Праздник русской культуры и образования в Латвии «Татьянин день» проходит у нас уже в 19–й раз. В субботу, 27 января, — заключительный гала–концерт праздника и презентация результатов исполнительского конкурса.

Искрометное творчество

“Татьянин день” — это смотр талантов во всех областях. За месяц до заключительного мероприятия участники конкурсов творческих работ подавали свои творения на рассмотрение жюри. На сей раз тема конкурсов была — «Русская культура Латвии. 1918–2018».

Уже подведены итоги традиционного конкурса изобразительного искусства — множество замечательных работ лауреатов можно увидеть на выставке в холле Дома конгрессов до 3 февраля. Состоялись конкурсы русской каллиграфии, исследовательских работ, театральный, конкурс пьес. Итоги последнего подвели в Экспериментальном зале Рижского русского театра им. М. Чехова.

Руководитель конкурса Марина Насардинова решила устроить юным авторам праздник. Участников пригласили на спектакль «Снежная королева», а после устроили читку по ролям пьесы обладателя Гран–при 11–летней Полины Евстигнеевой «Коготь Всевластия».

Читка–праздник

Читки пьес начинающих авторов и молодых драматургов — не новость, театр поддерживает такие начинания. А в этом случае пьесу юного автора читали по ролям все молодые актеры театра. Причем желающих оказалось так много, что ролей для всех не хватило.

Юный драматург, ее мама и 15–летняя сестра Марина, тоже, кстати, призер — она завоевала первое место на конкурсе за пьесу «Взрыв эмоций», гости и журналисты, сидели в зале, а почти вся молодая часть труппы «с выражением» доносила забавное сказочное повествование до слушателей.

Героями пьесы оказались Золушка, ее сестры с диковинными именами, мачеха, Алладин, Баба–яга, Змей Горыныч и другие сказочные персонажи. Действо переносилось из Германии на Восток, диалоги персонажей звучали живо и свежо, сюжет поражал умопомрачительными фантазийными поворотами. Не верилось, что это литературное творение создано 11–летним ребенком.

Когда отзвучали аплодисменты, диплом победителя и памятный подарок автору вручила новый руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бйорк. Думаю, автор запомнит это событие надолго…

Полина Евстигнеева не впервые получает награду за свои пьесы, поэтому Гран–при нынешнего года — закономерный итог. Знакомство с такими ребятами внушает надежду на то, что следующие поколения продолжат дело их отцов и дедов — не уронят чести и достоинства русской культуры, будут создавать творения на великом и могучем…

Вдохновение от «Совы»

Юный автор, как и ее сестра–призер, учится в Рижской средней школе им. В. Оствальда. Педагог–руководитель у обеих — Светлана Соколова. Маму девочек зовут тоже Светлана. Она рассказала «СЕГОДНЯ», что Полина всегда пишет сама, мама выступает в качестве редактора.

— Дочка порой так увлекается, что бывает сложно остановиться, — делится Светлана. — И тогда мы всей семьей придумываем какой–то следующий ход или поворот сюжета.

Началось все с задания в школе «Сова», которую она посещала. Там они делали газету, и Полине дали задание написать заметку. Полине это показалось неинтересным, и она с ходу стала сочинять пьесу про Красную Шапочку, у которой в зависимости от сорта пирожков менялся цвет шапочки. Она так легко сразу продумала, придумала, нафантазировала, что мы ахнули. Ей тогда 9 лет было. Но это все было устно, и я сказала ей — садись и пиши.

С той пьесой на конкурсе “Татьянина дня” в прошлом и позапрошлом годах она заняла первое место. А два года назад первое место за свою пьесу получила и старшая сестра Марина — ей тогда было 13.

Сейчас обе дочки конкурируют друг с другом. Но характеры у них разные, так что и пьесы они пишут абсолютно разные.

В поисках характеров

— Когда мне дали в «Сове» задание написать в газету, решила сочинить сказку и помещать в каждом выпуске по главе, с продолжением, — говорит Полина. — Заканчивала каждый фрагмент на самом интересном месте — чтобы читатель с нетерпением ожидал следующего выхода газеты. А потом решила переделать сказку в пьесу. С родителями отправили ее на конкурс, и она заняла первое место. В прошлом году написала пьесу «Спасение погибающих — дело лап самих погибающих» и тоже получила первое место. Героями были Смешарики.

Я решила продолжать писать, чтобы мое имя люди знали, чтобы была популярным автором. Гран–при — очень большая веха на этом пути и серьезный шаг к будущей карьере. Еще до конца не определилась с будущей профессией, но сейчас думаю о карьере журналиста. Хожу в школе на занятия Кружка дебатов. Это развивает воображение, научилась говорить и писать красиво. Для журналиста очень важно уметь говорить красиво, задавать вопросы и излагать текст. А потом, если захочется, стану писателем…

Перекресток культур

— Конкурс пьес на “Татьянином дне” мы проводим уже пять лет, — говорит Марина Насардинова. — Мы и занимались с юными авторами, и экскурсии им устраивали. Беседовали о литературных жанрах, развивали сюжеты, которые они придумывали. Но беда в том, что очень многие наши талантливые авторы со своими не менее талантливыми родителями уезжают из страны. Поэтому у нас, к сожалению, закрылась частная школа «Сова», где детей развивали, где они занимались сторителлингом (сказительство, придумывание разных сказок, баек, былин, метод донесения нужной информации. — Прим. авт.) и другими интересными вещами. Это было просто гнездо, колыбель для воспитания талантливых детей.

Мы получаем немало прекрасных работ на конкурс из Даугавпилса — там работает сильнейшая школа, Русская гимназия, замечательные дети, сильнейшие педагоги. Но тоже, к сожалению, люди массово уезжают…

Когда читаю работы юных авторов, получаю мощный заряд «антидота» против разговоров о том, что у нас плохо с образованием, что дети не владеют языками. На конкурсе нынешнего года, к примеру, куда было подано шесть работ, третье место заняла Анжелика Брит, учащаяся латышской школы, Седского филиала Стренчской краевой школы — у нее прекрасный русский язык! Чувствуется, что учителя стараются деликатно подходить к ее творениям — иной взрослый человек текст бы поправил. А они оставляют как есть.

А какие темы детей волнуют! Даугавпилс — это поистине край философов. Ребята пишут философские пьесы об устройстве мира, о человеке и его месте в этом мире.

Пьеса Полины отсылает к мотивам «Властелина колец» и «Кольцу Нибелунгов». Уже не говоря о русских сказках, былинах и мифах. У нее легко и естественно сосуществуют и объединяются русская и западная культура. Мы ведь и живем на перекрестке Запада и Востока. Так что у нас интересные вещи могут рождаться.

Многие театральные студии хотели бы их поставить. Но у наших авторов такая буйная фантазия, что все персонажи воплотить очень трудно. К примеру, кукольники студии Ольги Гудис не смогут сделать столько разнохарактерных кукол. Но фрагменты этих творений, что–то вроде сценариев для капустников или утренников, мы в прежние годы отправляли Людмиле Шевченко в ее театр «Реверанс».

Полина и Марина Евстигнеевы в этом году стали призерами не только конкурса пьес — они заняли второе и первое места на конкурсе исследовательских работ: «Вклад наших родственников в русскую культуру Латвии» и «Русские судьбы Латвии». Полина написала про свою прабабушку, Антонину Павловну Морейн, которая была создателем и первым директором знаменитой 40–й школы. Полина заняла второе место и на конкурсе изобразительного искусства. Способные ребята талантливы во всем.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.