Уничтожение русского образования в Латвии не принесет счастья латышскому большинству, поскольку на чужом несчастье счастья не построишь, считает активист Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов.

Борьба за школы национальных меньшинств в Латвии становится все сильней. Во время декабрьского митинга участник обновленного Штаба защиты русских школ, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил, что акции в защиту образования нацменьшинств станут только нарастать.

Предстоит и референдум о русской школьной автономии. Но насколько это все осуществимо в стране, где правящие политики прямо говорят, что образование может быть только на латышском языке. Однако Мирослав Митрофанов не сомневается в реальности шанса на победу.

По мнению Митрофанова, на пути к референдуму несколько этапов, каждый из которых не столько испытание, сколько рычаг давления на власть.

«Мы четко заявляем, что не можем доверять правительству, состоящему полностью из этнических латышей, в решении вопроса об образовании русских людей. Мы требуем нашего участия в принятии решений о создании школьной автономии, путь к которой лежит через восстановление принципов закона, существовавшего на заре создания Латвийского государства», — заявил Митрофанов.

В 1919 году был закон об организации школ меньшинств. Тогда в Латвии нашлось место для всех национальных школ – и латышских, и русских, и многих других. При министерстве образования существовали национальные отделы образования. Был и отдел русских школ, где работали специалисты, представляющие и понимающие интересы русских Латвии.

«Первый этап на пути к референдуму — подготовка к передаче нашего законопроекта в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), — рассказал сопредседатель РСЛ. — В ноябре 2017 года мы решили собрать подписи под похожей петицией на портале Manabalss.lv, но сделать нам этого не дали. Некие «национальные юристы» увидели в нашей петиции о школьной автономии «угрозу ядру конституции», а поскольку механизм оценки петиции в законе не прописан, мы не можем оспорить этот отказ. Но вот отказать нам в официальной оценке законопроекта, выдвигаемого на референдум через ЦИК, государство не в состоянии», — пояснил Митрофанов.

Он подчеркнул, что если даже власти отвергнут проект РСЛ, то им все же придется объяснить свой отказ, ссылаясь на пункты законов и международных конвенций.

«Латвийским властям придется также объяснить, почему латышское большинство, по их мнению, имеет право решать за русское меньшинство вопросы, касающиеся судьбы этого самого меньшинства. Если «национальные юристы» скажут, что это правильно, то тогда станет окончательно ясно, что в Латвии построена не современная демократия, а племенная тирания, которую можно назвать трайбализмом», — подчеркнул Митрофанов.

Он также рассказал, что если эксперты ЦИК согласуют текст законопроекта о школьной автономии, то начнется сбор 150 тысяч подписей, который призван стать мощным инструмент мобилизации общества. Участники Штаба будут агитировать подписываться за референдум и участвовать в массовых акциях протеста. Эта спираль будет раскручиваться, пока в правительстве и парламенте не согласятся пойти на компромиссы.

«Следующим этапом станет вынесение законопроекта на голосование в парламенте, что станет проверкой на вшивость каждого депутата не только от правящих партий, но и от оппозиции. Избиратели должны узнать поименно отношение народных избранников к принципам демократии и защите нацменьшинств. Если парламент не поддержит законопроект, то будет следующий этап — референдум!» — заявил Митрофанов.

Вернемся к важнейшему этапу — к сбору подписей. Их предстоит собрать около 150 тысяч. Да, кажется, очень много. Но! В отличие от ситуации семилетней давности, сейчас уже не надо идти к нотариусам, а можно подписаться дома, через интернет на государственном портале www.latvija.lv. Вход туда — через банковскую авторизацию. Для тех, у кого нет компьютера и интернета участники Штаба будут требовать от самоуправлений организовать пункты сбора подписей. Это, кстати, предусмотрено правилами проведения референдума.

«Зачем правящие политики ни с того ни с сего просто набросились на русское образование? Очевидно, время и объект нападения выбраны в связи с двумя событиями следующего года — выборами в Сейм и 100-летием латвийской независимости», — считает сопредседатель РСЛ.

По его словам, основной части национального большинства правящие партии к юбилею страны не смогут подарить ни материального благосостояния, ни гордости за достижения Латвии, а разочарованным националистам власти собираются сделать подарок в виде ликвидации русского образования.

«Это дикое и нерациональное решение, которое подрывает мораль и доверие в обществе. Счастье одних не может быть построено на несчастье других», — считает Митрофанов.

Митрофанов также напомнил, что представители «Согласия» есть во всех комиссиях парламента, они могут вызывать на ковер членов правительства и чиновников министерства образования, доставляя правящей клике массу неудобств. Кроме того, члены «Согласия» есть и в международных структурах и делегациях, а это площадки, с которых можно громко говорить о проблеме ликвидации русского образования.