Ryanair меняет правила провоза багажа

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Виталий Вавилкин
15:50 09.01.2018
Экономика / Компании

Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь взять на борт две единицы ручной клади могут только пассажиры с Priority Boarding — приоритетной посадкой. Стоимость такой услуги составляет 5 евро. Остальные должны сдать большую ручную кладь в багаж у трапа. Эта услуга бесплатна.

Новые нормы планировали запустить еще в ноябре, но в авиакомпании сообщили, что решили дать пассажирам время приспособиться и не вводить новшества перед рождественскими праздниками.

 

Ранее в сентябре были введены еще два правила: в багаже можно стало провозить сумки до 20 кг (прежде лимит был 15 кг), а за дополнительную сумку доплачивать 25 евро, а не 35.

 

На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 килограммов, с собой можно взять складную коляску и автокресло, при этом коляску нужно сдать у трапа. Если ручная кладь превышает разрешенные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа. Взять его можно будет, лишь доплатив 50 евро.

 

«Пассажирам Ryanair настоятельно рекомендуется перед посадкой проверить размеры багажа на стойке регистрации», — сообщили в авиакомпании.

 

В салоне самолета разрешено провозить небольшие музыкальные инструменты, например, гитару или скрипку, если для инструмента было забронировано соответствующим образом место при покупке авиабилета.

 

Sputnik / Фото
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