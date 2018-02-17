Последняя VII Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом», по традиции прошедшая в минском Доме Москвы, собрала более 240 специалистов в различных сферах образования, науки и культуры из 27 стран мира. Среди них — проректоры, деканы и заведующие кафедрами ведущих высших учебных заведений, директора русских зарубежных школ, ведущие ученые и специалисты–практики, сотрудники музеев, издатели и писатели, представители общественных и межправительственных организаций.
Латвию представляли рижский дом Москвы, общественники и учителя из ЛАПРЯЛ (Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы).
Кто–то теряет, кто–то находит
Во многих выступлениях этого представительного форума была затронута острая тема положения русского языка за рубежом. В то время как в некоторых странах происходит восстановление позиций русского языка, в ряде других стран ситуация заметно ухудшается. Докладчики отмечали, что в Армении, стране, где русский язык не запрещен, осталось всего две государственные школы с русским языком обучения; сфера применения русского языка неуклонно снижается в странах Балтии, государствах Центральной Азии. На Украине, где более половины населения используют русский язык в повседневном общении, почти не осталось русских школ, резко сокращено преподавание русского языка, да и само качество его серьезно ухудшилось.
В то же самое время во многих странах Восточной Европы (о чем рассказали педагоги из Сербии, Черногории, Болгарии) русский язык становится все более востребованным. Старые и возникающие новые центры по изучению русского языка остро нуждаются в учебной и методической литературе. Беларусь для стратегического форума выбрана не случайно. Здесь никому не нужно объяснять, зачем учить русский: в стране он является государственным наряду с белорусским. Во время референдума о статусе русского языка 83,3 процента граждан Беларуси проголосовали за придание ему статуса государственного. Право получения образования на русском и белорусском языках реализуется в садах, школах, техникумах и вузах.
В течение двух дней насыщенной работы на секциях обсуждались такие дискуссионные вопросы, как функционирование русского языка в международном образовательном пространстве, роль художественной литературы в объединении современного мира, эффективность современных средств сохранения, распространения и развития русского языка и культуры среди молодежи, использование издательской деятельности в продвижении русского языка и культуры в мире и применение новых технологий в преподавании русского языка как иностранного.
Об оксигене и гидровенусе
Президент Госинститута русского языка им. А. С. Пушкина, академик Российский академии наук и автор учебников, по которым училось не одной поколение филологов, Виталий Костомаров обратил внимание на то, что сегодня носители русского языка с упоением ввинчивают в свою речь иностранные заимствования.
— Я уверен, что сохранить, поддержать и продвинуть русский язык и культуру можно только в том случае, если мы сумеем доказать, зачем они нужны миру, если мы поднимем мотивацию — в области педагогики, обучения, пропаганды, если хотите, рекламы, — отметил Виталий Григорьевич. — Зачем вообще в ряде сфер нужен родной язык? Михайло Васильевич Ломоносов с того света, наверное, очень неодобрительно взглянет на этот мой вопрос. Он скажет: обязательно нужен родной язык — для того чтобы получше понимать дело. К сожалению, из лености, которая свойственна русскому человеку, мы очень склонны передавать какие–то функции другому языку, а не развивать возможности выполнения нашим языком этих функций. Например, французский язык в России XVIII–XIX столетий, английский язык — сегодня. Между тем Ломоносов первым доказал, что в русском языке могут быть развиты достоинства, которые есть в передовых языках мира. Он назвал немецкий, французский, латынь и греческий. И он показал, как это можно делать! Не надо обращаться к латыни или немецкому языку, не надо говорить «оксиген», а надо говорить по–русски — кислород. Не надо говорить «гидровенус». А надо говорить — водоворот. Что в этом плохого? Ничего.
