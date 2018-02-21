Рыба в детском меню: 4 полезных рецепта

Когда дети немного подрастают и начинают есть прикорм, заботливые мамы и бабушки стараются, чтобы в рационе малышей обязательно было мясо, при этом нередко забывая о другом ценном продукте — рыбе. А ведь устраивать рыбные дни просто необходимо! Почему рыба столь полезна для детей?
1. Незаменимые белки. Так же, как и в мясе, в рыбе содержатся животные белки. Они — тот строительный материал, который нужен нашим мышцам, внутренним органам, кровеносной и иммунной системам, коже и даже волосам и ногтям.
2. Витамины и микроэлементы. Список впечатляет: железо, цинк, медь, магний, витамины группы В, РР. А морские сорта рыбы содержат еще и очень нужные детскому организму фтор и йод.
3. Жиры. Рыбу необходимо включать в рацион питания малышей еще и потому, что в ней есть жиры, которых не получить больше ни из каких других продуктов. Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах, в том числе и знаменитых Омега-3. Они влияют на правильное формирование сетчатки глаз детей и выработку биологически активных веществ, регулирующих работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме, полезны для сердечно-сосудистой системы.
Однако, не торопитесь с введением рыбы в рацион малыша. Рыба детям нужна, но появляться в меню она должна не раньше, чем в 8–9 месяцев. Кроме того, рыба довольно сильный аллерген. Малышам-аллергикам рыбу рекомендуют давать не раньше, чем в 3 года.
Рецепты для детей с рыбой
Рыбный суп
Возьмите:
свежую рыбу (щуку, окуня, судака) средних размеров
3–4 картофелины
1 морковь
1 луковицу
щепотку пшена (по желанию)
свежую или сухую зелень
соль по вкусу
Приготовление:
Рыбу отварить. Можно использовать и голову, и хвост, главное — удалить жабры и глаза, иначе бульон будет мутным. Выньте рыбу, процедите бульон и доведите до кипения. Добавьте порезанные картофель, лук, морковь. По желанию — пшено. Выберите из рыбы кости, мякоть положите в кастрюлю. Добавьте соль, зелень.
Рыбные биточки в пароварке
Возьмите:
филе белой рыбы (судака, трески, щуки)
молоко или нежирные сливки
панировочные сухари
репчатый лук по вкусу
1 ст. л. пшенных, овсяных или рисовых хлопьев (быстрого приготовления)
1–2 ч. л. сухого укропа
1 яйцо
соль по вкусу
Приготовление:
Из филе и лука сделайте фарш. Добавьте в фарш хлопья, молоко, яйцо, соль, укроп. Сформируйте биточки и обваляйте в сухарях. Неплотно уложите их в пароварку. Готовьте 15–20 минут. Готовые биточки хороши со сливочным соусом, брокколи. Иногда их фаршируют зеленью, шпинатом.
Филе в панировке
Возьмите:
филе трески или другой нежирной рыбы
яйцо
панировочные сухари
1 ст. л. растительного масла
Приготовление:
Снимите с филе кожу (если она есть), вымойте, обсушите и разрежьте на куски желаемого размера. Взбейте яйцо. Куски рыбы опустите в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте рыбу на хорошо нагретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны.
Картофель с рыбой
Возьмите:
3–4 картофелины
300 г фарша любой подходящей для детского питания рыбы
2 ст. л. молока
немного сливочного масла
1 яйцо
горсть муки или сухарей для панировки
соль по вкусу
Приготовление:
Отварить картофель. Добавить сливочное масло, яйца и молоко. Если у ребенка нет аллергии на цитрусовые, то можно добавить и несколько капель сока лимона. Посолите. Смешайте полученное пюре с рыбным фаршем. Разделите смесь на небольшие шарики, обваляйте в муке или панировочных сухарях и поместите на противень. Запекать в духовке 15–25 минут.
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