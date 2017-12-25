Социальный кризис в Прибалтике, вызванный рекордной депопуляцией и оттоком трудоспособного населения, будет усугублен критическим сокращением внешней поддержки, всегда определявшей экономическое развитие Литвы, Латвии и Эстонии. Страны Балтии столкнутся с урезанием дотаций из фондов ЕС и окончательным уходом российского транзита.

Прибалтика никогда не была самодостаточным регионом. Необходимым условием ее экономического развития в ХХ веке была поддержка извне. Советские Литва, Латвия и Эстония были наиболее благополучным в социальном и экономическом отношении регионом СССР в первую очередь из-за долгосрочного курса Москвы на создание из Прибалтики «витрины социализма».

За счет союзного Центра была построена вся инфраструктура, необходимая для экономического развития советской Прибалтики: энергоснабжение, дороги, морские порты, фабрики и заводы.

Использование советской инфраструктуры, несмотря на ее изношенность и произошедшую в постсоветский период деиндустриализацию, до сих пор остается одной из основ экономики Литвы, Латвии и Эстонии.

Переход стран Балтии от социализма к рынку, признанный многими западными экономистами образцовым для постсоветского пространства, не был бы столь успешен без щедрого кредитования Литвы, Латвии и Эстонии МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями.

Залогом получения кредитов для прибалтийских правительств были, во-первых, последовательное и дисциплинированное проведение либеральных реформ по рецептам МВФ и других кредиторов, во-вторых, проамериканская внешняя политика. Именно следование англосаксонской указке позволило Литве, Латвии и Эстонии рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, обладающих исключительным влиянием в наднациональных финансовых институтах.

Благодаря такой политике страны Балтии вышли из структурного кризиса быстрее других частей бывшего СССР и превратились в сателлитов США на международной арене.

После перехода прибалтийских экономик на рыночные рельсы им были созданы, казалось бы, все условия для самостоятельного экономического развития. Но страны Балтии так и не стали экономически самодостаточными: необходимым условием их роста осталось внешнее финансирование. После кредитов МВФ Прибалтика «села на иглу» дотаций из структурных фондов ЕС.

Еврофонды дают странам Балтии около 3% роста ВВП. С учетом того, что экономический рост в Литве, Латвии и Эстонии колеблется в районе 2–3%, без европейской поддержки этот рост был бы отрицательным.

В 2017 году государственный бюджет Латвии составил 8 миллиардов евро; из них более миллиарда евро составляла иностранная финансовая помощь. То есть минимум восьмая часть латвийского бюджета в уходящем году формировалась из поступлений извне.

Между тем прибалтийские политики, чиновники и экономисты признают, что их странам нужно готовиться к сокращению или даже полному прекращению денежных поступлений из Брюсселя после принятия новой семилетней финансовой перспективы ЕС в 2020 году.

Сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что «брексит» угрожает освоению еврофондов, а последствия решения британцев могут привести к перераспределению финансирования из структурных фондов ЕС уже в рамках текущего финансового периода.

Страны Балтии уже сейчас регулярно сталкиваются с отклонением их финансовых заявок в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась софинансировать в необходимом объеме большие энергетические проекты Литвы: строительство Висагинской АЭС и обслуживание терминала сжиженного природного газа в Клайпеде. Не получила денег ЕС на свой проект СПГ‑терминала Эстония. В Латвии в 2016 году техническая заминка с перечислением денег из отдельных еврофондов привела к тому, что экономический рост в республике оказался меньше запланированного латвийским правительством.

При этом активизация антироссийской политики Литвы, Латвии и Эстонии привела к разрушению старых экономических связей Прибалтики на Востоке.

Эмбарго России на поставки продовольствия из стран — членов Евросоюза закрыло прибалтийским сельхозпроизводителям российский рынок сбыта мясо-молочной продукции.

Отсутствие перспектив улучшения отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сделало переориентацию российского транзита с Прибалтики на отечественные порты осознанной государственной политикой. Официально поставленная руководством страны задача: ни один российский груз с 2020 года не должен идти на экспорт через страны Прибалтики.

Русофобская концепция Прибалтики отсекает Вильнюс, Ригу и Таллин от выгод сотрудничества не только с Россией, но и с интеграционными проектами, в которых участвует Россия. В 2020 году одновременно иссякнет российский транзитный поток, резко пойдет на убыль финансирование из Брюсселя и начнут в полной мере сказываться последствия демографической катастрофы, вызванной беспрецедентным для Прибалтики потоком эмигрантов.