А что мы делаем сейчас? Сегодня нельзя опубликовать научную статью по физике, химии, филологии — это я вам говорю как главный редактор журнала «Русская речь», — если там не будет аннотации на английском языке. Этот журнал рассчитан на человека, хорошо знающего русский язык и имеющего свое мнение. Однако теперь нам приходится давать аннотацию на английском языке. Зачем? Чтобы сохранить журнал.
И вот задача стилистики — как–то ответить на эти вызовы, на эти изменения нашей жизни. Ну как минимум объяснить, что граница между виртуальным и реальным совсем не такая прозрачная, какой ее видит наша молодая поросль, которая с утра до вечера сидит в в телефоне.
Но по большому счету с языком ничего не делается — ни хорошего, ни плохого. Язык меняется по своим внутренним законам, от нас не зависящим. Если нас интересуют успех, счастливая жизнь, демократия, язык отразит эти тенденции. Если — секс, бандитизм, наркотики, то язык доступными ему речевыми средствами выразит то, к чему мы стремимся. Язык лишь отражает состояние общества, которое сегодня им пользуется, к сожалению, оттесняя хорошее на периферию речи, а что–то скверное, например просторечия и криминальные жаргонизмы, выпячивая. Что мы, помимо иностранного влияния, и наблюдаем в родной речи. Так что спасать надо нас, а не язык.
Полный «зашквар»
«За три десятка постперестроечных лет русский язык пережил целых два слома: социальный и технологический», — продолжил тему заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ РФ Максим Кронгауз, автор знаменитого бестселлера «Русский язык на грани нервного срыва». Он привел только несколько слов 2017 года: «зашквар» — позор, «баттл» — состязание, «дисс» — неуважение.
— Естественно, любой живой язык меняется, только эти изменения медленные. Скорость изменений резко увеличивается, когда происходят внешние события, которые начинают влиять на язык. И для русского языка произошло два таких крупных события. Первое — перестройка (1985), и здесь можно говорить о социальном сломе, сравнимом с революцией 1917 года, с Петровскими реформами. И второй слом — слом технологический, связанный с появлением интернета, а внутри интернета — новых форм и способов общения и площадок, таких как блогосфера и социальные сети.
Кроме изменения лексики, не менее важную роль играет изменение значений. Так язык живет, так обогащается, так он обслуживает новое состояние мира, в которое мы приходим в том числе. Состояние социальное. Не менее заметным является и изменение речевого этикета. Здесь произошли тектонические сдвиги.
Ну и, наконец, изменение литературного языка, просторечия и жаргонов, устранение четких границ между ними. И это вызывает очень большой дискомфорт — психологический — прежде всего у образованных носителей русского языка. И еще одна важная вещь — это рефлексия по поводу собственного языка. Когда мы говорим, чем наша языковая ситуация отличается от всех других, то все те изменения, которые я назвал, происходят и с другими языками. Потому что их тоже коснулись и социальные изменения, и технологические, которые охватили весь мир. Но такой языковой рефлексии, пожалуй, нет ни у одного народа, ни в одной культуре. Такого постоянного и бурного обсуждения языковых проблем, какое происходит в нашем обществе, тоже нет ни у кого.
Изменение лексики в 90–е годы было очень бурным процессом. Хлынул поток заимствований, появилась криминальная лексика и гламурная. Сегодня этот процесс замедлился и язык стабилизировался. Зато появились слова из молодежного жаргона и слова, связанные прежде всего с рэперской субкультурой, которая внезапно стала чрезвычайно модной. Рэперов сегодня приглашают на ТВ, радио, это стало модной темой, и язык на это реагирует.
