В Риге появится Русский дом, который будет оказывать помощь русскоязычным жителям в вопросах получения гражданства России и переселения на историческую родину. Также структура будет организовывать языковые курсы для желающих, культурные и праздничные мероприятия, пишет газета «Известия».

Автором проекта является глава неправительственной организации «Объединение против нацизма» Янис Кузинс, из его личных средств будет обеспечиваться финансирование учреждения на начальном этапе. Русский дом будет находиться на улице Бривибас. Регистрация организации в качестве НКО завершится не позднее марта текущего года.

«В Латвии проживает огромная русскоязычная диаспора, нуждающаяся в создании такого центра. Мы будем предоставлять консультации лицам, которые заинтересованы в переселении в Россию и получении российского гражданства, — заявил Кузинс. — Организуя развлекательные и памятные мероприятия, мы намерены поддерживать интерес к русскому языку и культуре. Мы также хотим запустить подготовительные курсы для поступающих в российские университеты».

В России позитивно оценили инициативу латвийского активиста.

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что Россия могла бы найти для такого проекта дополнительное финансирование и помочь в развитии организации.

«Это чрезвычайно важно в ситуации, когда власти Латвии проводят дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению. Кроме того, это хороший пример мягкой силы», — подчеркнул депутат.

Власти Латвии после распада СССР и вхождения республики в ЕС и НАТО стараются дистанцироваться от советского прошлого и выставляют Москву в роли «агрессора», методы убеждения населения зачастую идут вразрез с принципами демократии, дело доходит до откровенно русофобских заявлений политиков, обвинений РФ в ведении пропаганды, ограничений для СМИ.

Под давлением находится и русский язык. К 2021 году, по замыслу Министерства образования Латвии, все школы нацменьшинств должны перейти на обучение на латышском языке. На русском языке дети смогут изучать только литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Предпринимаются попытки вытеснить русский язык и из сферы обслуживания в Латвии. Нацобъединение Visu Latvijai! («Все для Латвии») и «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ разработало поправки к закону о труде, которые, по его мнению, необходимы для того, чтобы предотвратить все более распространяющуюся ситуацию на рабочем рынке Латвии, когда у работника без особого на то основания требуют знание иностранных языков (чаще всего русского).

В Латвии существует и специальный орган, который следит за соблюдением закона о языке, — Центр государственного языка. В поле зрения ЦГЯ политики, злоупотребляющие русским или плохо знающие латышский, бизнесмены, вывешивающие нелатышские вывески, предприятия и организации, рассылающие буклеты на иностранных языках и сотрудники которых общаются с клиентами не на латышском, гастрольные концерты и даже школьные выпускные.