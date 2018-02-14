Русским школам выносят приговор(11)

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газета Сегодня
19:00 13.02.2018
газета Сегодня / Политика

Депутаты решили не медлить с принятием «бомбы» от Шадурскиса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Перевод всех государственных учебных заведений только на латышский язык необходим, чтобы в Латвии создавалось сплоченное, единое общество… Этот вопрос (перевода только на латышский язык обучение. — Прим. авт.) нужно решить раз и навсегда!» — рапортовал по итогам прошлого пленарного заседания сейма депутат от TB–Visu Latvijai! Рихардс Колс.

 

На прошлом пленарном заседании большинство депутатов проголосовало за принятие языковых поправок в Закон о всеобщем образовании и в Закон об образовании и передачу поправок в профильную комиссию. Против были только депутаты «Согласия».

 

«Надеюсь, что эти поправки будут приняты без промедлений!» — радостно прогнозировал премьер Марис Кучинскис и, кажется, не ошибся. Уже завтра, то есть в рекордно короткие сроки, комиссия парламента по образованию и науке начнет готовить поправки к принятию в первом чтении. Это значит, что еще через неделю поправки поступят на пленарное заседание сейма и будут определены сроки подачи предложений ко второму чтению.

 

Если все пойдет такими темпами, то парламент успеет принять опасные поправки еще до пасхальных каникул. При этом едва ли противники очередной реформы Шадурскиса смогут уповать на милость президента. Раймондс Вейонис уже дал понять, что поддерживает «постепенный перевод школ на латышский язык обучения».

 

Правящая элита фактически уже решила судьбу школ нацменьшинств и сейчас соревнуется только за авторство. То есть «Единство» и TB–Visu Latvijai! заочно спорят в публичном пространстве о том, кто же внес самый существенный вклад в облатышивание школ. В общем, выборы приближаются.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Правда тут 19:08 13:02:2018

Наивные

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Правда тут 20:08 13:02:2018

Это второсортные вынесли себе приговор.

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ваня 20:35 13:02:2018

Животно русский мир даже на третий сорт не тянет а других второсортными зовут..вот тупое быдло...

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Ruslan 19:13 13:02:2018

Sen bij laiks.

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П у т и н 19:17 13:02:2018

Абик, не переживай за лапотников, обрезанцам это не к лицу.

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ваня 20:38 13:02:2018

Молодец шадурскис..что то очень хорошее сделал для страны..вот бы все министры так..

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Да какая разница где и как. 19:20 13:02:2018

Да нет никаких русских школ в Латвии, - есть государственные школы на не на государственном.
А их хотят сделать на государственном за государственные деньги.
В Латвии есть школы национальных меньшинств:
- 4 - на польском языке и билингвальное обучение,
- 1 - на украинском языке и билингвальное обучение,
- 1 - на белорусском языке и билингвальное обучение,
- 2 – на иврите,
- 1- на латышском и литовском,
- 1 - на латышском и эстонском).

Вот только России в этом списке почему то уже четверть века нет!
Что у России денег нет?
Нет, не верю, ведь на скоморошечьи сарафаны и балалайки для клуба железнодорожников есть?
Есть и в достатке.
Вон сколько народу по этажам шарится и по кабинетам сидит, - а на школу денег нет?

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вопросом на вопрос 20:01 13:02:2018

Значит сейм, блединство и шадурика можно подкупить? Значит тут всё дело в деньгах?
Ну и кто теперь скажет, что нет коррупции?

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ваня 20:33 13:02:2018

Отличная новость..никаких поблажек вшам русского мира..

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Маша 20:54 13:02:2018

Иван-дурак, не беги впереди паровоза. Цыплят по осени считают.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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