Не менее важным стал и технологический взрыв. Под влиянием интернета и социальных сетей везде произошли изменения. Они связаны со скоростью передачи информации и охватом аудитории. Сегодня слово, сказанное в рунете не важно где — хоть в Антарктиде, хоть в Москве, — мгновенно распространяется и доносится до любого уголка Земли. Вот эта мгновенная скорость породила целую культуру интернет–мемов, которая во многом дублирует известные крылатые выражения, но устроена принципиально иначе. Это такие мгновенно вспыхивающие словечки и выражения, которые буквально за несколько часов становятся модными и охватывают огромное коммуникативное пространство. Но и живут они, правда, чрезвычайно коротко: в отличие от крылатых выражений, которые живут веками, современные мемы живут неделю–месяц, в лучшем случае год. Вообще вот этот фактор моды был всегда, но никогда не имел такого значения, как сегодня, и это безусловно связано с интернет–средой.
В связи с интернетом изменилось и отношение к грамотности. Сегодня люди пишут гораздо больше, чем в предыдущие эпохи: все сидят с гаджетами в руках и пишут, пишут, пишут. И оказалось, что писать так много и столь многим адресатам невозможно, не совершая ошибок. Это противоречие с тем, чему нас учила советская школа: что совершить ошибку — это страшный стыд и позор. Но сегодня преодолеть этот стыд помогли эсэмэски, разного рода интернет–игры, приложения и чаты. Выбор стоял так: либо не совершать ошибок, но и не общаться свободным образом, либо все же общаться, но иначе относиться к ошибкам. Сейчас, особенно в среде молодых людей, ошибка уже не воспринимается как что–то из ряда вон выходящее.
Это означает, что сегодня нельзя учить по–старому. Естественно, речь не о том, чтобы на уроках учить интернет–языку. Но совершенно очевидно, что разрыв русского языка в школе и реального русского языка — меняющегося, развивающегося — стал настолько велик, что стал для современного школьника совершенно другим. А это значит, что мы должны переосмыслить некоторые принципиальные постулаты образования и не то чтобы отказаться от них, но по крайней мере обсуждать это в профессиональном кругу.
Если говорить о попытках реформировать образование, то необходимо создание учебников нового поколения. Мы видим, как уходят советские учебники — уходят не потому, что они плохие, а потому, что время прошло и изменились язык и коммуникативная ситуация. Массовое создание интернет–пособий — очевидная вещь, потому что сегодня учебник на бумаге не может существовать вне определенного шлейфа, позволяющего ученику вступать в общение с интернетом — делать то, к чему он привык. Это влечет за собой и изменения в подготовке учителей русского языка. Но сегодня уже выросли учителя, которые росли в новых коммуникативных условиях. То есть учителя, для которых интернет так же привычен, как и для учеников.
«Интеграция» по–балтийски
На секции «Современные средства сохранения, распространения и развития русского языка и культуры среди молодого поколения» выступающие рассказывали о языковой ситуации в школах своих стран. Координатор Совета общественных организаций Латвии Виктор Гущин привлек внимание аудитории к жесткой политике вытеснения русского языка из всех сфер латвийской жизни и привел в пример продавливание национал–радикальными политиками реформы образования, предусматривающее полный переход к обучению на латышском языке во всех школах страны. По конференц–залу прокатился гул возмущения, а модератор секции, главный специалист Московского дома соотечественника Нелли Мурнова предложила:
— Необходимо лоббировать вопрос приданию русскому языку статуса европейского, языка, на котором можно работать в Евросоюзе официально. Когда вы попадаете в латвийский суд и не имеете права защищать себя на русском языке, а отдаете себя полностью на волю адвоката, которому как крючкотвору положено владеть языком, — это страшно. И детям надо постоянно говорить, что русский язык — это не случайное явление в Европе. Это одна из ценностей европейского пространства, и европейцы, не оглупленные СМИ, прекрасно понимают ценность русского языка. Они прежде всего говорят: мы хотим изучать русский язык, чтобы иметь объективную информацию о вашей стране.
