Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Согласно разработанному минобрнауки проекту поправок, предусматривается с 1 сентября 2019 года постепенный переход на обучение в школах нацменьшинств на латышском языке, чтобы уже через три года учебный процесс обеспечивался только на госязыке. Чтобы эта реформа вступила в силу, ее еще должен утвердить Сейм (парламент) республики.
«Мы осуждаем такой подход, считаем его дискриминирующим для почти трети населения Латвии, относящегося к национальным меньшинствам», — сказал глава профильного комитета. По его словам, «без полноценного школьного образования на родном языке для русскоязычных граждан остается узкая ниша бытового общения, а новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозит неграмотность и потеря национальной идентичности».
При этом депутат считает, что Россия не должна оставлять без ответа шаги латвийских властей по принудительной ассимиляции российских соотечественников. «Если Сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить правительству РФ принять меры экономического воздействия, например, ограничив транзит грузов через латвийские порты. Или другая экзотическая мера: нам говорят, что русские школы [в Латвии] могут быть платными, тогда давайте введем налог на предпринимателей, которые поставляют свои товары через порт Риги, и будем эти деньги направлять на открытие там российских школ», — добавил Калашников.
Он также не исключил, что, в случае окончательного законодательного одобрения реформы, Госдума выступит со специальным заявлением, где выразит солидарность с протестной позицией русскоязычной общественности республики и призовет парламенты европейских стран осудить дискриминирующие нормы.
Реформа в интересах Запада признана русскую ментальность непокорности и бунта заменить рабским менталитетом пост-лютеран.« ответить
Молодёжь с детьми покинут страну, как запад и хотел. Старики сдохнут од голода и холода, без лекарств и врачей.... Пенсию отменят! В Пскове начали строить современные интернаты для одарённых русских детей из Проебалтик.« ответить
Русскую ментальность непокорности.., ну ты насмешил брат, здорово насмешил..:))« ответить
И сколько уезжает в Россию "дорогих соотечественников" от здешнего "геноцида", кого там заманили тульскими пряниками, вроде за последние пять лет несколько сотен всего?:)« ответить
одобрило на латышский язык обучения.« ответить
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Зря обдобрила..
Хууёва это кончится для "правоверных"
одобрило на латышский язык обучения.« ответить
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Зря обдобрила..
Хууёва это кончится для "правоверных"
Дажа сильна хууёва..
Сьябывать скора отсюда нада будеть
Так сильна хууёва всё будеть
не грозит,а уже тупо безграмотные,как слышат,так и пишут...взять за "образец" комменты "советника Бога"--полная безнадёга,а дальше будет просто полное оглупление и тупизна...« ответить
Bet tie taču ir krievi. ...« ответить
Paskaidro sīkak, ko gribēji pateikt ar savu frazi..)) Lūdzu.« ответить
Пустотрепство. Важен не столько язык обучения, сколько информационная среда. Русских в Латвии не более 2-3%. Остальные русскоязычные латвеянцы. Без рода, без племени, без Отечества, без веры. Русская молодежь отсутствует, как класс. Что мешало создавать молодежные организации, воспитывающие русскость? Работы с детьми - почти ноль.« ответить
Да понятно... что кого то пфиздить будут...« ответить
... наверно того .. кто больше всех нарывается...
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3 (Три) Порта морских и ЮРМАЛА - курорт..
Ясное дело отожмут..
Тут и к гадалке даже не пойду..!
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.. и предлог святой -- Русских гнобят..
Латвия сильно нарывается..!
Русскоязычных прессуют конкретно...
.. в "правоверных" латышей переделывать собираются.!
За это придётся сильно ответить..!
Ничего личного..
.. просто историю надо чтить.!
Не.. ну..!
Щас некоторые "недоумки" конкретные заверещат.. что это не так...
Да.. так..! Так..!