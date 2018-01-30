Британия провела на территории Эстонии опрос в интересах своих оборонных ведомств, и решили поделиться его результатами с представителями эстонского правительства. Благодаря этому и произошла утечка информации в прессу, сделавшая полученные данные достоянием общественности. Ознакомительная конференция прошла на территории британского посольства, что несколько напоминает вызов представителей туземной администрации во дворец генерал-губернатора. В представленном научно-разведывательном опусе рассматриваются умонастроения русскоязычного населения страны как в отношении страны проживания, так и соседствующей с ней России. Давайте и мы посмотрим на получившийся у англичан портрет некоего усредненного русскоязычного жителя Эстонии.
Он, во-первых – о ужас – любит Россию и не любит ее врагов. Во-вторых, выступает за то, чтобы Эстония и Россия сотрудничали, и не думает, что восточный сосед угрожает маленькой прибалтийской республике. Также он достаточно скептически настроен по отношению к НАТО и ЕС, так как информацию о них, вероятно, черпает из российских СМИ. Правда, весьма странно, что британским исследователям не пришло в голову, что человеку, живущему на территории НАТО и ЕС, совсем не обязательно черпать о них сведения из СМИ. Ведь этот человек имеет глаза и уши, а также обладает способностью анализировать. Однако оставим это на совести исследователей и пойдем дальше.
Что же еще любит и чего не любит этот усредненный русскоязычный? Он любит российское правительство и не любит эстонское. Мало того, он считает, что его стране было бы лучше в составе России. И еще одна немаловажная деталь – этот самый среднерусскоязычный меньше зарабатывает, чем представитель титульного этноса, и ему это, конечно, не по душе. Своей жизнью в Эстонии он в результате недоволен, считает себя здесь чужим и не равным в правах с эстонцами.
И, как вишенка на торте, цифра, красноречивее которой не бывает: только 3% русскоязычных согласны защищать независимость Эстонской республики с оружием в руках. Надо добавить, что и эстонцы не горят желанием, ежели что, отстаивать свою свободу и независимость. По данным этого же опроса только 10% из них готовы встать в ряды защитников Родины. Как говорится, приплыли… Это как же надо было постараться политикам и какое государство в результате этих стараний появилось, что почти никто не собирается его защищать?
Кстати, вот что еще интересно: в самом начале мы отметили тот факт, что исследование проводилось в интересах британских оборонных ведомств. А с какой стати, собственно говоря? На это обратил внимание председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт: «Возникает вопрос, на каком основании иностранное государство заказывает исследования, касающиеся русскоязычного населения нашей страны? Причем, делается это не ради сбора информации, а с последующими выводами – как оказывать «правильное» влияние. Неужели никого не заботит, что некоторая страна вмешивается во внутренние дела суверенного государства. Поразительно, что подобное вмешательство расценивается как норма и не вызывает негодования или хотя бы обсуждения в обществе».
И напоследок. Если еще более тщательно присмотреться к этому исследованию, то становится понятно, что, по сути дела, это исследование возможного театра военных действий, в котором русским отведена роль безмолвных статистов. Ведь язык, на котором говорит тот, кого уже назначили на роль жертвы, совсем не важен. Но вот вопрос: согласны ли мы на эту роль?
Владимир Барсегян
На то англосаксы и хозяева Балтийских шавок,что бы не спрашивать разрешение на исследования в своих колониях.« ответить
Думаю, что результаты исследования проведённые в Латвии и Литве, мало чем будут отличаться от эстонских.« ответить
Это исследование показало, что в лучшем случае никакого противодействия 90% эстонцев и 97% процентов русских Эстонии оказывать не будут, ибо память народа ещё в состоянии вспомнить, как "НЕВЫНОСИМО ТЯЖЕЛО" жилось в республиках Прибалтики при Советской власти.
A čego horošego bilo v sovdepii? Ničtožnije zarplati, deficit vsego, absoljutnaja bezpravnostj? Ti žil v eto vremja, iļi vatnije roditeli tvoi mozg vyvehnuli?« ответить
Вовочка, иди уроки учи.« ответить
Помню 80е, были плюсы, но были и минусы. Когда либерасты вспоминают СССР, то они всегда говорят про корыто, чем глубже оно, тем либерасту лучше, прям чтобы хайло треснуло« ответить
B ЛАТЫШИИ ТАКОЙ ОПРОС БЫЛ???Tyт %будет ЗАШКАЛИВАТЬ!!!!! Latv.patriots - ГОТОВЬСЯ К БОЮ,ТОЛЬКО ЖОПУ НЕ ЗАБУДЬ СМАЗАТЬ СОЛИДОЛОМ,ФИЛОЛОГ ХЕРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Как метрополия решит, так шавкам и поступать, а не обсуждать! :)« ответить
Беда русских в том, что здесь из них сделали «русскоязычных». Они все ещё цепляются за эти ожметки в лице прибалтийских стран, вместо желания восстановить суверенитет и территориальную целостность Отечества, оккупированного и раздробленного в следствии поражения в Холодной Войне после 91-го года. Нужно выбросись эту «цеЕвропейскую» дурь из головы и начать диалог с местными этносами. Только для этого нужно знать местный язык.« ответить