— Мы в Литве еще не дошли до такой критической точки, как Латвия, по поводу этого дикого, варварского закона, касающегося ликвидации русского образования, — сообщила историк, председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте. — Но в целом русофобия у нас зашкаливает — даже больше, чем в Латвии и Эстонии. Когда русская школа, включая меня, фигурирует в официальных отчетах как угроза национальной безопасности Литвы, согласитесь, приятного мало. Самое главное отличие Литвы от Латвии и Эстонии в том, что у нас иная геополитическая ситуация. Русские в Литве составляют всего лишь 5,8% населения. Но даже и в далекие советские времена русских было менее 9%. Это в разы меньше, чем русских в Латвии и Эстонии. По статистике, на 1990 год в Литве было 85 русских школ, где обучалось более 76 000 учащихся. Сейчас у нас только 30 школ с 15 000 учащихся. Это объективная ситуация.
То, что у нас в Литве происходит сейчас, это никакая не интеграция, а ассимиляция — может быть, мягкая, в отличие от Латвии, но все же ассимиляция.
В 2011 году был принят новый закон о просвещении, который тоже вызвал волну протестов русской и польской диаспор. Кстати, польских школ у нас больше, чем русских. Собирали подписи, посылали петиции. Закон от 2003 года давал возможность получения среднего образования на родном языке с 1–го по 12–й класс, а, согласно новой редакции, такие предметы, как история Литвы, география Литвы и основы гражданственности, переводятся в старших классах на литовский язык.
Катастрофическая проблема с обеспечением школ учебниками на родном языке. Мы не имеем права использовать на уроке российские учебники в качестве основных. Только как дополнительные. В 2009 году в Висагинасе была скандальная ситуация, когда инспекторы, проверяя русские школы, проверяли не только учительские шкафы в кабинете, но и содержимое ученических портфелей — именно на наличие российских учебников. Это вопиющее нарушение прав ребенка!
Проблема у нас и с единым госэкзаменом по литовскому языку. С 2012 года мы сдаем его наравне с литовцами. И 18 процентов не сдавших! Это катастрофа. Нужна пересдача, а это значит, что ребенку будет закрыт путь на бюджетные места в вузы, и многие просто не смогут получить высшее образование. Конечно, эти ребята в стране не останутся…
Справка
По данным замдиректора Центра социсследований минобразования и науки России Александра Арефьева, в настоящее время активно используют русский язык на работе, в учебе и в быту около 60 миллионов граждан СНГ. А еще 30 миллионов используют его время от времени. В странах СНГ и Балтии работают 85 тысяч русистов. 90% — это школьные учителя.
Элина ЧУЯНОВА.
Председатель ЛАПРЯЛ была поймана на воровстве. Это правда, кто знает?« ответить
А тебе , придурку, не всё ли равно?« ответить
Га-ном от тебя по любому будет нести за версту.
верзилов, заткни свою вонючую гнилозубую пасть.« ответить
Президент лапрял пойманная на воровстве уже давно не президент лапрял« ответить
И снова" Путинок"-бестолковый тролль -эльф!Хрена лысого -ты, нас выведешь из себя!!понял.дыши ровно пассажир.воин диванный.ххахаха« ответить
НАШИ ФАШИСТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ!!!« ответить
No one needs the Russian language.« ответить
с Уваж.Вы находитесть на терр.Российской Империи-Пожалуйста используйте наши сервис-переводчик-Добро Пожаловать.« ответить
_СТОП- 20:36 16:02:2018_« ответить
Can you translate the message you said? Thanks.
У ШерстобитовСа совсем крышу снесло. Интересно будет посмотреть, как он будет выражаться, когда перейдет к самой любимой части своих комментариев.)))« ответить
Impērijas un imperiālisti agri vai vēlu nosprāgst,tautas paliek! Šis domēns ir vesti.lv...LV!!! TAS NOZĪMĒ LATVIJAS VALSTS!!!...tā ka ej un komentē tur ,kur kur beidzas ar .ru!.....vai arī .su ,homosoveticus!« ответить
-иначе начнется неуправляемая энергия распада-подчеркнул Максим Кроунгаз-« ответить