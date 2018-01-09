Ryanair меняет правила провоза багажа

Новые нормы планировали запустить еще в ноябре, но в авиакомпании сообщили, что решили дать пассажирам время приспособиться и не вводить новшества перед рождественскими праздниками.
Ранее в сентябре были введены еще два правила: в багаже можно стало провозить сумки до 20 кг (прежде лимит был 15 кг), а за дополнительную сумку доплачивать 25 евро, а не 35.
На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 килограммов, с собой можно взять складную коляску и автокресло, при этом коляску нужно сдать у трапа. Если ручная кладь превышает разрешенные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа. Взять его можно будет, лишь доплатив 50 евро.
«Пассажирам Ryanair настоятельно рекомендуется перед посадкой проверить размеры багажа на стойке регистрации», — сообщили в авиакомпании.
В салоне самолета разрешено провозить небольшие музыкальные инструменты, например, гитару или скрипку, если для инструмента было забронировано соответствующим образом место при покупке авиабилета.
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