Русский след в порно

Помимо победы в номинации «Лучшая мужская роль» выходец из Петербурга получил награды за «лучшую анальную сцену», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену с групповым сексом». Всего Дюпри был представлен в 22 категориях.
Порно-«Оскар» за лучшую женскую роль в этом году выиграла Анджела Уайт (Angela White), которая завоевала всего девять статуэток и была включена в Зал славы AVN.
Порнопародия на «Лигу справедливости», в отличие от оригинала, оставшегося даже без номинаций на настоящий «Оскар», завоевала шесть статуэток: за режиссуру, грим, маркетинговую кампанию, пародию, художественное воплощение и спецэффекты.
В прошлом году на премии AVN Awards Дюпри получил свои первые два порно-«Оскара»: за «сцену с двойным проникновением» и «наиболее эпатажную сцену». Теперь на его счету в общей сложности шесть статуэток.
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