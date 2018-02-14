«Перевод всех государственных учебных заведений только на латышский язык необходим, чтобы в Латвии создавалось сплоченное, единое общество… Этот вопрос (перевода только на латышский язык обучение. — Прим. авт.) нужно решить раз и навсегда!» — рапортовал по итогам прошлого пленарного заседания сейма депутат от TB–Visu Latvijai! Рихардс Колс.
На прошлом пленарном заседании большинство депутатов проголосовало за принятие языковых поправок в Закон о всеобщем образовании и в Закон об образовании и передачу поправок в профильную комиссию. Против были только депутаты «Согласия».
«Надеюсь, что эти поправки будут приняты без промедлений!» — радостно прогнозировал премьер Марис Кучинскис и, кажется, не ошибся. Уже завтра, то есть в рекордно короткие сроки, комиссия парламента по образованию и науке начнет готовить поправки к принятию в первом чтении. Это значит, что еще через неделю поправки поступят на пленарное заседание сейма и будут определены сроки подачи предложений ко второму чтению.
Если все пойдет такими темпами, то парламент успеет принять опасные поправки еще до пасхальных каникул. При этом едва ли противники очередной реформы Шадурскиса смогут уповать на милость президента. Раймондс Вейонис уже дал понять, что поддерживает «постепенный перевод школ на латышский язык обучения».
Правящая элита фактически уже решила судьбу школ нацменьшинств и сейчас соревнуется только за авторство. То есть «Единство» и TB–Visu Latvijai! заочно спорят в публичном пространстве о том, кто же внес самый существенный вклад в облатышивание школ. В общем, выборы приближаются.
Абик ЭЛКИН.
Наивные« ответить
Это второсортные вынесли себе приговор.« ответить
Животно русский мир даже на третий сорт не тянет а других второсортными зовут..вот тупое быдло...« ответить
Sen bij laiks.« ответить
Абик, не переживай за лапотников, обрезанцам это не к лицу.« ответить
Молодец шадурскис..что то очень хорошее сделал для страны..вот бы все министры так..« ответить
Да нет никаких русских школ в Латвии, - есть государственные школы на не на государственном.« ответить
А их хотят сделать на государственном за государственные деньги.
В Латвии есть школы национальных меньшинств:
- 4 - на польском языке и билингвальное обучение,
- 1 - на украинском языке и билингвальное обучение,
- 1 - на белорусском языке и билингвальное обучение,
- 2 – на иврите,
- 1- на латышском и литовском,
- 1 - на латышском и эстонском).
Вот только России в этом списке почему то уже четверть века нет!
Что у России денег нет?
Нет, не верю, ведь на скоморошечьи сарафаны и балалайки для клуба железнодорожников есть?
Есть и в достатке.
Вон сколько народу по этажам шарится и по кабинетам сидит, - а на школу денег нет?
Значит сейм, блединство и шадурика можно подкупить? Значит тут всё дело в деньгах?« ответить
Ну и кто теперь скажет, что нет коррупции?
Отличная новость..никаких поблажек вшам русского мира..« ответить
Иван-дурак, не беги впереди паровоза. Цыплят по осени считают.« ответить