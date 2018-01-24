Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что России стоит ответить ограничительными экономическими мерами, если правительство Латвии примет решение одобрить перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Согласно разработанному минобрнауки проекту поправок, предусматривается с 1 сентября 2019 года постепенный переход на обучение в школах нацменьшинств на латышском языке, чтобы уже через три года учебный процесс обеспечивался только на госязыке. Чтобы эта реформа вступила в силу, ее еще должен утвердить Сейм (парламент) республики.

«Мы осуждаем такой подход, считаем его дискриминирующим для почти трети населения Латвии, относящегося к национальным меньшинствам», — сказал глава профильного комитета. По его словам, «без полноценного школьного образования на родном языке для русскоязычных граждан остается узкая ниша бытового общения, а новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозит неграмотность и потеря национальной идентичности».

При этом депутат считает, что Россия не должна оставлять без ответа шаги латвийских властей по принудительной ассимиляции российских соотечественников. «Если Сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить правительству РФ принять меры экономического воздействия, например, ограничив транзит грузов через латвийские порты. Или другая экзотическая мера: нам говорят, что русские школы [в Латвии] могут быть платными, тогда давайте введем налог на предпринимателей, которые поставляют свои товары через порт Риги, и будем эти деньги направлять на открытие там российских школ», — добавил Калашников.

Он также не исключил, что, в случае окончательного законодательного одобрения реформы, Госдума выступит со специальным заявлением, где выразит солидарность с протестной позицией русскоязычной общественности республики и призовет парламенты европейских стран осудить дискриминирующие нормы.