Сочинение Алисы Нюкши, ученицы 7а класса Пушкинского лицея

А еще я хочу рассказать об одной истории, которая меня очень тронула, это могло стать ещё одним «русским местом», но, к сожалению, этого не случилось. Этим местом мог стать парк с памятником самому знаменитому русскому императору Петру I. У этого памятника была не простая история. Когда-то этот памятник был установлен на добровольные пожертвования и открыт 4 июля 1910 года Николаем II во время визита в Ригу.

Он был установлен на центральной площади на месте теперешней памятник Свободы. Он стоял там недолго, в 1915 году в связи с приближением линии фронта к Риге, памятник предполагалось эвакуировать в Петербург. Однако корабль, на котором находилась конная статуя, затонул вблизи берегов Эстонии. После окончания войны статуя была поднята на поверхность эстонскими водолазами и в 1934 году выкуплена Рижской городской управой за 15 тыс. эстонских крон. После этого этот замечательный памятник много раз перемещали, в советской Латвии несколько раз поднимался вопрос о реставрации и восстановлении памятника, однако выполнено это не было. В независимой Латвии с инициативой восстановить статую выступил Евгений Гомберг, он привез в Ригу специалистов из русского музея Санкт-Петербурга. Реставрационные работы завершились летом 2001 года, памятник выставили в парке Кронвальда как подарок на 800-летие города Риги. Однако ввиду политических соображений эта великолепная скульптура была убрана из парка. И теперь этот памятник стоит на личных владениях Е. Гомберга, во дворах улицы Бривибас, на парковке, среди машин. (...)

Жаль, что этим памятником могут любоваться лишь припаркованные машины и жители близлежащих домов.

Наш современный мир, в котором мы живем – многонационален. В нашей стране, в нашем городе, во многих семьях и школах рука об руку живут, работают и учатся люди разных национальностей. Каждая национальность приносит в город свой колорит и особенности. Мой любимый город не был бы столь прекрасным, если бы в его жизни не принимали участие в разные времена умные и талантливые представители в том числе и русской нации”.