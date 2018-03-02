Русских Латвии защищают только старухи(25)

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Анатолий Тарасов
08:28 02.03.2018
Политика / Рига

Борьбе за русские школы в Латвии мешают не латышские националисты, а люди со старомодными взглядами, сказал в эфире радио Baltkom общественный активист, правозащитник, инициатор референдума о русском языке в Латвии Владимир Линдерман.

В республике проходят митинги и шествия против перевода школ на латышский языка обучения в которых принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

 

«Больше всего сейчас нам вредят даже не латышские националисты. Чем они могут тут помешать, это ведь наша среда. Мешает засилье людей со старомодными взглядами, чрезмерной оторванностью от вкусов современных молодых людей. Люди застряли в 70-х годах XX века. Надо меняться. А пока это бесконечное перемывание прошлого. От этого надо избавляться. Надо действовать так, как будто этого прошлого не было вообще», — сказал Линдерман.

 

Он также назвал «старушечьими» лозунги протестных митингов — Es esmu Latvija («Я есть Латвия»), отметив, что молодых людей, «которые хотят дать отпор», они не способны вдохновить. По мнению Линдермана, нужны лозунги, подобные тем, что скандируют на стадионах любители футбола – «не потому что они склонны к насилию, а потому что это в рамках современной молодежной субкультуры».

 

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

 

РИА Новости / Фото
Комментарии (25)
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Даугавпилс 08:36 02:03:2018

нужен сильный лидер, а его к сожалению нет.

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П у т и н 08:42 02:03:2018

Алё, а разве восьмидесятилетняя жи довка в драповом пальто и с дряблыми телесами не лидер для молодёжи? Странно.

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Даугавпилс Путину 08:48 02:03:2018

ты неудачник который строчит коменты за тарелку супа

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Алекандр Шерстобитов 08:58 02:03:2018

Латвии нужен решительный лидер, который посадит всех этих подстрекателей за решёткой.

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Александр Шерстобитов 08:59 02:03:2018

Латвии нyжен решительный лидер, который посадит всех этих подстрекателей за решёткой.

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Marija redakcii Vesti 09:33 02:03:2018

Uvažaemaja redakcija! Vi uže dopuskaete oskorblenija ljudei po nacionalnomu priznaku so storoni podozritelnih kommentatorov??? Eto ocenj nehorowo...

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Марии 09:41 02:03:2018

А вы люди??????

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П у т и н 08:36 02:03:2018

Молодец, обрезанец! Точно сказал про совковое стадо на защите рюсскава языка. Но не сказал главное - молодёжи н а с р а т ь на этих обмылков прошлого, у молодых другие приоритеты, карьера и образование. Русский мир сдох.

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юродивому верзилову 09:11 02:03:2018

верзилов-урод, у тебя все комменты с оскорблениями и хамством. Как посмотришь в зеркало, так у тебя приступы бешенства начинаются. Психбольной, да ещё и урод с тыквой без созгов -это писец! Как же природа на тебе, юродивым отдохнула! Ха-ха!

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Ваня 08:40 02:03:2018

Ещё один недобиток уродец выполз... Решил москальский чупа чупс отработать... Ищет обдолбанную молодёжи в поддержку..

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Eduard 08:46 02:03:2018

"Учится дети многнациональной Латвии должны каждый на родном языке, а на государственнм изучать химию, физику, математику не надо" ???

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Педуарду 09:19 02:03:2018

Кстати, Финляндия приняла решение ввести в обязательную программу изучение русского языка в школах, как популярного языка в мире, сообщалось в СМИ. Русский язык будет
3-им официальным языком в общении на государственном уровне, как и шведский.

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Ivan 09:04 02:03:2018

Непросто вести борьбу за достойную человеческую жизнь в логове оголтелого нацизма прибалтике, гражданское право должно быть для всех жителей, половина проживающих в стране лишены возможности обучать своих детей полностью на родном русском языке, латыши придумали всяческие ограничения , билингвальные изощренные латышские издевательства известны всем, но латышам и этого мало, адепты зверя пытаются уничтожить русский язык ассимилируя наших детей в ничтожных латышей. Вопиющая, чудовищная по своей фашистской сути ситуация была заведомо подготовлена латышскими нацистами, также как институт "негражданин" , которым латыши опозорили себя на весь мир, показав чудовищную сущность латышского ущербного племени. Латыши не имеют выбор, нацисты никому ненужны, нацисты латыши вымрут все как один корчась в кромешной нищете.

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П у т и н 09:18 02:03:2018

Столько текста выдаёшь разом! с тобой хорошо дерьмо жрать, ни крошки другому не оставишь.

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Ваня 09:20 02:03:2018

А ты сам считаешь что ты и тебе подобный скот могли и должны были получить гражданство Латвии??ваша место у параши...

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Вася Пупкин 10:21 02:03:2018

А твоё,на курорте,в Саласпилсе.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (13)