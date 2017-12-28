На днях Вентспилсское русское общество (ВентРО) направило властям Латвии и СМИ открытое письмо с Декларацией о необходимости сохранения в Латвии образования на русском языке

В Открытом письме говорится, что мониторинг этой темы общество начало в 2014 году после публикации коалиционного договора правительства ЛР, в котором впервые было заявлено о намерении с 1 сентября 2018 года во всех программах учреждений образования национальных меньшинств государства и самоуправлений начать обучение только на государственном языке.

Неоднократно с 2014 года этот вопрос выносился на обсуждение в различных структурах Вентспилсской городской думы, но, несмотря на все усилия русской общины, более широкого обсуждения он не получил. Руководство Вентспилсской думы — представители региональной партии «Латвии и Вентспилсу», также входящей в правящую коалицию, — заверяло ВентРО, что запись в коалиционном договоре является лишь политическим компромиссом для укрепления правительства и реализована не будет. Однако упоминание данного намерения во всех последующих правительственных договорах свидетельствовало об обратном.

Поэтому 28 апреля 2017 года ВентРО по собственной инициативе провело публичное общественное обсуждение данной темы в Вентспилсе. На обсуждение были приглашены представители Вентспилсской городской думы, городских школ, национально–культурных обществ и общественных организаций. Все участники мероприятия были единодушны в том, что образование на родном языке должно быть сохранено и реформа–2018 в предлагаемом виде является неприемлемой. Что и отражено в принятой позже ВентРО декларации.

По словам Вентспилских общественников, доступная статистика и зарубежный опыт показывают, что при отказе от родного языка обучения качество и результаты образования существенно снижаются. Это ведет к снижению конкурентоспособности выпускников на рынке труда, оттоку из страны трудоспособного населения, обострению социальных проблем, нарушению интеграционных процессов в обществе.

Для предотвращения столь негативных последствий от непродуманных и необоснованных действий по переводу учебных заведений национальных меньшинств, финансируемых государством и самоуправлениями, только на латышский язык обучения Вентспилсское русское общество в лице своих членов, партнеров и жителей города Вентспилса и Вентспилсского края отразило в своей декларации следующие требования к сейму, Кабинету министров и МОН Латвийской Республики.

1. Поддерживая интенсивное и углубленное изучение латышского языка в программах образования национальных меньшинств, мы выступаем за сохранение в Латвии образования на русском языке, на котором говорят в семьях 37% жителей Латвии и который является фактическим языком межнационального общения для большинства жителей Латвии.

2. Мы выступаем против навязывания любых необоснованных моделей образования и внесения в систему образования любых изменений, противоречащих современным научным тенденциям, ограничивающих возможности и снижающих качество освоения школьниками учебного материала.

3. Любые решения в области изменения системы образования должны приниматься только на основании глубоких и всесторонних психолого–педагогических экспертиз. Также при этом должны учитываться мнения и использоваться опыт профессионалов — учителей и педагогов дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, специальных и высших учебных заведений.

4. Принятие и осуществление подобных решений должно проводиться с обязательным учетом мнения широкой общественности и самих «потребителей» русского образования — детей и родителей русскоязычной группы национальных меньшинств.

5. Намерения о полном переводе всех учреждений образования национальных меньшинств только на латышский язык обучения, постоянно присутствующие в публичных заявлениях и официальных документах некоторых политических объединений, мы считаем недопустимыми как ограничивающие возможность конструктивного диалога между различными этническими группами единого латвийского общества.