Рыбка раскрывает новые тайны власти России: они хотят бессмертия!(5)

Лента новостей
Чубайс хочет освоить триллион рублей для энергетики России YouTube потребовал удалить видео о Дерипаске, вице-премьере РФ и проститутке В год столетия Латвии политрепресированные получат по 100 евро США выделят $1,4 миллиарда: вооружённой оппозиции Сирии нужны деньги Атака тетеревятника Суд признал россиянку мужчиной. У неё отняли двух детей «Я проигрываю деньги! Спасите меня!» Латвия заражена лудоманией Новые звезды и мэтры Ринкевич: латвийцы «одурманены» пропагандой РФ! Мы это решим
Eще в разделе
Суд признал россиянку мужчиной. У неё отняли двух детей Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Лавров ответил как Остап Бендер на вопрос о США Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео) Ученые выявили большие преимущества людей без пары
Герман Бергер
21:51 12.02.2018
Lifenews / Интересно

«Я подслушала на корабле разговор доктора и Олегарха о плане репродукции Олегарха. Который они вели выгнав всех с яхты и оставив мобильники в соседней каюте. А я там случайно уснула в пледе», — написала известная после выпуска Навального об увлечениях миллиардера Дерипаски проститутка Настя Рыбка у себя в Instagram.

Проститутка «Настя Рыбка» утверждает, что Олег Дерипаска и семья Бориса Ельцина тратят капиталы на поиски бессмертия, надеясь себя клонировать, — пишет один из Telegram-каналов.

 

 

Первым президента России и его доверчивых родственников обещал спасти от смерти глава РАН Юрий Осипов. Под финансирование вечной жизни семьи Ельцина он пролоббировал коммерческую застройку земель Академии.

 

 

Вместо объектов РАН там были возведены частные загородные дворцы, один их самых дорогих домов в Москве. Академик Осипов въехал в новую квартиру за $6 млн (462 м).

 

 

Ельцин не дожил до бессмертия и умер от алкоголизма, — заключает Telegram-канал.

 

 

«Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы». Вот друзья это и есть тот секрет, из-за которого я не издала вторую книгу-репортаж. В которой я описываю, как проникла в одну из таких лабораторий, фото из которой уже мелькали в моей инсте. Я подслушала на корабле разговор доктора и Олегарха о плане репродукции Олегарха. Который они вели выгнав всех с яхты и оставив мобильники в соседней каюте. А я там случайно уснула в пледе, меня не заметили и я проснулась на самом интересном моменте. Когда доктор общался о вариантах репродукции олигарха и о том, что сейчас это самая выгодная инвестиция, мода среди богатых», — написала проститутка Рыбка у себя в Instagram.

 

life.ru / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
еб 23:30 12:02:2018

твари!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:41 12:02:2018

Jā, krievi tādi ir!

« ответить
Profile_default
Урод Анальный 23:56 12:02:2018

Бред какой-то. Это всё Анальный придумал, чтоб компроматы сочинять и в сеть выкладывать, прикрываясь проституткой. Ну почему его, как муху, не прихлопнут? Таких надо уничтожать.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 00:21 13:02:2018

Tevi pirmo!

« ответить
Profile_default
I.D. 03:58 13:02:2018

Ну до чего же баба страшная.Как на такую вообще у кого-то.....

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)