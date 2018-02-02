Председатель парламентской следственной комиссии по признакам расхищения государства и качеству расследования досудебного процесса Nr.16870000911 Ингуна Судраба на заседании парламента презентовала итоговый доклад по скандально известному «делу олигархов».

Комиссия была образована в июле прошлого года благодаря нашумевшей публикации журнала Ir, где были обнародованы расшифровки нелицеприятных разговоров в отеле Rīdzene, которые предположительно могли вести известные латвийские предприниматели Айварс Лембергс, Айнарс Шлесерс и Андрис Шкеле. Олигархи обсуждали способы влияния на латвийскую политику и СМИ.

В задачу комиссии по расследованию «дела олигархов» входила оценка опубликованной информации и констатация факта совершения преступного действия. В комиссию вошли шестеро депутатов — по одному представителю от каждой парламентской фракции. В итоге четверо из них — Ингуна Судраба, Игорь Пименов, Мартиньш Шицс и Айнарс Межулис — поддержали окончательный доклад, а двое — Ритварс Янсонс и Андрей Юдин — голосовали против этого текста.

Обычно итоговое сообщение комиссии зачитывает ее председатель. Однако депутаты от Национального объединения внезапно предложили изменить повестку дня и включить в нее вопрос об отзыве Судрабы из состава комиссии.

Подобная попытка уже предпринималась на прошлом заседании Сейма, но тогда не хватило всего лишь нескольких голосов, чтобы сместить председателя, и сейчас потерпевшие поражение сторонники смещения Судрабы, видимо, настроились на реванш.

Изменение повестки дня поддержали 45 депутатов, против проголосовали 39, а 4 воздержались. Вопрос об исключении Судрабы из комиссии опять стал актуален, и были объявлены дебаты. Парламентарий Иварс Зариньш, взявший слово первым, назвал подобное цирком абсурда и задался вопросом о причинах подобных действий.

«Вы что, боитесь, что будет зачитан этот доклад? Выйдите и скажите, зачем надо продолжать этот цирк?» — обратился Зариньш к инициаторам идеи об отставке председателя комиссии.

На вопрос Зариньша поспешил ответить депутат от Нацблока Ритварс Янсонс, заявивший, что следственной комиссией не может руководить человек, который упомянут в разговорах как кандидат в премьеры, поддержанный Россией.

«Мы все знаем о контактах госпожи Судрабы с бывшим руководителем Службы безопасности России Сергеем Степашиным, которые были публично озвучены», — заявил Янсонс, отметив, что в свете этой информации голосование по отстранению Судрабы от обязанностей главы комиссии можно считать чисто символическим.

В то же время парламентарий Ринголдс Балодис указал, что символическим отзыв Судрабы мог быть раньше, а теперь, когда комиссия фактически закончила работу, в нем нет никакого смысла.

«Какая логика у этого голосования?! Нужно было голосовать тогда, когда нужно было, а не делать сейчас жуткий цирк!» — возмутился Балодис.

Парламентарии прислушались к его аргументам, и в результате за отзыв Судрабы было отдано 43 голоса, а против — 42, четверо депутатов снова предпочли воздержаться. Судраба осталась в составе комиссии и смогла выйти на трибуну для оглашения итогового доклада.

«В разговорах в Rīdzene можно усмотреть признаки расхищения государства, потому что в отдельных вопросах обсуждались действия, которые могут свидетельствовать об использовании государственной власти как инструмента для получения личного блага. Комиссия пришла к выводу, что разговоры в Rīdzene указывают на влияние при назначении и снятии государственных должностных лиц, что не только угрожает принятию решений в интересах общества, но и может создать существенную угрозу закрепленному в Конституции Латвийской Республики разделению властей», — говорится в докладе.

Здесь напрашивается явный вывод о виновности участников этих разговоров, но Судраба отмечает, что поскольку криминальный процесс был прекращен и вовлеченные лица считаются невиновными, комиссия воздерживается от рассмотрения их разговоров или выражения отношения к конкретным лицам, потому что «в таком случае можно дать им возможность реализовать свое искушение выступить против нас или страны».

Очевидно, что доказательств виновности конкретных лиц комиссия предоставить не может, потому что это не находится в ее компетенции, и единственное, что можно предпринять — это рекомендовать начать проверку уголовного процесса.

«Призываем генерального прокурора создать комиссию из представителей разных правоохранительных учреждений и проверить основания для начала уголовного процесса, хода и результата следствия, сделать выводы и указать ответственность для конкретных должностных лиц», — предложила Судраба.

Также комиссия пришла к заключению, что парламенту следует оценить необходимость поправок к законам, чтобы сделать эффективную уголовную ответственность за подобные преступные деяния и не допустить таких ситуаций в будущем, а расхищение государства должно быть криминально или административно наказуемо.

Судраба также заявила, что комиссия считает необходимым разработать и принять закон о лоббизме, чтобы определить, какие методы политического влияния могут являться разрешенными, а какие — преступными.

Но, как выяснилось, итоговое резюме понравилось не всем членам комиссии. В частности, Андрей Юдин, проголосовав против, пояснил свою позицию тем, что текст итогового доклада не дает ответов на основные вопросы.

«Подготовленный и утвержденный большинством депутатов доклад оценивается как документ низкого качества, не дающий ответы на вопросы, формулируемые при создании парламентской следственной комиссии», — заявил Юдин.

По его мнению, парламентарии уклонялись от предоставления ясных ответов по поводу констатации признаков расхищения государства, а также действий лиц, о которых общество узнало из опубликованных разговоров в Rīdzene.

«Работа комиссии не считается уголовно-процессуальной деятельностью, а факт прекращения уголовного процесса не может быть препятствием для оценки деятельности участников разговоров», — подчеркнул депутат.

Кроме того, он отметил, что в рассматриваемом уголовном деле имеются факты, которые дают ему основания считать, что Шлесерс, Лембергс и другие участники разговоров в Rīdzene осуществляли действия, соответствующие признакам расхищения государства.

«Расхищение государства — это не только термин, который используется в академической среде, но и реальное явление в Латвии», — заключил Юдин.

Андрей Солопенко