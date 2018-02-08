Русским помогут покинуть Латвию(56)

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Анатолий Тарасов
10:46 08.02.2018
Наша Латвия / Социум

В Риге появится Русский дом, который будет оказывать помощь русскоязычным жителям в вопросах получения гражданства России и переселения на историческую родину. Также структура будет организовывать языковые курсы для желающих, культурные и праздничные мероприятия, пишет газета «Известия».

Автором проекта является глава неправительственной организации «Объединение против нацизма» Янис Кузинс, из его личных средств будет обеспечиваться финансирование учреждения на начальном этапе. Русский дом будет находиться на улице Бривибас. Регистрация организации в качестве НКО завершится не позднее марта текущего года.

 

«В Латвии проживает огромная русскоязычная диаспора, нуждающаяся в создании такого центра. Мы будем предоставлять консультации лицам, которые заинтересованы в переселении в Россию и получении российского гражданства, — заявил Кузинс. — Организуя развлекательные и памятные мероприятия, мы намерены поддерживать интерес к русскому языку и культуре. Мы также хотим запустить подготовительные курсы для поступающих в российские университеты».

 

В России позитивно оценили инициативу латвийского активиста.

 

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что Россия могла бы найти для такого проекта дополнительное финансирование и помочь в развитии организации.

 

«Это чрезвычайно важно в ситуации, когда власти Латвии проводят дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению. Кроме того, это хороший пример мягкой силы», — подчеркнул депутат.

 

Власти Латвии после распада СССР и вхождения республики в ЕС и НАТО стараются дистанцироваться от советского прошлого и выставляют Москву в роли «агрессора», методы убеждения населения зачастую идут вразрез с принципами демократии, дело доходит до откровенно русофобских заявлений политиков, обвинений РФ в ведении пропаганды, ограничений для СМИ.

 

Под давлением находится и русский язык. К 2021 году, по замыслу Министерства образования Латвии, все школы нацменьшинств должны перейти на обучение на латышском языке. На русском языке дети смогут изучать только литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

 

Предпринимаются попытки вытеснить русский язык и из сферы обслуживания в Латвии. Нацобъединение Visu Latvijai! («Все для Латвии») и «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ разработало поправки к закону о труде, которые, по его мнению, необходимы для того, чтобы предотвратить все более распространяющуюся ситуацию на рабочем рынке Латвии, когда у работника без особого на то основания требуют знание иностранных языков (чаще всего русского).

 

В Латвии существует и специальный орган, который следит за соблюдением закона о языке, — Центр государственного языка. В поле зрения ЦГЯ политики, злоупотребляющие русским или плохо знающие латышский, бизнесмены, вывешивающие нелатышские вывески, предприятия и организации, рассылающие буклеты на иностранных языках и сотрудники которых общаются с клиентами не на латышском, гастрольные концерты и даже школьные выпускные.

Известия / Фото LETA
Комментарии (56)
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Палига! 10:51 08:02:2018

Опять кровавая рука Кремля. Ведь если они вывезут всех русских, население Латвии будет менее одного миллиона. И вот беда, последняя надежда на демографию -беженцы, здесь тоже не приживаются.))))

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Ха-ха 11:08 08:02:2018

Если население будет меньше миллиона, то страна уже потеряет статус "страна", а будет называться "поселение" малочисленного народа.

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Ну 11:39 08:02:2018

Русские не столь глупы, чтобы ехать в Россию, чем их можно заманить туда, провели бы сначала опрос этих людей, что они назовут условием для их переезда, потом обьявляли всякие начинания..

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Александр Шерстобитов 13:13 08:02:2018

В 70-ых и 80-ых русским покинуть свои родные совхозы, колхозы и Уралы в целом, чтобы попасть в Прибалтику, было как попасть в сказку. Мужья закрывали глаза на то, что их жёны делали ми-нет партийным боссам в своём селе, лишь бы попасть в спысок избранных. Взятки давали! Те, кто родились в Латвии даже не понимают как их бабушкам и дедушкам трудно было убежать из каменного века в Уралах на советский Запад.

Все эти приезжие, которые уже пенсионеры и живут на золике и в других спальных районах Риги, лучше перережут себе вены, чем вернутся в Россию.

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kabanov 13:45 08:02:2018

tupuij portal dlja tupih ruskih vatnikov ,odna figna....

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русский 14:04 08:02:2018

тупой тут только ты.рожденный от вокзальной шмары которая сосет у русских

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дед 17:49 08:02:2018

Не мели чего не знаешь. Вербовщики ездили по России, Белоруссии и Украине и приглашали молодых на работу на заводы и стройки, Эти люди отстроили и пурвциемл и плявниеки и иманту , сами сначала жили в общагах, потом женились, получали квартиры , где живут они и их дети сейчас они живут в домах, которые сами построили, и сами решают уезжать или нет. а ты мелешь, чего не знаешь,дурачек

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Саня 10:52 08:02:2018

_В Риге появится Русский дом, который будет оказывать помощь русскоязычным жителям в вопросах получения гражданства России и переселения на историческую родину_
Русскоязычные упали в обморок от мысли о возможном возвращении Домой.

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Не переживай, 11:11 08:02:2018

варзилов, тебя не в Россию отправят ,а в психушку на постоянное место жительства.

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Xe xe 11:56 08:02:2018

Русскоязычные упали в обморок от мысли о возможном возвращении Домой
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дурь,мы и так уже у себя дома,а вот ты у нас в гостях,пepxоть подзaлyпная

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Мнение 14:17 08:02:2018

Нормальные люди свой дом не обсирают, так что вы не дома, ваш дом, это "дальневосточный гектар",

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Пеца 10:55 08:02:2018

в латвии никого не останется кроме правящих, а латышам оставшимся поднимут и без того высокие налоги и дорогущую жизнь, а многие просто свалят за кардон, латвия и так в день теряет 64 человека

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Ничего страшного 10:58 08:02:2018

Саня оплатит весь этот банкет. Он даже готов платить за дорогой американский газ.)))

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10 дюймов 10:59 08:02:2018

пустынные улицы Риги летом напоминают американские фильмы про последствия апокалипсиса ------скоро латыши начнут умолять русских не уезжать!

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kapusta 11:10 08:02:2018

labusam polnij ignor i grazhdanskoe nepovinovenie a russkij dom v pomoshj -za vsju tu grjazj chto oni vilili i ljut na russkih-puskaj drug druga zhrut -eto ih ljubimoe bljudo

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)