Русские Латвии будут давить на власть(35)

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Анатолий Тарасов
12:20 27.12.2017
Политика / Рига

Уничтожение русского образования в Латвии не принесет счастья латышскому большинству, поскольку на чужом несчастье счастья не построишь, считает активист Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов.

Борьба за школы национальных меньшинств в Латвии становится все сильней. Во время декабрьского митинга участник обновленного Штаба защиты русских школ, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил, что акции в защиту образования нацменьшинств станут только нарастать.

 

Предстоит и референдум о русской школьной автономии. Но насколько это все осуществимо в стране, где правящие политики прямо говорят, что образование может быть только на латышском языке. Однако Мирослав Митрофанов не сомневается в реальности шанса на победу.

 

По мнению Митрофанова, на пути к референдуму несколько этапов, каждый из которых не столько испытание, сколько рычаг давления на власть.

 

«Мы четко заявляем, что не можем доверять правительству, состоящему полностью из этнических латышей, в решении вопроса об образовании русских людей. Мы требуем нашего участия в принятии решений о создании школьной автономии, путь к которой лежит через восстановление принципов закона, существовавшего на заре создания Латвийского государства», — заявил Митрофанов.

 

В 1919 году был закон об организации школ меньшинств. Тогда в Латвии нашлось место для всех национальных школ – и латышских, и русских, и многих других. При министерстве образования существовали национальные отделы образования. Был и отдел русских школ, где работали специалисты, представляющие и понимающие интересы русских Латвии.

 

«Первый этап на пути к референдуму — подготовка к передаче нашего законопроекта в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), — рассказал сопредседатель РСЛ. — В ноябре 2017 года мы решили собрать подписи под похожей петицией на портале Manabalss.lv, но сделать нам этого не дали. Некие «национальные юристы» увидели в нашей петиции о школьной автономии «угрозу ядру конституции», а поскольку механизм оценки петиции в законе не прописан, мы не можем оспорить этот отказ. Но вот отказать нам в официальной оценке законопроекта, выдвигаемого на референдум через ЦИК, государство не в состоянии», — пояснил Митрофанов.

 

Он подчеркнул, что если даже власти отвергнут проект РСЛ, то им все же придется объяснить свой отказ, ссылаясь на пункты законов и международных конвенций.

 

«Латвийским властям придется также объяснить, почему латышское большинство, по их мнению, имеет право решать за русское меньшинство вопросы, касающиеся судьбы этого самого меньшинства. Если «национальные юристы» скажут, что это правильно, то тогда станет окончательно ясно, что в Латвии построена не современная демократия, а племенная тирания, которую можно назвать трайбализмом», — подчеркнул Митрофанов.

 

Он также рассказал, что если эксперты ЦИК согласуют текст законопроекта о школьной автономии, то начнется сбор 150 тысяч подписей, который призван стать мощным инструмент мобилизации общества. Участники Штаба будут агитировать подписываться за референдум и участвовать в массовых акциях протеста. Эта спираль будет раскручиваться, пока в правительстве и парламенте не согласятся пойти на компромиссы.

 

«Следующим этапом станет вынесение законопроекта на голосование в парламенте, что станет проверкой на вшивость каждого депутата не только от правящих партий, но и от оппозиции. Избиратели должны узнать поименно отношение народных избранников к принципам демократии и защите нацменьшинств. Если парламент не поддержит законопроект, то будет следующий этап — референдум!» — заявил Митрофанов.

 

Вернемся к важнейшему этапу — к сбору подписей. Их предстоит собрать около 150 тысяч. Да, кажется, очень много. Но! В отличие от ситуации семилетней давности, сейчас уже не надо идти к нотариусам, а можно подписаться дома, через интернет на государственном портале www.latvija.lv. Вход туда — через банковскую авторизацию. Для тех, у кого нет компьютера и интернета участники Штаба будут требовать от самоуправлений организовать пункты сбора подписей. Это, кстати, предусмотрено правилами проведения референдума.

 

«Зачем правящие политики ни с того ни с сего просто набросились на русское образование? Очевидно, время и объект нападения выбраны в связи с двумя событиями следующего года — выборами в Сейм и 100-летием латвийской независимости», — считает сопредседатель РСЛ.

 

По его словам, основной части национального большинства правящие партии к юбилею страны не смогут подарить ни материального благосостояния, ни гордости за достижения Латвии, а разочарованным националистам власти собираются сделать подарок в виде ликвидации русского образования.

 

«Это дикое и нерациональное решение, которое подрывает мораль и доверие в обществе. Счастье одних не может быть построено на несчастье других», — считает Митрофанов.

 

Митрофанов также напомнил, что представители «Согласия» есть во всех комиссиях парламента, они могут вызывать на ковер членов правительства и чиновников министерства образования, доставляя правящей клике массу неудобств. Кроме того, члены «Согласия» есть и в международных структурах и делегациях, а это площадки, с которых можно громко говорить о проблеме ликвидации русского образования.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (35)
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животный мир 12:40 27:12:2017

Может давить какашку в своих штанах а не власть Латвии..решение принято и причем правильное..так тому и быть

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Правда тут 13:43 27:12:2017

Собачьего почти неслышно все ненужное умирает закон природы.Рига Русский город

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dlz77 14:27 27:12:2017

берите власть.
жгите покрышки.
ловите полицаев и карателей на лесных тропинках.

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хуторянен 14:49 27:12:2017

а где тут руские - одни евреи

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олег 15:18 27:12:2017

Хрена тебе лысого"животный ..."непонятно кто.прекрати тут людей лбами сталкивать и межнац.рознь разжигать!!ничего в твоем глупом комменте-нет нормального!один бред и непонятная злоба тролля-эльфа!

