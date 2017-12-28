В Открытом письме говорится, что мониторинг этой темы общество начало в 2014 году после публикации коалиционного договора правительства ЛР, в котором впервые было заявлено о намерении с 1 сентября 2018 года во всех программах учреждений образования национальных меньшинств государства и самоуправлений начать обучение только на государственном языке.
Неоднократно с 2014 года этот вопрос выносился на обсуждение в различных структурах Вентспилсской городской думы, но, несмотря на все усилия русской общины, более широкого обсуждения он не получил. Руководство Вентспилсской думы — представители региональной партии «Латвии и Вентспилсу», также входящей в правящую коалицию, — заверяло ВентРО, что запись в коалиционном договоре является лишь политическим компромиссом для укрепления правительства и реализована не будет. Однако упоминание данного намерения во всех последующих правительственных договорах свидетельствовало об обратном.
Поэтому 28 апреля 2017 года ВентРО по собственной инициативе провело публичное общественное обсуждение данной темы в Вентспилсе. На обсуждение были приглашены представители Вентспилсской городской думы, городских школ, национально–культурных обществ и общественных организаций. Все участники мероприятия были единодушны в том, что образование на родном языке должно быть сохранено и реформа–2018 в предлагаемом виде является неприемлемой. Что и отражено в принятой позже ВентРО декларации.
По словам Вентспилских общественников, доступная статистика и зарубежный опыт показывают, что при отказе от родного языка обучения качество и результаты образования существенно снижаются. Это ведет к снижению конкурентоспособности выпускников на рынке труда, оттоку из страны трудоспособного населения, обострению социальных проблем, нарушению интеграционных процессов в обществе.
Для предотвращения столь негативных последствий от непродуманных и необоснованных действий по переводу учебных заведений национальных меньшинств, финансируемых государством и самоуправлениями, только на латышский язык обучения Вентспилсское русское общество в лице своих членов, партнеров и жителей города Вентспилса и Вентспилсского края отразило в своей декларации следующие требования к сейму, Кабинету министров и МОН Латвийской Республики.
1. Поддерживая интенсивное и углубленное изучение латышского языка в программах образования национальных меньшинств, мы выступаем за сохранение в Латвии образования на русском языке, на котором говорят в семьях 37% жителей Латвии и который является фактическим языком межнационального общения для большинства жителей Латвии.
2. Мы выступаем против навязывания любых необоснованных моделей образования и внесения в систему образования любых изменений, противоречащих современным научным тенденциям, ограничивающих возможности и снижающих качество освоения школьниками учебного материала.
3. Любые решения в области изменения системы образования должны приниматься только на основании глубоких и всесторонних психолого–педагогических экспертиз. Также при этом должны учитываться мнения и использоваться опыт профессионалов — учителей и педагогов дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, специальных и высших учебных заведений.
4. Принятие и осуществление подобных решений должно проводиться с обязательным учетом мнения широкой общественности и самих «потребителей» русского образования — детей и родителей русскоязычной группы национальных меньшинств.
5. Намерения о полном переводе всех учреждений образования национальных меньшинств только на латышский язык обучения, постоянно присутствующие в публичных заявлениях и официальных документах некоторых политических объединений, мы считаем недопустимыми как ограничивающие возможность конструктивного диалога между различными этническими группами единого латвийского общества.
Bariņš stulbu lielkrievu šovinistu ne ko nenoteiks. Nav padomju laiki.« ответить
Педриот, спешишь пометить территорию? Пёс ты паршивый, всё тут засрал.« ответить
«Русские медленно запрягают, да быстро ездят».(Бисмарк -немецкий канцлер)« ответить
А вот и ваня со своим высером.« ответить
А я думаю, что это из-за угла говном потянуло?
Почему в России латыши живут свободнее, чем русские в Латвии?« ответить
Может России надо тем же ответить российским латышам ?
Мнение вшей вес и значение не имеют..« ответить
Да, ваня, твое мнение и вес не имеют значения...« ответить
Okupants atkal ir iedomājies, ka viņš ir kaut kas. Es tur redzu tikai vši.« ответить
===Кaupens==-свободен и дыши ровно."ники"-меняешь с latviesu patriotsa ,и др.Люди -не дураки, и так видно откуда ты и кто!Не смеши нас!!Тролль-эльф, из инфоконторки меняющий, "ники"-свои "погремухи".Чешете бред с дивана!Неудачники провокаторы!!« ответить