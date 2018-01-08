Присутствие большого количества этнических русских вследствие их лояльности России угрожает безопасности Латвии, пишет журналист британского еженедельника The Spectator Уильям Кук. Полный перевод статьи публикует портал ИноСМИ.

По словам автора, русская часть Риги — это «урбанистическая запущенная территория, состоящая из безликих жилых домов, территория, которая переносит вас в плохие старые времена существования Советского Союза». По мнению журналиста, после 20 лет независимости Рига продолжает оставаться разделенным городом, напоминая Белфаст на последнем этапе конфликта — когда атмосфера напряжена даже без актов насилия.

Значительное русское меньшинство всегда было для Латвии предметом озабоченности, отмечает автор. Эти люди смотрят российское телевидение, читают российские газеты, внимают российским новостям. Когда русским в Латвии не удается выучить латышский язык и сдать экзамен для получения гражданства, они, по определению Кука, «оказываются на обочине общества».

Несмотря на то, что немногие из русскоязычных хотят вернуться в Россию — ведь уровень жизни в Латвии намного выше, в культурном отношении они гораздо больше связаны с Россией, чем с Латвией, сохраняют лояльность Кремлю и «больной вопрос» их ассимиляции так и не решен.

Как пишет автор, в приватной беседе «влиятельные латыши» признавались, что опасаются не прямого вторжения России, а ее влияния на русскоязычное меньшинство. Они считают его важным средством для углубления подспудного недовольства у русского населения, а также распространения хаоса и ощущения подавленности среди латышского большинства.

Действия России направлены также на разобщение НАТО, пишет Кук. Безопасность Латвии, как участника альянса, защищена Статьей 5 основополагающего Акта, где сказано, что нападение на одного из членов блок рассматривает как нападение на всех. Если Россия вторгнется в Латвию, то Британия будет обязана прийти на помощь балтийской республике.

По мнению автора, РФ использует свое влияние для подрыва этой солидарности и настраивает местных жителей против солдат НАТО. Альянс же, напротив, пытается «поднять моральный дух местного населения, сдержать российскую агрессию, продемонстрировать солидарность», размещая своих военнослужащих в Латвии.

Сейчас в странах Балтии и Польше расквартировано по одному батальону международных сил альянса общей численностью более 4 тысяч человек. НАТО объясняет усиление военного присутствия в Восточной Европе якобы возросшей агрессивностью российской политики. При этом в Москве не раз подчеркивали, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО ни в одном из регионов мира. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, об этом прекрасно известно руководству НАТО, однако альянс пользуется поводом для дислокации техники и солдат близ российских границ.