«Я подслушала на корабле разговор доктора и Олегарха о плане репродукции Олегарха. Который они вели выгнав всех с яхты и оставив мобильники в соседней каюте. А я там случайно уснула в пледе», — написала известная после выпуска Навального об увлечениях миллиардера Дерипаски проститутка Настя Рыбка у себя в Instagram.

Проститутка «Настя Рыбка» утверждает, что Олег Дерипаска и семья Бориса Ельцина тратят капиталы на поиски бессмертия, надеясь себя клонировать, — пишет один из Telegram-каналов.

Первым президента России и его доверчивых родственников обещал спасти от смерти глава РАН Юрий Осипов. Под финансирование вечной жизни семьи Ельцина он пролоббировал коммерческую застройку земель Академии.

Вместо объектов РАН там были возведены частные загородные дворцы, один их самых дорогих домов в Москве. Академик Осипов въехал в новую квартиру за $6 млн (462 м).

Ельцин не дожил до бессмертия и умер от алкоголизма, — заключает Telegram-канал.

«Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы». Вот друзья это и есть тот секрет, из-за которого я не издала вторую книгу-репортаж. В которой я описываю, как проникла в одну из таких лабораторий, фото из которой уже мелькали в моей инсте. Я подслушала на корабле разговор доктора и Олегарха о плане репродукции Олегарха. Который они вели выгнав всех с яхты и оставив мобильники в соседней каюте. А я там случайно уснула в пледе, меня не заметили и я проснулась на самом интересном моменте. Когда доктор общался о вариантах репродукции олигарха и о том, что сейчас это самая выгодная инвестиция, мода среди богатых», — написала проститутка Рыбка у себя в Instagram.