Рыба в детском меню: 4 полезных рецепта

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Люблю!
10:15 21.02.2018
Люблю! / Детский мир

Все знают, что рыба полезна. И готовить ее несложно. И выбор в магазинах большой. Тем не менее, она — не слишком частый гость на нашем столе. А зря!

Когда дети немного подрастают и начинают есть прикорм, заботливые мамы и бабушки стараются, чтобы в рационе малышей обязательно было мясо, при этом нередко забывая о другом ценном продукте — рыбе. А ведь устраивать рыбные дни просто необходимо! Почему рыба столь полезна для детей?

 

1. Незаменимые белки. Так же, как и в мясе, в рыбе содержатся животные белки. Они — тот строительный материал, который нужен нашим мышцам, внутренним органам, кровеносной и иммунной системам, коже и даже волосам и ногтям.

 

2. Витамины и микроэлементы. Список впечатляет: железо, цинк, медь, магний, витамины группы В, РР. А морские сорта рыбы содержат еще и очень нужные детскому организму фтор и йод.

 

3. Жиры. Рыбу необходимо включать в рацион питания малышей еще и потому, что в ней есть жиры, которых не получить больше ни из каких других продуктов. Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах, в том числе и знаменитых Омега-3. Они влияют на правильное формирование сетчатки глаз детей и выработку биологически активных веществ, регулирующих работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме, полезны для сердечно-сосудистой системы.

 

Однако, не торопитесь с введением рыбы в рацион малыша. Рыба детям нужна, но появляться в меню она должна не раньше, чем в 8–9 месяцев. Кроме того, рыба довольно сильный аллерген. Малышам-аллергикам рыбу рекомендуют давать не раньше, чем в 3 года.

 

Рецепты для детей с рыбой

 

Рыбный суп

 

Возьмите:

свежую рыбу (щуку, окуня, судака) средних размеров

3–4 картофелины

1 морковь

1 луковицу

щепотку пшена (по желанию)

свежую или сухую зелень

соль по вкусу

 

Приготовление:

Рыбу отварить. Можно использовать и голову, и хвост, главное — удалить жабры и глаза, иначе бульон будет мутным. Выньте рыбу, процедите бульон и доведите до кипения. Добавьте порезанные картофель, лук, морковь. По желанию — пшено. Выберите из рыбы кости, мякоть положите в кастрюлю. Добавьте соль, зелень.

 

Рыбные биточки в пароварке

 

Возьмите:

филе белой рыбы (судака, трески, щуки)

молоко или нежирные сливки

панировочные сухари

репчатый лук по вкусу

1 ст. л. пшенных, овсяных или рисовых хлопьев (быстрого приготовления)

1–2 ч. л. сухого укропа

1 яйцо

соль по вкусу

 

Приготовление:

Из филе и лука сделайте фарш. Добавьте в фарш хлопья, молоко, яйцо, соль, укроп. Сформируйте биточки и обваляйте в сухарях. Неплотно уложите их в пароварку. Готовьте 15–20 минут. Готовые биточки хороши со сливочным соусом, брокколи. Иногда их фаршируют зеленью, шпинатом.

 

Филе в панировке

 

Возьмите:

филе трески или другой нежирной рыбы

яйцо

панировочные сухари

1 ст. л. растительного масла

 

Приготовление:

Снимите с филе кожу (если она есть), вымойте, обсушите и разрежьте на куски желаемого размера. Взбейте яйцо. Куски рыбы опустите в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте рыбу на хорошо нагретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны.

 

Картофель с рыбой

 

Возьмите:

3–4 картофелины

300 г фарша любой подходящей для детского питания рыбы

2 ст. л. молока

немного сливочного масла

1 яйцо

горсть муки или сухарей для панировки

соль по вкусу

 

Приготовление:

Отварить картофель. Добавить сливочное масло, яйца и молоко. Если у ребенка нет аллергии на цитрусовые, то можно добавить и несколько капель сока лимона. Посолите. Смешайте полученное пюре с рыбным фаршем. Разделите смесь на небольшие шарики, обваляйте в муке или панировочных сухарях и поместите на противень. Запекать в духовке 15–25 минут.

 

 

 

 

 

Lisa.ru / Фото
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