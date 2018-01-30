Русский след в порно

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Анатолий Тарасов
15:39 29.01.2018
Lifenews / Люди

Российский порноактер Алексей Маетный, снимающийся под псевдонимом Markus Dupree, выиграл четыре порно-«Оскара», включая награду за «лучшую мужскую роль», и стал шестикратным обладателем премии, сообщается на официальном сайте AVN Awards.

Помимо победы в номинации «Лучшая мужская роль» выходец из Петербурга получил награды за «лучшую анальную сцену», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену с групповым сексом». Всего Дюпри был представлен в 22 категориях.

 

Порно-«Оскар» за лучшую женскую роль в этом году выиграла Анджела Уайт (Angela White), которая завоевала всего девять статуэток и была включена в Зал славы AVN.

 

Порнопародия на «Лигу справедливости», в отличие от оригинала, оставшегося даже без номинаций на настоящий «Оскар», завоевала шесть статуэток: за режиссуру, грим, маркетинговую кампанию, пародию, художественное воплощение и спецэффекты.

 

В прошлом году на премии AVN Awards Дюпри получил свои первые два порно-«Оскара»: за «сцену с двойным проникновением» и «наиболее эпатажную сцену». Теперь на его счету в общей сложности шесть статуэток.

Vesti.lv / Фото
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