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СОВЕТНИК БОГА 16:36 27:12:2017

«Мы четко заявляем, что не можем доверять правительству, состоящему полностью из этнических латышей..
+++++++++++++

60% говорят НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в ЛАТВИИ..

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ваня 16:45 27:12:2017

Неужели хохлы не понимают на сколько они смешни и вонючи

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СОВЕТНИК БОГА 16:52 27:12:2017

Слышал Я как Литовцы ГЕРГЕЧУТЬ...
.. в Вильнюсе..
.. Не дай Бог..!
Хочется же разговаривать..

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ИвАн 20:34 27:12:2017

Смотрите, на свои отвисшие ненадавите, а то фальсетом завоете.

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ваня 12:44 27:12:2017

Все в латвии булут учится на гос языке..и мнение негров тут роли не играет..не доврльные валят в российскую помойку..

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Голос из России-титульному ублюдку под ником ваня 13:32 27:12:2017

1) Пролатышский ДЕГЕНЕРАТ никогда не задумвавался над простеньким вопросом: КОМУ нужна в ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире его "валода"? 2) ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ язык - один из языков ООН. Следовательно, ПО ПЕРВОМУ же ТРЕБОВАНИЮ - всё должно быть представлено НА РУССКОМ. Или пронацистский УБЛЮДОК об этом не знал? Засиделся на хуторе? 3) Русофобия заканчивается, а УБЛЮДКИ будут ответят.....

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Latviešu patriots 13:47 27:12:2017

Ej ellē ar savu idiotisko starptautisko valodu. Latvijā vienīgā valsts valoda ir Latviešu valoda. Un punkts.

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Справедливый 14:09 27:12:2017

Латышей и нацистов меньшинство в нашей родной Латвии.Смотрите не надорвитесь.Латгальцы молчат,а зря!

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Голос из России- патриоту латвии 14:13 27:12:2017

1) УБЛЮДОК! Точку ставят, когда ВСЁ завершено......ВСЕ ПРИЛИЧНЫЕ латыши (кому РУССКИЕ принесли ЦИВИЛИЗАЦИЮ) понимают, что их "валода" НИКОМУ не НУЖНА в ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире. НОРМАЛЬНЫЕ латыши учат английский, немецкий, и даже РУССКИЙ.....2) Тебе уготована участь остаться с ПАРАЗИТАМИ и БЕЗДЕЛЬНИКАМИ из ПБ, "языковых комиссий" и т.д. со своей "валодой". Только КТО тебя и паразитов кормить будет? Угнетаемые русские и неграждане?

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Latviešu patriots 14:55 27:12:2017

Krievijas balsij. Kranci pie kājas. Marš pie Pļutina pēc kaulina, drāztais civilizācijas nesēj. Tupi krievijā un nepļurksti. Ne kādu civilizāciju krievu okupanti mums Latviešiem nenesa. Tikai represijas, apšaušanas, dzīves līmeņa kritumu. Pirms 1940.g latviešu dzīves līmenis bija augstāks ne kā Staļina krievijā. Un vēl par "starptautisko krievu valodu" viņa tāda ir tikai ANO birokrātu līmenī. Daudzās ES valstīs par krievu valodas lietošanu tikai smejas. Tā kā ej dirst, un nejaucies suverenās Latvijas iekšējās lietās.

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5655765 16:03 27:12:2017

Skoro vanja takih pizdjulej poluchish !!!

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олег 18:04 27:12:2017

Сколько ты "латвиешу патриотс"-тут людям хрени писать будешь!?"Ванятка "тоже твой товарищ.да???Оба нездоровы..это 100%%%

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ваня 19:22 27:12:2017

Молодец Шадурскис..хвосты свиньям придавил..визжат,.

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ваня 12:46 27:12:2017

Смотрю бомжа на фото и думаю кто такому быдлу верит??

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Иван 13:09 27:12:2017

Быдлу"Ванятке"-дыши ровно немощный упырёк!Купим билет в один конец!!А-остального-не дождешься!!

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В ане 14:43 27:12:2017

Ты на себя в зеркало то смотрел,дебилоид?

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Гражданская позиция 13:12 27:12:2017

Какие могут быть споры после решения Конституционного суда,где билингвальное образование признано законом и отмене не подлежит? Сам КС запретил латышсктй язык в русских школах.

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Ой, нимагу 14:27 27:12:2017

Мирослав , трибуна есть ..., вождей нет, к большому сожалению! Чего вы все добились? Только раздрай полнейший устраиваете , уважаемые " вожди" .

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как это было... 15:36 27:12:2017

В 90-х я полностью поддерживал Народный фронт, был на стороне новой власти. Замечу, что я гражданин ЛР и по национальности русский. Но когда увидел, что начала творить латышская националистическая власть, я полностью переменил свои взгляды и стал врагом нынешнего нацрежима. Я его просто ненавижу. А Мирослав Митрофанов молодец и герой. Слава ему! Мало кто отважится так смело и бескомпромиссно бороться со злом.

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Latviešu patriots 16:46 27:12:2017

Tādiem kā tev laiks atņemt pilsonību.

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Ребята!!! 17:14 27:12:2017

Тут хоть найдётся ПЕРЕВОДЧИК,который БУДЕТ ПЕРЕВОДИТЬ СОБАЧИЙ ЯЗЫК,HA KOTOPOM пишет Lat. patriots???!!! A TO OH yжe 3ae6aЛ ИM BCEX !!!!!

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олег 18:07 27:12:2017

""Патриотс"-больной человек!Его цель -рассорить всех, по национальному признаку!!!Провокатор и неумный, даже человеком не хочется называть!!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)