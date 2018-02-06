Депутаты начнут рассматривать скандальную реформу Шадурскиса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Языковые поправки к Закону об образовании и о Всеобщем образовании включены в повестку дня ближайшего пленарного заседания, которое состоится в четверг. Депутаты рассмотрят скандальную реформу Шадурскиса в нулевом чтении, то есть будут решать, передавать ли документы профильной комиссии — по образованию и науке. Нет сомнений, что правящие депутаты нажмут кнопку «за», и значит, уже на следующей неделе законопроект будет обсуждаться в комиссии сейма.

Напомним, что эту реформу активисты русскоязычных общественных организаций, включая ЛАШОР, считают ничем не мотивированным нападением на школы нацменьшинств. В свою очередь, минобраз, объясняя необходимость реформы, ссылался на некие исследования, которые показывали, что латышским языком на базовом (начальном) уровне владеют аж 20 процентов детей–представителей нацменьшинств. При этом, кстати, не был указал возраст тех детей, которые якобы недостаточно владеют госязыком.

Реальные же факты свидетельствуют о другом: у учащихся старших классов нет никаких проблем с латышским. Они сдают экзамены на госязыке и затем, если есть такое желание, поступают и учатся в латвийских вузах, где обучение происходит только на госязыке.

Однако глава минобраза Карлис Шадурскис на заседании правительства заявлял, что эта реформа проводится в интересах нацменьшинств — она должна повысить их конкурентоспособность при обучении в вузе и на рынке труда.

От мала до велика

Подчеркнем: хотя основной удар реформы Шадурскиса придется на старшие классы билингвальных школ (10–12–е), тем не менее поправки затронут всю цепочку обучения.

Так, с 1–го по 6–й класс будет внедрятся языковая пропорция 50:50, а уже с 7–го по 9–й языковая пропорция составит 80:20. С учетом же того, что в эти 20 процентов включается и преподавание иностранных языков, то реальная пропорция составит 90:10. То есть на родной язык будет приходиться всего 10 процентов учебного материала. Ну а в старших классах и того меньше.

Поправки говорят о том, что в старших классах могут преподаваться предметы, связанные с языком, культурой и традициями нацменьшинств. Но реального времени на эти предметы в учебной сетке просто не будет.

И в детском саду не спрячешься

На том же заседании правительства, где рассматривались данные поправки, министр Шадурскис признался, что параллельно готовятся и новые основные направления образования в дошкольных учреждениях. И хотя пока еще в детских садах выпускные экзамены сдавать не нужно, тем не менее в основные положения будет записано, что выпускник детского сада должен будет владеть латышским на таком уровне, чтобы он мог без проблем, если родители это пожелают, учиться в латышской школе.

Пока из всех сеймовских фракций категорически против реформы выступает только «Согласие». Понятно, что их голосов не хватит, чтобы остановить поправки Шадурскиса.

Что же касается президента, то он уже заранее озвучил свою позицию. Раймондс Вейонис поддержал постепенный переход только на латышский язык обучения. Отсюда можно сделать прогноз, что едва ли президент отправит законопроект на доработку в сейм.

Отметим, что все возражения общественных организаций министр Шадурскис посчитал необоснованными и политически мотивированными. Мол, это чистая политика и дискутировать тут не о чем.

Народ против одноязычия

Символично, что одновременно с поправками Шадурскиса сейм будет рассматривать — правда, пока на уровне комиссии по мандатам и этике — и народную инициативу. Как известно, было собрано более 14 тысяч подписей под призывом сохранить нынешнюю модель билингвального образования. Скорее всего, правящая коалиция попытается эту инициативу быстренько похоронить путем… отправки ее на экспертизу в минобраз, то есть в то ведомство, которое и затеяло реформу!

Между тем ко второй волне протестов готовится Русский союз Латвии. В Рижскую думу подана заявка о проведении пикета напротив здания сейма именно 8 февраля — в день начала рассмотрения поправок Шадурскиса. Планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек.

Поскольку поправки будут рассматриваться в трех чтениях, то можно предположить, что их примут не раньше второй половины марта. Выборы на носу, и поправки позволят националам громко напомнить о себе. Не исключено, что TB — Visu Latvijai! попытаются эти законопроекты сделать еще более жесткими — например, ускорить переход старших классов только на латышский язык обучения.

Абик ЭЛКИН.