Депутаты решили не медлить с принятием «бомбы» от Шадурскиса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Перевод всех государственных учебных заведений только на латышский язык необходим, чтобы в Латвии создавалось сплоченное, единое общество… Этот вопрос (перевода только на латышский язык обучение. — Прим. авт.) нужно решить раз и навсегда!» — рапортовал по итогам прошлого пленарного заседания сейма депутат от TB–Visu Latvijai! Рихардс Колс.

На прошлом пленарном заседании большинство депутатов проголосовало за принятие языковых поправок в Закон о всеобщем образовании и в Закон об образовании и передачу поправок в профильную комиссию. Против были только депутаты «Согласия».

«Надеюсь, что эти поправки будут приняты без промедлений!» — радостно прогнозировал премьер Марис Кучинскис и, кажется, не ошибся. Уже завтра, то есть в рекордно короткие сроки, комиссия парламента по образованию и науке начнет готовить поправки к принятию в первом чтении. Это значит, что еще через неделю поправки поступят на пленарное заседание сейма и будут определены сроки подачи предложений ко второму чтению.

Если все пойдет такими темпами, то парламент успеет принять опасные поправки еще до пасхальных каникул. При этом едва ли противники очередной реформы Шадурскиса смогут уповать на милость президента. Раймондс Вейонис уже дал понять, что поддерживает «постепенный перевод школ на латышский язык обучения».

Правящая элита фактически уже решила судьбу школ нацменьшинств и сейчас соревнуется только за авторство. То есть «Единство» и TB–Visu Latvijai! заочно спорят в публичном пространстве о том, кто же внес самый существенный вклад в облатышивание школ. В общем, выборы приближаются.

Абик ЭЛКИН.