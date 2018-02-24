«Морально уставшая» американская фигуристка Мирай Нагасу, выступившая не так хорошо, как ей хотелось бы, призналась журналистам, что не может дождаться того момента, когда Олимпиада закончится и она сможет поехать домой, сообщает The Guardian. В её голосе слышалось облегчение от того, что всё заканчивается.
Ни одна из американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане не добилась успеха в одиночном катании. Впервые с момента окончания Второй мировой войны американские фигуристки не вошли в шестёрку лучших на Олимпийских играх. Сборная американских фигуристок, которая когда-то была самой популярной в мире и достигала невероятных спортивных успехов, — «теперь аутсайдер».
Как утверждает британское издание, кошмар, который настиг в среду трёх американских фигуристок и разбил вдребезги их надежды занять призовые места, продолжился и в пятницу.
Первой не повезло Карен Чен, прошлогодней чемпионке США, которая один раз упала и допустила кучу технических ошибок. Затем с неудачей столкнулась Брэди Теннелл, которая в прошлом месяце стала чемпионкой США: 19-летняя фигуристка дважды оступилась в пятницу и завалила первый прыжок в среду. Третья американская фигуристка, Мирай Нагасу, которой удалось сделать тройной аксель во время командных соревнований на прошлой неделе, упала, пытаясь повторить его в среду, и не смогла выполнить его в пятницу.
Как пишет The Guardian, после того как 15-летняя Алина Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой со времён Тары Липински, от былого господства, которое на протяжении многих лет удерживали США в фигурном катании, почти не осталось и следа.
С 2006 года американские фигуристки не получили ни одной медали на трёх Олимпийских играх и всего один раз получали серебро за последние 11 международных чемпионатов.
Выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане показывает наличие отрицательной тенденции: за последние десять лет американки, хотя и перестали быть постоянными претендентками на призовые места, не опускались ниже 7-й позиции.
Как отмечает The Guardian, пришло время признать, что посредственное выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Южной Корее — это «не исключение из правила, а новая реальность».
Ещё не вечер. ИХ отлавливают и через 10 лет« ответить
В России есть красавицы? Эти жуткие физиономии красивы?« ответить
Редко, но бывают.« ответить
А эти две и не русские.
Зато Карен Чен, Мирай Нагаси все такие из себя американки.)))) слава Богу, что Америка не такая отсталая провинция, как Латвия и там американцами считаются все, кто там родился ... независимо от цвета кожи и разреза глаз. А российские девчонки действительно красавицы - что Алина, что Женя !!!« ответить
идеал красоты наша министр культуры.« ответить
_российские девчонки_« ответить
Да-да, "российские".
А проиграли бы, написала "тупые чурки".
марис и "саня"-мы знаем,что у вас,самая красивая-это ринк, и те уеби...ща, на которых вы женитесь,для скрытия истинного вашего влечения к мужеложству!« ответить
Никогда так не написала бы. Сужу по людям по их поступкам, достижениям. Мне, например, очень нравится американский фигурист Адам Рипон, несмотря на его сексуальную ориентацию. Так же нравится американец Натан Чен, несмотря на то, что он не выглядит, как американец.:)« ответить
Точно подметил. ,,Красота,, страшная сила« ответить
Вообще давно признано что русские женщины самые красивые в мире, тем более в отличие от накачанных американок. А ты, видимо, привык общаться только с латышками, имеющими мощные мужские подбородки.« ответить
особенно жирножопая кабаеха красавица и машка захарова из мида рашки .аха ха ха« ответить
Ты, кого-либо обсуждая(осуждая) своё диванное брюхо(пивной живот) втяни или, хотя бы, уроки сделай!« ответить
"ин-на"-мы знаем,что у вас,самая красивая-это ринк, и те уеби...ща, на которых вы женитесь,для скрытия истинного вашего влечения к мужеложству!« ответить
признаний в красоте двум этим девочкам хватает и на американских форумах.« ответить
да, медведева - армянка, а загитова - татарка.
но россия гордится своими народами.
школьные экзамены там сдают на 37 языках народов россии.
Дядя, ты дурак?« ответить
Я хуже« ответить
Вести сами решают, куда поместить комментарий.)))))« ответить
В смысле?« ответить
Руки выпрями, тогда получится правильно вставлять комментарии.
Тебе че, баба ( или муж, не знаю какой ты ориентации) рога наставила? Чего хамишь-то? И злой такой...« ответить
гааанцам такое и не снилось!« ответить