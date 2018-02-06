«Русские Латвии — неполноценные»

Представители Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) подключились к конфликту между русской общиной и правительством Латвии, которое решило перевести все обучение в школах на государственный язык. Об этом пишет российское издание «Daily Storm».

Сейчас на билингвальной основе — на русском и латышском — преподают в 35% школ (171 учебное заведение). В Министерстве образования Латвии завершить реформу планируют к 2021 году, но первые существенные изменения произойдут уже в 2019-м. Представители национального меньшинства уверены: к этому не готовы ни педагоги, ни ученики. Противники реформы называют ее политической провокацией.

Идея полностью перевести обучение в общеобразовательных школах на латышский язык обсуждается правительством с 2004 года. И вот в конце января кабинет министров Латвии поддержал поправки, внесенные Министерством образования. Согласно им, переход на обучение только на государственном языке будет осуществляться в несколько этапов: в 2018-м выпускникам запретят сдавать экзамены на русском, спустя год к ним присоединятся девятиклассники, а количество предметов, преподаваемых на латышском, достигнет 80%. Спустя еще год уже все школьники будут учиться на латышском.

«Шторм» попытался выяснить позицию директоров латышских школ, однако говорить на эту тему они отказались. Так, в Рижской Даугавгривской средней школе заявили, что «не имеют права говорить по-русски». А в Рижской Кенгарагской универсальной средней школе директор сказала, что «никаких комментариев в Москву давать не будет».

Согласно результатам последней переписи населения, 26% жителей Латвии — русские, около 30% считают русский язык родным, остальные 70% населения могут на нем говорить. Получается, что русский в Латвии так или иначе знают все. Однако все обязаны говорить на латышском. Например, собеседники «Шторма» из департамента коммуникаций кабинета министров, понимая вопрос, заданный на русском, отвечали исключительно по-латышски. А министр образования Карлис Шадурскис, владея русским в совершенстве, последние несколько лет избегает говорить на нем на публике. В одном из интервью он заявил, что основным мотивом для него является построение государственной идентичности, в которой представители разных национальностей чувствовали бы себя латышами. Но согласно той же переписи, больше половины (51%) тех, для кого государственный язык не является родным, не знают его. Именно поэтому реформа подверглась жесткой критике.

По словам Александра Гапоненко, латвийского правозащитника, осуществить задуманное невозможно: нет преподавателей и методик.

«Все ложится на родителей: они по вечерам, ночам учат с детьми латышский язык. Сами не так хорошо его знают, чтобы преподавать математику на латышском. Дети плачут, родители стонут. Реформа не обсуждается, нет никаких аргументов. Почему? Мы — неполноценные и не имеем права на сохранение собственной идентичности, что продекларировано во всех европейских конвенциях? Это попытка разжечь этнический конфликт», — возмущается Гапоненко.

К слову, и его самого обвиняют в разжигании межнациональной розни. Гапоненко находится под следствием по соответствующей статье Уголовного закона Латвии, как он сам объясняет, из-за многочисленных интервью на эту тему.

В ближайшее время семь тысяч учителей отправятся на курсы повышения квалификации. Финансировать их будут из бюджета Латвии и структурных фондов Европейского союза. В то же время мэр Риги Нил Ушаков предложил за счет Рижской думы проводить дополнительные занятия на русском для нацменьшинств. Он открыто раскритиковал реформу, назвав ее ошибкой и сказав, что она больше похожа на политическую провокацию. Получить комментарий Ушакова не удалось: и его пресс-секретарь, и он сам не отвечали на звонки.

Проблемой русскоязычных школ в Латвии обеспокоены в Совете по правам человека при президенте России. По словам его председателя Михаила Федотова, о проблеме им рассказал Гапоненко.

«Обращение в ЮНЕСКО не исключено, поскольку именно там занимаются вопросами образования. Но прежде всего мы обратимся к послу Латвии в России. Я думаю, это будет наиболее естественно. Мы хотели бы получить точные данные о положении русскоязычных школ в Латвии, о планах латвийского правительства в их отношении», — заявил Федотов.

Бывший сотрудник посольства России в Латвии, а ныне эксперт по российско-латвийским отношениям Владимир Симиндей отметил, что значительная часть русскоязычного населения исключена из политического процесса. Он уверен: обращение в международные или европейские организации ситуацию не спасет.

«Политическая практика и культура, которая предполагает двойные стандарты, предполагает и некоторое ханжеское отношение к наличию проблем у полноправных членов Европейского союза. Обсуждать публично такие не принято, за исключением радикальных крайностей. На все это накладывается отношение к русским и к Российской Федерации. В этой связи ожидать каких-то серьезных шагов не приходится до тех пор, пока протесты не сопровождаются серьезными волнениями, евробюрократия реагировать на это не будет», — считает Симиндей.

Вместе с тем протесты на языковой почве в Латвии уже были. В ноябре прошлого года в Риге защитники русских школ провели митинг под лозунгом «Ассимиляции – нет!». Тогда в акции приняли участие около 500 человек. Месяцем позже активисты устроили шествие до президентского дворца.

Однако пик недовольства уже прошел, считает политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. По его словам, наиболее активным протест был в 2004 году, когда Министерство образования увеличило количество школьных предметов на латышском до 60%. С тех пор уровень владения государственным языком значительно вырос.