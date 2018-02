В ходе взяточного скандала с главой банка Латвии Илмара Римшевичса всплыло скандальное фото, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

По информации Associated Press, на этом снимке, датируемом 22 августа 2010 года, глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс (второй слева, в синем) сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (третий слева), на тот момент — главой российского ОАО «Институт информационных технологий».

Фото вызвало ажиотаж, поскольку речь идет о персонах, ныне попадающих в санкционный список. Уже множество виртуальных копий сломано в споре — фотошоп этот снимок или нет. А если нет (или наоборот), то что снимок доказывает? Associated Press настаивает на подлинности снимка.

Минобороны тем временем уже обнаружило широкомасштабный заговор.

«Был на рыбалке на Камчатке»

Что пояснил сам Римшевич в минувший вторник на пресс–конференции:

* сначала он пояснил, что фото могло быть сфальсифицировано — и по этому поводу он даже собирается обратиться в правоохранительные органы;

* потом он стал пояснять, что в России был в то время два раза. На Камчатке — рыбачил на лосося, ездил с другом Валерием Малыгиным, а все фото помнить не может.

Насчет сцены за столом он добавил: «Вечером люди после рыбалки едят ужин и идут спать. В моем архиве такого фото нет, я не знаю, кто фотографировал. Поэтому я пока не могу прокомментировать».

Ужинал ли он за столом с этими людьми, Римшевичс так и не сказал. Что, в принципе, нормально. А мы, уважаемый читатель, в состоянии в стрессовой ситуации (сразу после выхода из следственного изолятора) припомнить все, что было 10 лет назад?..

«Это подделка, посмотрите на тень!»

В соцсетях уже начали появляться публикации, якобы доказывающие, что в фотографии присутствует фотомонтаж, — с целым рядом доказательств.

Так, карикатурист Земгус Захаранс, например, нашел на фото 10 признаков редактирования и перечислил их в своем аккаунте на Facebook. Он разглядел неполадки с гитарой — черную тень там, где ее не должно было быть; тень от лица Римшевичса, которая точно копирует форму лица, без оглядки на складки материи; проблемы с рукой Пильщикова, которую нужно было «дорисовать»; тарелку, которую «интегрировали» в миску слишком глубоко.

«Интересно проанализировать взгляды, — пишет Земгус. — Все смотрят как–то без смысла — только Римшевичс почему–то изучает куртку Малыгина. А в тарелке с картошкой — две вилки».

Земгус также отмечает: для фото 2010 года Римшевичс как–то резко постарел.

И еще: «А почему у парней на заднем фоне даже тарелок нет? Про рюмки даже спрашивать не буду. Наверное, официант унес. Хотя на ресторан не похоже».

«Это оригинал, признаков подделки нет!»

Андрис Амбайнис, в свою очередь, в Twitter пишет: «Когда в формате JPEG сжимаешь данные, принимая во внимание самые основные компоненты цвета, в результате фоотошопа образуется несоответствие между разными компонентами, где склеены две картинки. На этом фото признаков фотошопа не видно».

Тем временем журналисты LTV7 связались с агентством Associated Press.

Полученный ответ гласит: «Фоторедакторы Associated Press проверили изображение и настаивают на том, что оно подлинное, не подделано. Associated Press настаивает на достоверности своей публикации».

И это серьезный аргумент, уважаемые читатели. То есть уважаемое мировое агентство готово к выяснению этого вопроса в суде.

В Центре стратегических коммуникаций NATO Stratcom по просьбе LTV также провели экспертизу снимка. Они установили, что, несмотря на то что на фото некоторые элементы разного цвета, очевидных признаков подделки не обнаружено. Впрочем, специалисты не исключают, что были применены особые технологии, для раскрытия которых необходимо более длительное время.

Что увидело минобороны

Тем временем наше Министерство обороны уже успело заявить: велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию.

«Минобороны обращает внимание на то, что в связи с последними событиями в банковском секторе и задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевичса велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию. Эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, во Франции и в Германии.

Проведенный минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети Twitter 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт APNews и фотографией, на которой запечатлен Римшевичс в компании нескольких человек.

Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году. (Директор департамента военно–общественных отношений минобороны Каспар Галкин не прокомментировал, что подразумевается под «третьей стороной».)

