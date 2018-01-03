«Для нас русский язык — не только язык общения. Хотя это, конечно, важно. Но еще более важным является приобщение через русский язык к общему для нас культурному пространству», — утверждает учительница русского языка и литературы одной из киевских школ. По ее словам, снижение объемов преподавания русского языка на Украине сделает новые поколения украинцев заметно беднее в культурном отношении.
Общие для россиян и украинцев писатели, за исключением Шевченко, должны перейти в категорию «зарубежных источников», изучение которых будет проходить факультативно.
«Тут есть и другая проблема. Если мы отказываемся с 5-го класса от преподавания технических и точных предметов на русском языке, то фактически теряем значительную часть специальной литературы», — объясняет свое несогласие с новым законом об образовании знаменитый на Украине пластический хирург.
На протяжении десятилетий украинские ученые, инженеры, врачи получали образование и изучали особенности своей профессии по узкоспециальной русскоязычной литературе. И никакой дискриминации в отношении украинского языка в этом не было — чистая прагматика. Многие специальные научные труды выходили небольшими тиражами, не имело смысла с финансовой точки зрения переводить на украинский язык.
«У нас на Украине в библиотечных фондах хранятся многие единичные экземпляры таких трудов. И они со временем станут недоступны нашим детям. А переводить по-новому, но теперь только на украинский язык, вряд ли кто-то будет — невыгодно», — полагает мой собеседник.
И здесь вроде бы есть что возразить. Например, что масса трудов выходит на английском, немецком языках и что русский язык не полностью исключается из системы образования на Украине, а только с 5-го класса.
«Но тут надо исходить из практической точки зрения, — утверждает третий мой собеседник на Украине, судостроитель из Николаева. — Во-первых, почему мы должны усложнять получение образования для наших детей, если русский язык для них — второй родной? А теперь, получается, они должны для углубленного изучения предмета выбирать английский? Своих-то, украинских первоисточников по многим предметам инженерии у нас вообще нет!»
Теперь, согласно разработанному Министерством образования Украины положению, будет три модели использования языков нацменьшинств в образовательном процессе.
Первая модель касается тех, кто не имеет собственного государственного представительства и своей языковой среды. Она предоставляет возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й класс. И относится это к единственному народу — крымско-татарскому. Так президент Порошенко и его команда заранее выделили и противопоставили крымско-татарский народ остальным национальным меньшинствам страны.
Вторая модель — для тех национальных общин, язык которых относится к Европейскому союзу. Здесь до 5-го класса преподавание всех предметов будет идти на языке национального меньшинства, а после этого постепенно, как утверждает Минобразования Украины, будет вводиться преподавание предметов на украинском.
И, наконец, самая многочисленная (даже по официальной статистике) третья группа — русскоязычное население, для которого преподавание всех предметов с 5-го класса будет осуществляться исключительно на государственном, украинском языке. Правда, преподавание русского сохраняется, но лишь как отдельный предмет — то есть в качестве иностранного языка с ограниченным количеством часов.
Таким образом, украинская власть даже вопреки рекомендации Венецианской комиссии делает русскоязычное население «третьим сортом». И здесь расчет команды Порошенко прост: продолжать такими вот иезуитскими методами войну с собственным русскоязычным населением, а следовательно, и с Россией.
Захар Виноградов
rzu njemagu a kakim sortam rjusnju priznavats ha ha ha zimbabveicy« ответить
это че за закорючки, приведи в нормальный вид« ответить
латыши уже реформировали свое образование, теперь драют туалеты в европе, собирают клубнику в ирландии, и секут рыбам бошки в норвегии« ответить
Narodu-безграмотный лапоть.ржи дальше ушлёпок.придавим как клопа!немощный ущербный пассажирчик!хахаха« ответить
закорючки - ЭТО СОБАЧИЙ ЯЗЫК,на котором говорит ЛАТЫШНЯ!!!!!!!!!!!!« ответить
Slovo"rusnja"' harakterno dlja uklrainskih nacistov..)) Nacist detected..)))« ответить
Достали уже эти УБЛЮДКИ, которые созданные русскими типа украинцев , латышеи , строют из себя титульных. Пора их пустить помиру. Скорее бы уже вымерли.« ответить
Этим "искусственным нациям" в этом году будет только 100 лет и то ,благодаря Ленину и Советской власти, зачем Советы такую глупость сделали? Теперь эти "искусстенные",« ответить
как "вошь на гребешке", выделываются, а чего хотят и сами толком не понимают.
Ума хватает только мстить русскому соседу, хотя сами не знают за что. Видимо синдром маленьких народов в них глубоко сидит, вот и тяфкают на "большого соседа".
Неужели эти ущербные не понимают своего глупого поведения по отношению к русским?
Видимо, не понимают, а значит сами расписываются в собственной глупости.
Со стороны это выглядит очень смешно и грустно.
Россия на них смотрит с ухмылкой "Они же дети", поэтому скоро эти шафки останутся« ответить
"за бортом", Россия уже торгует со многими странами ЕС, несмотря на санкции, а эти шафки даже транзита лишатся, к этому всё идёт.
представляю сопромат на на сельском языке« ответить
Ukraiņiem ir jāatbrīvojas no krievu valodas ietekmes. Ukraiņu nācija un tās valoda bez krievvalodas var iztikt.« ответить
Тогда, что ты тут забыл? хуторянин...« ответить
Глист он а не хуторский опарыш.« ответить
не путай русский язык и русского человека....люди бывают разные, а русский язык хорош наравне со всеми языками мира...многие народы ругаются по-русски матом и что ? и главное всем понятно !« ответить
'"Латвиешу-идиотс"-прекрати тут людей лбами сталкиаать ,и межнац.рознь разжигать!Безграмотный старикашка!« ответить
Un vispār, krievi ir trešās šķiras ļaudis, es domāju tos, kas kā okupanti ieperinājušies svešā vidē.« ответить
Те, кто делит народы по сортам, нацисты в чистом виде. Поэтому эта сволочь под именем "latvietis", 100% нацист. А нацистов не перевоспитывают, их просто уничтожают.« ответить
Да люди пишут это "латвиешу идиотсу"-50 лет.упырь конкретный.сутками людям хрень пишет!!« ответить
латыш XyeB - Допи 3 дишься,что чёрный обезьяний XyЙ вoo6щe из CBOEЙ жопы HE BЫTAЩИШЬ!!!« ответить
A tu pamēģini..« ответить