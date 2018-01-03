Русских признают «третьим сортом»(22)

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Анатолий Тарасов
19:59 02.01.2018
В мире / Политика

Европейская комиссия за демократию через право — по месту нахождения называемая Венецианской — фактически признала, что русский язык, согласно новому закону об образовании, на Украине дискриминируется. В ответ Министерство образования Украины опубликовало свои предложения, якобы учитывающие пожелания европейской общественности.

«Для нас русский язык — не только язык общения. Хотя это, конечно, важно. Но еще более важным является приобщение через русский язык к общему для нас культурному пространству», — утверждает учительница русского языка и литературы одной из киевских школ. По ее словам, снижение объемов преподавания русского языка на Украине сделает новые поколения украинцев заметно беднее в культурном отношении.

 

Общие для россиян и украинцев писатели, за исключением Шевченко, должны перейти в категорию «зарубежных источников», изучение которых будет проходить факультативно.

 

«Тут есть и другая проблема. Если мы отказываемся с 5-го класса от преподавания технических и точных предметов на русском языке, то фактически теряем значительную часть специальной литературы», — объясняет свое несогласие с новым законом об образовании знаменитый на Украине пластический хирург.

 

На протяжении десятилетий украинские ученые, инженеры, врачи получали образование и изучали особенности своей профессии по узкоспециальной русскоязычной литературе. И никакой дискриминации в отношении украинского языка в этом не было — чистая прагматика. Многие специальные научные труды выходили небольшими тиражами, не имело смысла с финансовой точки зрения переводить на украинский язык.

 

«У нас на Украине в библиотечных фондах хранятся многие единичные экземпляры таких трудов. И они со временем станут недоступны нашим детям. А переводить по-новому, но теперь только на украинский язык, вряд ли кто-то будет — невыгодно», — полагает мой собеседник.

 

И здесь вроде бы есть что возразить. Например, что масса трудов выходит на английском, немецком языках и что русский язык не полностью исключается из системы образования на Украине, а только с 5-го класса.

 

«Но тут надо исходить из практической точки зрения, — утверждает третий мой собеседник на Украине, судостроитель из Николаева. — Во-первых, почему мы должны усложнять получение образования для наших детей, если русский язык для них — второй родной? А теперь, получается, они должны для углубленного изучения предмета выбирать английский? Своих-то, украинских первоисточников по многим предметам инженерии у нас вообще нет!»

 

Теперь, согласно разработанному Министерством образования Украины положению, будет три модели использования языков нацменьшинств в образовательном процессе.

 

Первая модель касается тех, кто не имеет собственного государственного представительства и своей языковой среды. Она предоставляет возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й класс. И относится это к единственному народу — крымско-татарскому. Так президент Порошенко и его команда заранее выделили и противопоставили крымско-татарский народ остальным национальным меньшинствам страны.

 

Вторая модель — для тех национальных общин, язык которых относится к Европейскому союзу. Здесь до 5-го класса преподавание всех предметов будет идти на языке национального меньшинства, а после этого постепенно, как утверждает Минобразования Украины, будет вводиться преподавание предметов на украинском.

 

И, наконец, самая многочисленная (даже по официальной статистике) третья группа — русскоязычное население, для которого преподавание всех предметов с 5-го класса будет осуществляться исключительно на государственном, украинском языке. Правда, преподавание русского сохраняется, но лишь как отдельный предмет — то есть в качестве иностранного языка с ограниченным количеством часов.

 

Таким образом, украинская власть даже вопреки рекомендации Венецианской комиссии делает русскоязычное население «третьим сортом». И здесь расчет команды Порошенко прост: продолжать такими вот иезуитскими методами войну с собственным русскоязычным населением, а следовательно, и с Россией.

