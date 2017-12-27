Борьба за школы национальных меньшинств в Латвии становится все сильней. Во время декабрьского митинга участник обновленного Штаба защиты русских школ, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил, что акции в защиту образования нацменьшинств станут только нарастать.
Предстоит и референдум о русской школьной автономии. Но насколько это все осуществимо в стране, где правящие политики прямо говорят, что образование может быть только на латышском языке. Однако Мирослав Митрофанов не сомневается в реальности шанса на победу.
По мнению Митрофанова, на пути к референдуму несколько этапов, каждый из которых не столько испытание, сколько рычаг давления на власть.
«Мы четко заявляем, что не можем доверять правительству, состоящему полностью из этнических латышей, в решении вопроса об образовании русских людей. Мы требуем нашего участия в принятии решений о создании школьной автономии, путь к которой лежит через восстановление принципов закона, существовавшего на заре создания Латвийского государства», — заявил Митрофанов.
В 1919 году был закон об организации школ меньшинств. Тогда в Латвии нашлось место для всех национальных школ – и латышских, и русских, и многих других. При министерстве образования существовали национальные отделы образования. Был и отдел русских школ, где работали специалисты, представляющие и понимающие интересы русских Латвии.
«Первый этап на пути к референдуму — подготовка к передаче нашего законопроекта в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), — рассказал сопредседатель РСЛ. — В ноябре 2017 года мы решили собрать подписи под похожей петицией на портале Manabalss.lv, но сделать нам этого не дали. Некие «национальные юристы» увидели в нашей петиции о школьной автономии «угрозу ядру конституции», а поскольку механизм оценки петиции в законе не прописан, мы не можем оспорить этот отказ. Но вот отказать нам в официальной оценке законопроекта, выдвигаемого на референдум через ЦИК, государство не в состоянии», — пояснил Митрофанов.
Он подчеркнул, что если даже власти отвергнут проект РСЛ, то им все же придется объяснить свой отказ, ссылаясь на пункты законов и международных конвенций.
«Латвийским властям придется также объяснить, почему латышское большинство, по их мнению, имеет право решать за русское меньшинство вопросы, касающиеся судьбы этого самого меньшинства. Если «национальные юристы» скажут, что это правильно, то тогда станет окончательно ясно, что в Латвии построена не современная демократия, а племенная тирания, которую можно назвать трайбализмом», — подчеркнул Митрофанов.
Он также рассказал, что если эксперты ЦИК согласуют текст законопроекта о школьной автономии, то начнется сбор 150 тысяч подписей, который призван стать мощным инструмент мобилизации общества. Участники Штаба будут агитировать подписываться за референдум и участвовать в массовых акциях протеста. Эта спираль будет раскручиваться, пока в правительстве и парламенте не согласятся пойти на компромиссы.
«Следующим этапом станет вынесение законопроекта на голосование в парламенте, что станет проверкой на вшивость каждого депутата не только от правящих партий, но и от оппозиции. Избиратели должны узнать поименно отношение народных избранников к принципам демократии и защите нацменьшинств. Если парламент не поддержит законопроект, то будет следующий этап — референдум!» — заявил Митрофанов.
Вернемся к важнейшему этапу — к сбору подписей. Их предстоит собрать около 150 тысяч. Да, кажется, очень много. Но! В отличие от ситуации семилетней давности, сейчас уже не надо идти к нотариусам, а можно подписаться дома, через интернет на государственном портале www.latvija.lv. Вход туда — через банковскую авторизацию. Для тех, у кого нет компьютера и интернета участники Штаба будут требовать от самоуправлений организовать пункты сбора подписей. Это, кстати, предусмотрено правилами проведения референдума.
«Зачем правящие политики ни с того ни с сего просто набросились на русское образование? Очевидно, время и объект нападения выбраны в связи с двумя событиями следующего года — выборами в Сейм и 100-летием латвийской независимости», — считает сопредседатель РСЛ.
По его словам, основной части национального большинства правящие партии к юбилею страны не смогут подарить ни материального благосостояния, ни гордости за достижения Латвии, а разочарованным националистам власти собираются сделать подарок в виде ликвидации русского образования.
«Это дикое и нерациональное решение, которое подрывает мораль и доверие в обществе. Счастье одних не может быть построено на несчастье других», — считает Митрофанов.
Митрофанов также напомнил, что представители «Согласия» есть во всех комиссиях парламента, они могут вызывать на ковер членов правительства и чиновников министерства образования, доставляя правящей клике массу неудобств. Кроме того, члены «Согласия» есть и в международных структурах и делегациях, а это площадки, с которых можно громко говорить о проблеме ликвидации русского образования.
Может давить какашку в своих штанах а не власть Латвии..решение принято и причем правильное..так тому и быть« ответить
Собачьего почти неслышно все ненужное умирает закон природы.Рига Русский город« ответить
берите власть.« ответить
жгите покрышки.
ловите полицаев и карателей на лесных тропинках.
