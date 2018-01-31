Русские — часть Латвии(5)

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газета Сегодня
16:55 30.01.2018
газета Сегодня / Конкурс сочинений

Сочинение Алисы Нюкши, ученицы 7а класса Пушкинского лицея

А еще я хочу рассказать об одной истории, которая меня очень тронула, это могло стать ещё одним «русским местом», но, к сожалению, этого не случилось. Этим местом мог стать парк с памятником  самому знаменитому русскому императору Петру I. У этого памятника была не простая история. Когда-то этот памятник был установлен на добровольные пожертвования и открыт 4 июля 1910 года Николаем II во время визита в Ригу.

 

Он был установлен на центральной площади на месте теперешней памятник Свободы. Он стоял там недолго, в 1915 году в связи с приближением линии фронта к Риге, памятник предполагалось эвакуировать в Петербург. Однако корабль, на котором находилась конная статуя, затонул вблизи берегов Эстонии. После окончания войны статуя была поднята на поверхность эстонскими водолазами и в 1934 году выкуплена Рижской городской управой за 15 тыс. эстонских крон. После этого этот замечательный  памятник много раз перемещали, в советской Латвии несколько раз поднимался вопрос о реставрации и восстановлении памятника, однако выполнено это не было. В независимой Латвии с инициативой восстановить статую  выступил Евгений Гомберг, он привез в Ригу специалистов из русского музея Санкт-Петербурга. Реставрационные работы завершились летом 2001 года, памятник выставили в парке Кронвальда как подарок на 800-летие города Риги. Однако ввиду политических соображений эта великолепная скульптура была убрана из парка. И теперь этот памятник стоит на личных владениях  Е. Гомберга, во дворах улицы Бривибас, на парковке, среди машин. (...)

 

Жаль, что этим памятником могут любоваться лишь припаркованные машины и жители  близлежащих домов. 

                       

Наш современный мир, в котором мы живем – многонационален. В нашей стране, в нашем городе, во многих семьях и школах рука об руку живут, работают и учатся люди разных национальностей. Каждая национальность приносит в город свой колорит и особенности. Мой любимый город не был бы столь прекрасным, если бы в его жизни не принимали участие в разные времена умные и талантливые представители в том числе и русской нации”.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Vova 17:13 30:01:2018

Русские — часть Латвии. Čto podelaješ! Vsegda russkije hoteli našu zemlju zapolučit i petru sifiļnomu nakonec udalosj, virezav vsju Vidzeme. Vot i ļezļi tvari 2 veka sjuda, poka sovdepija načala vagonami zavozit. Nadejus, čto odnaždi nastupit vremja, kogda i vivozit budem vagonami.

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Latviešu patriots 17:21 30:01:2018

Нет vova, это мы, русские патриоты Латвии, таких как ты будем вывозить вагонами.
История такая штука, которая имеет тенденцию повторяться.

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история показывает 17:47 30:01:2018

нет у вас земли и не было,голодранец

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Nek-to 17:26 30:01:2018

Alise Njushe kto-nibud' ob'jasnjal, chto takoj bardak proisxodit na okkupirovannoj latiSSami chasti territorii kuplennoj carem Perom u svedskogo korolja Karla territorii?

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ГражданкаЛатвии-Vove : 18:28 30:01:2018

Латвия никогда не была и не будет латышской! Чем писать глупости иди лучше свой свинарник разгреби!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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