 

 

Захар Виноградов

РИА Новости / Фото
Комментарии (22)
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narod 20:03 02:01:2018

rzu njemagu a kakim sortam rjusnju priznavats ha ha ha zimbabveicy

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народу 20:49 02:01:2018

это че за закорючки, приведи в нормальный вид

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ин-на 21:12 02:01:2018

латыши уже реформировали свое образование, теперь драют туалеты в европе, собирают клубнику в ирландии, и секут рыбам бошки в норвегии

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Читатель 22:32 02:01:2018

Narodu-безграмотный лапоть.ржи дальше ушлёпок.придавим как клопа!немощный ущербный пассажирчик!хахаха

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Это не 22:36 02:01:2018

закорючки - ЭТО СОБАЧИЙ ЯЗЫК,на котором говорит ЛАТЫШНЯ!!!!!!!!!!!!

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Marija to narod 09:34 03:01:2018

Slovo"rusnja"' harakterno dlja uklrainskih nacistov..)) Nacist detected..)))

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Бесят искуственные нации 20:05 02:01:2018

Достали уже эти УБЛЮДКИ, которые созданные русскими типа украинцев , латышеи , строют из себя титульных. Пора их пустить помиру. Скорее бы уже вымерли.

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синдром неполноценности 21:02 02:01:2018

Этим "искусственным нациям" в этом году будет только 100 лет и то ,благодаря Ленину и Советской власти, зачем Советы такую глупость сделали? Теперь эти "искусстенные",
как "вошь на гребешке", выделываются, а чего хотят и сами толком не понимают.
Ума хватает только мстить русскому соседу, хотя сами не знают за что. Видимо синдром маленьких народов в них глубоко сидит, вот и тяфкают на "большого соседа".
Неужели эти ущербные не понимают своего глупого поведения по отношению к русским?
Видимо, не понимают, а значит сами расписываются в собственной глупости.
Со стороны это выглядит очень смешно и грустно.

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шафки лают, а караван идёт 21:11 02:01:2018

Россия на них смотрит с ухмылкой "Они же дети", поэтому скоро эти шафки останутся
"за бортом", Россия уже торгует со многими странами ЕС, несмотря на санкции, а эти шафки даже транзита лишатся, к этому всё идёт.

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ха,ха,ха 20:13 02:01:2018

представляю сопромат на на сельском языке

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Latviešu patriots 20:23 02:01:2018

Ukraiņiem ir jāatbrīvojas no krievu valodas ietekmes. Ukraiņu nācija un tās valoda bez krievvalodas var iztikt.

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bez krievvalodas var iztikt. 20:32 02:01:2018

Тогда, что ты тут забыл? хуторянин...

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CCCP 20:42 02:01:2018

Глист он а не хуторский опарыш.

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Дипломат 21:13 02:01:2018

не путай русский язык и русского человека....люди бывают разные, а русский язык хорош наравне со всеми языками мира...многие народы ругаются по-русски матом и что ? и главное всем понятно !

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Читатель 22:37 02:01:2018

'"Латвиешу-идиотс"-прекрати тут людей лбами сталкиаать ,и межнац.рознь разжигать!Безграмотный старикашка!

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Latvietis 20:31 02:01:2018

Un vispār, krievi ir trešās šķiras ļaudis, es domāju tos, kas kā okupanti ieperinājušies svešā vidē.

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nacistam 22:23 02:01:2018

Те, кто делит народы по сортам, нацисты в чистом виде. Поэтому эта сволочь под именем "latvietis", 100% нацист. А нацистов не перевоспитывают, их просто уничтожают.

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Читатель 22:39 02:01:2018

Да люди пишут это "латвиешу идиотсу"-50 лет.упырь конкретный.сутками людям хрень пишет!!

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Слышь ТЫ 22:42 02:01:2018

латыш XyeB - Допи 3 дишься,что чёрный обезьяний XyЙ вoo6щe из CBOEЙ жопы HE BЫTAЩИШЬ!!!

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Latvietis 23:18 02:01:2018

A tu pamēģini..

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)