а где тут руские - одни евреи« ответить
Хрена тебе лысого"животный ..."непонятно кто.прекрати тут людей лбами сталкивать и межнац.рознь разжигать!!ничего в твоем глупом комменте-нет нормального!один бред и непонятная злоба тролля-эльфа!« ответить
«Мы четко заявляем, что не можем доверять правительству, состоящему полностью из этнических латышей..« ответить
+++++++++++++
60% говорят НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в ЛАТВИИ..
Неужели хохлы не понимают на сколько они смешни и вонючи« ответить
Слышал Я как Литовцы ГЕРГЕЧУТЬ...« ответить
.. в Вильнюсе..
.. Не дай Бог..!
Хочется же разговаривать..
Смотрите, на свои отвисшие ненадавите, а то фальсетом завоете.« ответить
Все в латвии булут учится на гос языке..и мнение негров тут роли не играет..не доврльные валят в российскую помойку..« ответить
1) Пролатышский ДЕГЕНЕРАТ никогда не задумвавался над простеньким вопросом: КОМУ нужна в ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире его "валода"? 2) ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ язык - один из языков ООН. Следовательно, ПО ПЕРВОМУ же ТРЕБОВАНИЮ - всё должно быть представлено НА РУССКОМ. Или пронацистский УБЛЮДОК об этом не знал? Засиделся на хуторе? 3) Русофобия заканчивается, а УБЛЮДКИ будут ответят.....« ответить
Ej ellē ar savu idiotisko starptautisko valodu. Latvijā vienīgā valsts valoda ir Latviešu valoda. Un punkts.« ответить
Латышей и нацистов меньшинство в нашей родной Латвии.Смотрите не надорвитесь.Латгальцы молчат,а зря!« ответить
1) УБЛЮДОК! Точку ставят, когда ВСЁ завершено......ВСЕ ПРИЛИЧНЫЕ латыши (кому РУССКИЕ принесли ЦИВИЛИЗАЦИЮ) понимают, что их "валода" НИКОМУ не НУЖНА в ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире. НОРМАЛЬНЫЕ латыши учат английский, немецкий, и даже РУССКИЙ.....2) Тебе уготована участь остаться с ПАРАЗИТАМИ и БЕЗДЕЛЬНИКАМИ из ПБ, "языковых комиссий" и т.д. со своей "валодой". Только КТО тебя и паразитов кормить будет? Угнетаемые русские и неграждане?« ответить
Krievijas balsij. Kranci pie kājas. Marš pie Pļutina pēc kaulina, drāztais civilizācijas nesēj. Tupi krievijā un nepļurksti. Ne kādu civilizāciju krievu okupanti mums Latviešiem nenesa. Tikai represijas, apšaušanas, dzīves līmeņa kritumu. Pirms 1940.g latviešu dzīves līmenis bija augstāks ne kā Staļina krievijā. Un vēl par "starptautisko krievu valodu" viņa tāda ir tikai ANO birokrātu līmenī. Daudzās ES valstīs par krievu valodas lietošanu tikai smejas. Tā kā ej dirst, un nejaucies suverenās Latvijas iekšējās lietās.« ответить
Skoro vanja takih pizdjulej poluchish !!!« ответить
Сколько ты "латвиешу патриотс"-тут людям хрени писать будешь!?"Ванятка "тоже твой товарищ.да???Оба нездоровы..это 100%%%« ответить
Молодец Шадурскис..хвосты свиньям придавил..визжат,.« ответить
Смотрю бомжа на фото и думаю кто такому быдлу верит??« ответить
Быдлу"Ванятке"-дыши ровно немощный упырёк!Купим билет в один конец!!А-остального-не дождешься!!« ответить
Ты на себя в зеркало то смотрел,дебилоид?« ответить
Какие могут быть споры после решения Конституционного суда,где билингвальное образование признано законом и отмене не подлежит? Сам КС запретил латышсктй язык в русских школах.« ответить
Мирослав , трибуна есть ..., вождей нет, к большому сожалению! Чего вы все добились? Только раздрай полнейший устраиваете , уважаемые " вожди" .« ответить
В 90-х я полностью поддерживал Народный фронт, был на стороне новой власти. Замечу, что я гражданин ЛР и по национальности русский. Но когда увидел, что начала творить латышская националистическая власть, я полностью переменил свои взгляды и стал врагом нынешнего нацрежима. Я его просто ненавижу. А Мирослав Митрофанов молодец и герой. Слава ему! Мало кто отважится так смело и бескомпромиссно бороться со злом.« ответить
Tādiem kā tev laiks atņemt pilsonību.« ответить
Тут хоть найдётся ПЕРЕВОДЧИК,который БУДЕТ ПЕРЕВОДИТЬ СОБАЧИЙ ЯЗЫК,HA KOTOPOM пишет Lat. patriots???!!! A TO OH yжe 3ae6aЛ ИM BCEX !!!!!« ответить
""Патриотс"-больной человек!Его цель -рассорить всех, по национальному признаку!!!Провокатор и неумный, даже человеком не хочется называть!!« ответить