как по Истории и делали все оккупанты, начиная с Римской Империи, которая "строила" везде, куда дотянулась..

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И что? 12:10 25:12:2017

Сейчас захватили для натовского полигона. Времена идут, а суть не меняется.

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stzn 12:57 25:12:2017

ещё забыл местных проституток

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 13:48 25:12:2017

Отличная новость. И это еще не говорят о приближение второй волны кризиса, а когда она придет, гондурас и пидрала будет лёжа сосать и проглатывать за шпротину.
Это все не может не радовать

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быдлу Факту 14:08 25:12:2017

Ни тебе, гермофродит рассуждать тут о большой политике. Мнение психбольного, стоящего на учёте в психушке, не воспринимается всерьёз.
Лечись! Психушка к твоим услугам.

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55 14:20 25:12:2017

Tas kolapss ir laba lieta - iespējams ka visi krievžīdi aizbrauks ātrāk

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Твайка 2 14:35 25:12:2017

Ни тебе, ущербному, говорить тут о большой политике. Иди уколы делать, медсестра ждёт.

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Твайка 2 -психбольному Факту 14:36 25:12:2017

Ни тебе, ущербному, говорить тут о большой политике. Иди уколы делать, медсестра ждёт..

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никто не помнит 15:04 25:12:2017

Никто не помнит, советское государство с удовольствием много брало в долг у населения, а потом частенько не отдавало. Проводило реформу и все долги уменьшались в десять раз. А вот взять в долг у СССР было крайне трудно. И только прибалтам, особенно литовцам, давали кредиты на очень большие по тем временам деньги 10 -15 тысяч рублей на строительство домов. Пол-Литвы в этих кредитных домах. А потом случилась перестройка и платить стало некому. Прибалты построились просто "за так", бесплатно.
Но никто об этом почему-то не помнит.

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Си Бемоль 16:02 25:12:2017

Надо смотреть в корень Чем китайский транзит лучше российского?. Латыши и китайский транзит потеряют, как потеряли российский.

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СОВЕТНИК БОГА А зато у нас в Латвии войны ещё нет... 11:13 25:12:2017

Только "Бомжи"-нищие батальонами гибнут...

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Nu ja, kas ir, - tas ir, bet еs ari tur nepirkšu ne ko, ta ka esmu debils un man ir spravka 12:20 25:12:2017

То, что здесь будет совсем скоро, не может присниться ни в одном кошмарном сне, ни одному латышу, ни на одном хуторе.
Это не будет страшно и больно, тем более это не будет смертельно.
Это будет несколько по иному и немного не комфортно для нескольких тысяч человек.

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Бумеранг 11:15 25:12:2017

Ваш выход-лжепатриот-последний хренс без доедаешь-да и сахара своего давно уже нет -какие там рафы с радиотехниками-одеть обуть себя не в состоянии -все из-за бугра-осталось только хрен да душа

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:25 25:12:2017

У НИЩИХ ЛАТЫЩЕЙ ОСТАНЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК.
КОТОРЫЙ
ОНИ СМОГУТ ЗАСУНУТЬ СЕБЕ В ЖОПУ...
И
ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ!!!

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Болтать про 11:26 25:12:2017

какой-то китайский транзит может только болван, учившийся в латышской школе и не имеющий представления о ГЕОГРАФИИ. Балтия без России и без подачек ЕС, это пустыня с нищими, вырождающимися аборигенами, чего добивались и добились национал-большевики, обворовавшие балтийских простаков.

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123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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