Русским Латвии грозит неграмотность(13)

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Анатолий Тарасов
09:20 24.01.2018
В мире / Россия

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что России стоит ответить ограничительными экономическими мерами, если правительство Латвии примет решение одобрить перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Согласно разработанному минобрнауки проекту поправок, предусматривается с 1 сентября 2019 года постепенный переход на обучение в школах нацменьшинств на латышском языке, чтобы уже через три года учебный процесс обеспечивался только на госязыке. Чтобы эта реформа вступила в силу, ее еще должен утвердить Сейм (парламент) республики.

 

«Мы осуждаем такой подход, считаем его дискриминирующим для почти трети населения Латвии, относящегося к национальным меньшинствам», — сказал глава профильного комитета. По его словам, «без полноценного школьного образования на родном языке для русскоязычных граждан остается узкая ниша бытового общения, а новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозит неграмотность и потеря национальной идентичности».

 

При этом депутат считает, что Россия не должна оставлять без ответа шаги латвийских властей по принудительной ассимиляции российских соотечественников. «Если Сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить правительству РФ принять меры экономического воздействия, например, ограничив транзит грузов через латвийские порты. Или другая экзотическая мера: нам говорят, что русские школы [в Латвии] могут быть платными, тогда давайте введем налог на предпринимателей, которые поставляют свои товары через порт Риги, и будем эти деньги направлять на открытие там российских школ», — добавил Калашников.

 

Он также не исключил, что, в случае окончательного законодательного одобрения реформы, Госдума выступит со специальным заявлением, где выразит солидарность с протестной позицией русскоязычной общественности республики и призовет парламенты европейских стран осудить дискриминирующие нормы.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (13)
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Факир 09:39 24:01:2018

Реформа в интересах Запада признана русскую ментальность непокорности и бунта заменить рабским менталитетом пост-лютеран.

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CCCP 10:09 24:01:2018

Молодёжь с детьми покинут страну, как запад и хотел. Старики сдохнут од голода и холода, без лекарств и врачей.... Пенсию отменят! В Пскове начали строить современные интернаты для одарённых русских детей из Проебалтик.

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Ха, ха, ха 10:33 24:01:2018

Русскую ментальность непокорности.., ну ты насмешил брат, здорово насмешил..:))

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Ааа 10:38 24:01:2018

И сколько уезжает в Россию "дорогих соотечественников" от здешнего "геноцида", кого там заманили тульскими пряниками, вроде за последние пять лет несколько сотен всего?:)

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СОВЕТНИК БОГА 09:58 24:01:2018

одобрило на латышский язык обучения.
++++++++++++++++++++
Зря обдобрила..
Хууёва это кончится для "правоверных"

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СОВЕТНИК БОГА 10:01 24:01:2018

одобрило на латышский язык обучения.
++++++++++++++++++++
Зря обдобрила..
Хууёва это кончится для "правоверных"
Дажа сильна хууёва..

Сьябывать скора отсюда нада будеть
Так сильна хууёва всё будеть

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"грозит безграмотность" 10:19 24:01:2018

не грозит,а уже тупо безграмотные,как слышат,так и пишут...взять за "образец" комменты "советника Бога"--полная безнадёга,а дальше будет просто полное оглупление и тупизна...

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Экс русская 10:13 24:01:2018

Bet tie taču ir krievi. ...

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Marija to eks russkoi 10:46 24:01:2018

Paskaidro sīkak, ko gribēji pateikt ar savu frazi..)) Lūdzu.

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И в Латвии есть НОД 10:52 24:01:2018

Пустотрепство. Важен не столько язык обучения, сколько информационная среда. Русских в Латвии не более 2-3%. Остальные русскоязычные латвеянцы. Без рода, без племени, без Отечества, без веры. Русская молодежь отсутствует, как класс. Что мешало создавать молодежные организации, воспитывающие русскость? Работы с детьми - почти ноль.

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СОВЕТНИК БОГА 10:59 24:01:2018

Да понятно... что кого то пфиздить будут...
... наверно того .. кто больше всех нарывается...
+++++++++++++++++++++++++++++++
3 (Три) Порта морских и ЮРМАЛА - курорт..
Ясное дело отожмут..
Тут и к гадалке даже не пойду..!
+++++++++++++++++++++++++++++++
.. и предлог святой -- Русских гнобят..

Латвия сильно нарывается..!
Русскоязычных прессуют конкретно...
.. в "правоверных" латышей переделывать собираются.!
За это придётся сильно ответить..!
Ничего личного..
.. просто историю надо чтить.!

Не.. ну..!
Щас некоторые "недоумки" конкретные заверещат.. что это не так...
Да.. так..! Так..!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)

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