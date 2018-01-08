Русские могут взорвать Латвию изнутри(36)

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Анатолий Тарасов
08:14 08.01.2018
Наша Латвия / Социум

Присутствие большого количества этнических русских вследствие их лояльности России угрожает безопасности Латвии, пишет журналист британского еженедельника The Spectator Уильям Кук. Полный перевод статьи публикует портал ИноСМИ.

По словам автора, русская часть Риги — это «урбанистическая запущенная территория, состоящая из безликих жилых домов, территория, которая переносит вас в плохие старые времена существования Советского Союза». По мнению журналиста, после 20 лет независимости Рига продолжает оставаться разделенным городом, напоминая Белфаст на последнем этапе конфликта — когда атмосфера напряжена даже без актов насилия.

 

Значительное русское меньшинство всегда было для Латвии предметом озабоченности, отмечает автор. Эти люди смотрят российское телевидение, читают российские газеты, внимают российским новостям. Когда русским в Латвии не удается выучить латышский язык и сдать экзамен для получения гражданства, они, по определению Кука, «оказываются на обочине общества».

 

Несмотря на то, что немногие из русскоязычных хотят вернуться в Россию — ведь уровень жизни в Латвии намного выше, в культурном отношении они гораздо больше связаны с Россией, чем с Латвией, сохраняют лояльность Кремлю и «больной вопрос» их ассимиляции так и не решен.

 

Как пишет автор, в приватной беседе «влиятельные латыши» признавались, что опасаются не прямого вторжения России, а ее влияния на русскоязычное меньшинство. Они считают его важным средством для углубления подспудного недовольства у русского населения, а также распространения хаоса и ощущения подавленности среди латышского большинства.

 

Действия России направлены также на разобщение НАТО, пишет Кук. Безопасность Латвии, как участника альянса, защищена Статьей 5 основополагающего Акта, где сказано, что нападение на одного из членов блок рассматривает как нападение на всех. Если Россия вторгнется в Латвию, то Британия будет обязана прийти на помощь балтийской республике.

 

По мнению автора, РФ использует свое влияние для подрыва этой солидарности и настраивает местных жителей против солдат НАТО. Альянс же, напротив, пытается «поднять моральный дух местного населения, сдержать российскую агрессию, продемонстрировать солидарность», размещая своих военнослужащих в Латвии.

 

Сейчас в странах Балтии и Польше расквартировано по одному батальону международных сил альянса общей численностью более 4 тысяч человек. НАТО объясняет усиление военного присутствия в Восточной Европе якобы возросшей агрессивностью российской политики. При этом в Москве не раз подчеркивали, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО ни в одном из регионов мира. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, об этом прекрасно известно руководству НАТО, однако альянс пользуется поводом для дислокации техники и солдат близ российских границ.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (36)
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Latviešu patriots 08:20 08:01:2018

Protams, ka NATO ir mūsu drošības garants. NATO gods un slava.

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О хо хо... 08:28 08:01:2018

Хорошо, что хоть какие-то дурачки в это верят.)))))

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СМЕРШ 08:43 08:01:2018

Смерть натовским бандитам†.†.†.†.†.

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ваня 08:54 08:01:2018

Проросийский скот может взорвать свои штаны..в них наложив

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Защитники Pусских школ и памятников, объединяйтесь! 09:12 08:01:2018

НАТО в гражданские войны и во внутренние конфликты не вмешивается! Да и с Россией не пойдёт на конфронтацию, даже если она (РФ) нападёт на любую страну кроме Штатов, Канады, Германии, Франции, Англии и Японии... всех остальных она простит.

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Угу, простит.. 09:20 08:01:2018

Дурень думкой богатеет.

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доброжелатель 09:55 08:01:2018

Одна бомба на Адажский полигон - и нету батальона нато. Херов патриот - а если вдруг война - ты возьмёшь оружие и будешь защищать свою лаптию?

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Хм 10:00 08:01:2018

Ну если бахвалиться, и дело только в одной бомбе на Адажи, то чего в Расиюшке ноют про "окружающее" Ресурсную Фидерацию агрессивное НАТО?:)

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ин-на 10:25 08:01:2018

натовские свиньи накладывают в памперс, когда слышат слово Россия

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Пророк 10:33 08:01:2018

А зачем взрывать, когда есть Патриоты, Вани и прочие. Есть отличная русская поговорка..... Не тронь говно, оно вонять не будет.

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dave 08:22 08:01:2018

Латвии придется считаться с русскими.В Латвии есть группа второсортных отбросов которые наводят смуту в обществе.Но их скоро утилизируют.

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ваня 09:11 08:01:2018

С биоотходами????

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Конечно, ванюша 09:17 08:01:2018

Тебя точно не забудут.

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Ответ вoньке 10:21 08:01:2018

еще Высоцкий пел хотели кока а съели кука.. русский народ терпелив.. но если его доведут до крайности он снесет все и заставит платить по счетам, забыли 1812, 1917, 1945.... тогда ядрен батона не было теперь ядрен батон есть, думайте уроды о своих близких ибо ядрен батон не будет разбирать кто и где живет, оно снесет всех и вся что Австралию с ее кенгуру, что США, Данию, Германию, Швецию со Швейцарией а потом на земле наступит мир, тысячи лет будет НОЧЬ, но человека уже не будет, потому что уроды как всегда хотели поймать в мутной воде рыбку и наслаждаться, однако апокалипсис придет для вас быстро и незаметно ибо так называемая западная цивилизация сама стремиться к этому и естественно получат по сусалам все ха ха ха ждите оно уже около вашего дома ......

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gost 10:21 08:01:2018

Ваня ты будешь первый.

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русский 08:24 08:01:2018

Если кому то не нравится что в Латвии живут русские...то пусть они валят из нашей страны.Мы никого не держим.

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ваня 09:09 08:01:2018

Ваш уделл хрюкать и тяфкать..не более.мусорня поганая..

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Latviešu patriots 10:05 08:01:2018

Всё таки надо ване-хуторянину люлей отвесить.
Или с разгона его поганой мордой об кирпичную стену.
Ведь это записной казачрк из Полиции Безопасности.
Если нет, то почему он постоянно гадит, гадит каждый день и по много раз?
Куда смотрит эта самая Полиция Безопасности или она просто "не хочет" замечать специальное и целенаправленное разжигание национализма?
А может быть это политика администрации и владельцев Vesti.lv?

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Иван 10:10 08:01:2018

Дебилку тупуголовому "Ванятке"-придавим как клопа ядаже не заметишь.мразина хахаха

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Да уж, что есть то есть 08:26 08:01:2018

Латыши доразделялись и довластвовались. Создали бомбу замедленного действия, а теперь сами же ее и боятся.

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Мнение 08:26 08:01:2018

Ну да , не снаружи , так изнутри ! Мания нападения усилливается , диагноз подтверждается и прогрессирует ! Не за горами нападения с боков , с левого или правого , элиитные еще не определлились.

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Мнение
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газета Сегодня
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