Далее эта новость и фотография были распространены интернет–порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения за короткий период объема информации, показывающейся в поисковых системах.

Это свидетельствует о том, что, возможно, имеет место очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству.

В более позднем комментарии LETA директор департамента военно–общественных отношений минобороны Каспар Галкин заявил: «Никоим образом мы не подвергаем сомнению работу AP и аутентичность фотографии. Это не входит в сферу ответственности Министерства обороны».

Что не увидело минобороны

В своем комментарии главный редактор Rus.Lsm.lv Александр Краснитский напоминает: Associated Press является глобальной службой новостей со штаб–квартирой в Нью–Йорке.

Карло Пиовано (Carlo Piovano) с 2014 года занимает должность редактора бизнес–новостей Европейского бюро Associated Press с ответственностью за репортеров по всему континенту. В АР он с 2008 года, до этого работал глобальных агентствах бизнес–новостей Dow Jones, AFX и Thomson Reuters.

Статья Пиовано в открытом доступе на APNews, официальном сайте Associated Press, появилась в понедельник вечером, до твитта Пиовано. Латышский текст с изложением статьи в агентстве LETA появился в 18.46 по латвийскому времени (в 16.46 по лондонскому), что и понятно: платные подписчики и партнеры Associated Press имеют доступ к так называемой ленте (the wire) — платному сервису, в котором все публикации появляются без задержки.

Таким образом, вопреки утверждениям минобороны, не «запись Пиовано в Twitter» стала эпицентром распространения статьи и сопровождающей ее фотографии.

Затем они действительно появились на множестве интернет–порталов, в том числе и на таких, которые никогда ничего о Латвии не писали, включая и упомянутые в пресс–релизе минобороны. Rus.Lsm.lv выборочно проверил три из них. На всех стоят так называемые плагины АР — окна, в которых автоматически воспроизводятся топовые новости АР.

По всей видимости, автоматикой же объясняется и загадка «третьей стороны», по версии минобороны, разместившей фото в сервере Scanpix. Во–первых (эта истина — из самоочевидных), дата на снимках, загружаемых в сервер агентства новостей, соответствует моменту загрузки, а не съемки. Загрузка может произойти через час после съемки, а может и через 10 лет.

Во–вторых, происходит такая загрузка только после того, как снимки пройдут внутриредакционные отбор и проверку подлинности (в глобальных агентствах — очень жесткую, а при использовании фотоматериала внештатных авторов — чрезвычайно жесткую).

В–третьих, после того как фотокадр помещен в сервер агентства, он (иногда с задержкой, иногда — без) автоматически перезаписывается в серверы партнерских агентств. Вероятнее всего, «робот поговорил с роботом» и сервер AP стал «третьим лицом» по отношению к серверу Scanpix.

Учитывая, что партнерские агентства могут и не получать все фотографии АР, скандальное фото в Scanpix могло и вовсе не появиться. В этом случае искать его минобороны следовало бы в главной фотоленте АP — на сайте APImages. Правда, полный доступ туда возможен только для платных подписчиков.

Вместо морали

Если вы спросите: «О чем сыр–бор вообще? Эта встреча, если она и была, то 10 лет назад! Санкционных списков против «друзей Путина» тогда не было!». И у нас нет ответа на этот вопрос, уважаемые читатели.

Однако такие вот вещи у нас теперь считаются подозрительными и компрометирующими.

Для справки

Подследственный Римшевичс: что ему вменяется

Как мы уже сообщали, задержанному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) президенту Банка Латвии Илмару Римшевичсу был установлен залог в размере 100 000 евро, 19 февраля он вышел на свободу из изолятора временного содержания. Залог внес его друг; как выяснилось, это предприниматель, связанный со строительной отраслью, Андрис Крейслерс.

KNAB вменяет Илмару Римшевичсу требование и принятие взятки в крупном размере, уголовный процесс начат по 4–й части 330–й статьи Уголовного закона. Как сообщил на пресс–конференции начальник KNAB Екабс Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо.

Отдельно было сделано разъяснение: дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными министерством финансов США подозрениями о нарушениях в ABLV Bank.

Председатель комиссии сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнарс Латковскис предположил, что в деле могут появиться новые эпизоды и лица.

Николай КУДРЯВЦЕВ.